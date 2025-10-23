Как тульский купец Прохоров подсадил весь мир на белевскую пастилу

Купец, инженер и писатель Амвросий Прохоров – гений, который опередил свое время лет на сто!

Купцы-новаторы

2 мая 1801 года Белев горел: страшным пожаром была уничтожена треть зданий. Но нет худа без добра: заново Белев уже строили по плану, а не стихийно. Спонсоры стройки – местные купцы. В 1816 году в Белеве было 188 купцов, а в 1855 году – их уже 194. Процветает не только торговля: в городе шесть фабрикантов, 200 ремесленников, 18 земледельцев… Только торговый ежегодный оборот – 899 тысяч рублей серебром.

В Белеве нет только биржи и банка, но это исправит за следующие пару десятилетий купец 1-й гильдии Амвросий Прохоров: капитал – более 50 тысяч рублей и лицензия на торговлю с заграницей!



Семья Амвросия и Елены Прохоровых: у ног сидят сын

Николай и дочь Мария, на руках отец держит Ольгу, рядом с

мамой стоит сын Петр, а позади – старший сын Павел.

Основателем династии Прохоровых стал Семен Петрович Прохоров (1725-1770). Купцы этой фамилии всегда тяготели к наукам, и к середине XIX века в семье все имели высшее образование.

Здесь жила семья Амвросия Прохорова.

После его смерти в 1924 г. дом отдали под частные квартиры.

Огонь по яблокам

К середине XIX в. у Амвросия Прохорова в собственности было три дома и Прохоровский мост, который стоит и сейчас, отстроенный по старым технологиям. Амвросий Прохоров с сыном Павлом успешно торговал пенькой, лесоматериалами и яблоками в Европе и крупнейших городах России. Но в душе они – производственники, и им хочется настоящего дела.

В феврале 1862 г. вышел закон об организации «Общественных банков», и банковское дело развивается бешеными темпами: городские банки привлекали средства со всей страны и выдавали ссуды под залог, так что балансы крупнейших из них вскоре стали измеряться миллионами рублей.

В 1865 г. в Белеве сенсация: открылся «Общественный городской банк Амвросия Прохорова с сыном».

И без того богатые Прохоровы умножили капиталы и закупили сады с антоновскими яблоками. А вскоре на Улановой горе (их наследные земли сразу у моста через реку Вырку) началось строительство – каменное здание длиною в 100 м. Что строится, никто не знал, но слухи ползли: «Будут яблоки огнем жечь!»

Паровоз-печь

Зачем купцам понадобилось «жечь яблоки», стало ясно в 1888 г., когда на Улановой горе открылся «Завод растительных консервов» – первый в России! Секретность строительства нашла объяснение: завод имел цех «огневой сушки овощей» – изобретение Прохорова. Такого «ноу-хау» не было ни в одной стране мира.

Прохоровы хотели поставить на поток производство яблочной пастилы – ее делали в Белеве уже лет триста… Но одно дело – приготовить лакомство из меда и яблок на одну семью, и совсем другое – в «мировом масштабе»…

В яблоках недостатка нет: садов у Прохоровых было достаточно, мед можно сахаром заменить, но как сушить горы яблок?! Прохоров придумал.

Четыре траншеи шагов в двадцать длиною заканчивались огромной печью: в траншеи закладывались деревья (целиком!), и концы их горели в печи. Жар от топки сушил яблоки. Надо было держать +90 °С: чуть больше – и пастила чернеет. Изобретение держали в секрете…

В 1941 г. консервный завод эвакуировали, только огнесушильные печи нельзя было демонтировать. Потомки Прохоровых, работавшие тогда инженерами, подорвали фамильный завод. Среди руин осталось стоять сооружение, напоминающее… паровоз, – Амвросий приспособил под сушилку для яблок паровозную топку!



Супруга Николая Прохорова Федосия упаковывает пастилу.

На заводе работало 90 человек, в основном женщины. К 1918 году производство выросло, и их стало 255. Вначале работы выполнялись вручную. Например, деревянное сито с яблоками весило около 40 кг, а носили эти сита две женщины весь день, 10 часов. Освещение давали керосинки. В начале XX в. их, а также паровые двигатели заменили электрические машины. В тульском филиале компании Прохоровых на улицах Нижнемиллионной и Киевской (ныне проспект Ленина) освещение было уже электрическим.

На белевском заводе цеха расширились к началу XX века и появились новые машины: сушильные аппараты «Курянка», сушильные камеры Ридера (США) и аппараты системы «револьвер» для очистки яблок. Был и горн для варки варенья. В сутки одних только сухих овощей (сушили не только яблоки, но и ягоды, овощи, зелень, коренья) производили 35 пудов (573 кг)!

Секрет Прохорова

Рецепт яблочной пастилы изложил в своей книге сын Павла Прохорова Амвросий (внук Амвросия Ивановича). Книга называлась «Приготовление Белевской чисто-яблочной пастилы». Амвросий описывает процесс приготовления уникального лакомства и дает его «домашний» вариант. Он не боится конкуренции – Торговый дом «Павел Прохоров и Компания» с главной конторой в Москве на Петровке знают во всем мире: пастила продается в Варшаве, Риге, в США, откуда ее везут в Англию, Канаду, Бразилию, Египет и Австралию.

Амвросий раскрывает секрет, чтобы сохранить «чистоту» пастилы:

«Белевская пастила не сохнет в течение 2-3 лет; даже если кусок засохнет, то стоит только положить его в сухое место, и прежняя свежесть возвращается через 2-3 дня…»

Пастила делалась только из съемных фруктов, яблоки сначала варились и только потом шли на пюре – этот нюанс в XX в. забудут, как и многие другие…

И был еще один секрет: душевное отношение к изготовлению. Рабочий день на консервном заводе начинался… с чаепития! Рабочие пили чай с пастилой (сам Прохоров тоже присутствовал) и только потом шли работать.

В 1914 г., с началом Первой мировой войны, завод Прохоровых становится стратегическим: там делают пакетированные кисели (изобретение Павла Прохорова), фруктовые чаи, наборы сухофруктов для компота и… сухие супы!

В распоряжении завода еще в конце XIX в. было 10 га огородов и теплиц. Завод сушил овощи и корнеплоды, которые быстро попадали в армию через маркитантов, и к 1914 году солдаты уже знали про «быстрые супы» Прохорова.

Завод Прохорова производил в сутки 80 пудов (1310 кг) «борщей», «супов» и «щей».

В эти наборы входили сушеный картофель, капуста, лук, морковь, свекла (для борщей), петрушка и зерна. Армия закупала наборы, и производст­во стремительно росло. Оно перешло на 20-часовой рабочий день: за 1917 год было засушено 640 тонн свеклы и 960 тонн зерна. А сразу после революции 450 рабочих перешли на работу в три смены – 24 часа!

Новое время

1 января 1915 года Прохоровы готовились к получению дворянства. Для купцов это процедура еще та: надо было дослужиться до статского советника либо иметь особые заслуги перед родным городом. Прохоровы не служили, зато заслуги имели богатые. Каждый из младших Прохоровых в то время был владельцем фабрики или завода в Белеве и его окрестностях (огнесушильные машины строились и в соседних деревнях) либо в Туле.

Прохоровых знали по всему миру. То, что изобрели Прохоровы, – пакетированный чай и кисель, фруктовые чаи собственной рецептуры и пастила, – стало настоящим прорывом в пищевой промышленности. Но решение о присвоении дворянства принималось Императором лично, и дело затянулось.



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Белеве.

Ее после пожара заново отстраивал Амвросий Прохоров.

А в октябре 1917-го на Прохоровский завод пришли большевики и национализировали имущество. С 1918 года завод Прохорова подчинялся исполкому рабочих и служащих, а важные вопросы решались на общем собрании.

Амвросий имущество отдал – лишь бы завод продолжал работу.

Прохоровым (отцу и сыновьям) предложили остаться на заводе инженерами. Николай Прохоров не согласился и получил 10 лет лагерей…

Потомки

Дочь Николая Ольга сменила фамилию репрессированного отца на Соколову. Дошла с 31-м Гвардейским артполком до Берлина.

Павел Амвросиевич Прохоров до войны работал в народном комиссариате пищевой промышленности под руководством Анастаса Микояна.

Макарий, еще один сын Амвросия Прохорова, стал извест­ным художником и даже получил разрешение рисовать Ленина.

Александр Прохоров (старший сын Макария) после войны женился на девушке, которая оказалась внучатой племянницей Ленина.

Рецепт XIX века

Прохоровская пастила

Ведро антоновских яблок очистить и порезать помельче. Сложить в алюминиевую кастрюлю, поставить в духовку при температуре 200 градусов. Сварить яблочное пюре до мягкости. Остудить на холоде. Протереть через дуршлаг. Взбить 8 белков, добавить 12 стаканов песка (2,4 кг). Смешать с пюре и взбить все до белой массы.

Отложить 2 стакана этой массы для смазывания. Остальное разлить на 2 противня, предварительно подложив пергамент, и высушить в духовке при самой маленькой температуре. Сушить несколько часов. После высыхания бумагу снять, намочив ее водой. Для этого пласт надо перевернуть. Готовый пласт смазать массой и скрутить в рулет. Затем положить швом вниз на пергамент и еще немного подсушить. После подсушивания натереть (именно натереть, а не посыпать) сахарной пудрой и завернуть в пергамент.