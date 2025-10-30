Тайны и легенды Краинки

Курорту в Краинке Суворовского района более 170 лет, но про его «чудодейственную воду» простые люди узнали намного раньше. Кто же первым открыл «тульский Пятигорск»?

Знаменитая «Партерная аллея» курорта «Краинка» – любимое место прогулок отдыхающих. «Партерная» – это тип огромных цветочных клумб. Фото конца 1930-х годов.

400 лет тому назад…

О целебных свойствах источников «Краинки» известно более 400 лет. Крестьяне деревни Краинки пользовались целебными источниками и грязями задолго до того, как этими местами заинтересовались специалисты. В начале XVII века, после Смутного времени, Московское княжество укрепилось в своих границах, оттеснив литовские и польские полчища, и в деревне Краинке началась мирная жизнь. «Краинка» – потому что «с краю», «на окраине» – деревушка стояла буквально на границе тогдашней Руси.

Есть легенда о девке (незамужней крестьянке) Милаве, которая первой открыла целебные свой­ства местных источников.

Милава жила в деревушке Краинке и «отличалась» тем, что была вся в язвах и струпьях и худа настолько, что непонятно было, как в ней вообще жизнь теплится. Причина болезни Милавы неизвестна, но судя по имени (от слова «милая»), девица когда-то была красива и здорова. Из-за своей хвори работать Милава не могла и умерла бы с голоду, если бы не случай…

Темное место

За деревней Краинкой были леса и болота, которые назывались «темными», – в них торф был странным – вязким, черным и смрадным. Но поскольку особого вреда от той вони крестьяне не замечали, да и грибы с ягодами росли здесь в изобилии, место то не считалось ни плохим ни хорошим – просто «темным».

Без особой надоб­ности люди в «темное место» не ходили… Милава знала, что следующую зиму она не переживет: силы покидали ее с каждым днем, а лесные дары в виде грибов да ягод скоро закончатся. «Кинусь в болото – легкая смерть, не то что от голода да холода сгинуть!» – решила Милава. И кинулась!

Только трясина в болоте вязкой оказалась. А может, побоялась девка грех самоубийства на себя брать… Этого теперь никто не знает. Только стала Милава на помощь звать, и бродившие неподалеку грибники ее вытащили!

Милаву и раньше все стороной обходили, а всю в грязи да с такими запахами ее поспешили оставить одну… Несколько часов она пролежала, набираясь сил, и незаметно для себя уснула... Проснулась Милава от утренней прохлады и голода, который давно не испытывала. Умыться решила в ближайшем роднике, отражение свое в воде увидела и обомлела: лицо было чистым!

Первая маска

Засохшая грязь отваливалась от тела кусками, обнажая здоровую кожу, – грязь-то оказалась «завороженной»! Милава набрала грязи в узелок и мазалась ею, пока язвы вовсе не прошли. Так Милава, первая на Руси, сделала косметиче­скую маску!

Вода в роднике тоже была непростой: дух от нее шел не такой сильный, как от грязи, но боли в животе проходили, да и коже было приятно. Исцеление Милавы могли объявить колдовством, поэтому она всем сказала, что спаслась молитвами. Но люди-то видели, как она на болото бегала, и тоже стали тайком лечиться: у кого-то боли в суставах прошли, кто-то избавился от резей в животе, а иные жены стали хвастаться подругам, что к мужьям «сила» вернулась. Всем помогала целебная водичка да грязь! Так и лечились крестьяне Краинки в тайне от всего мира…



Грязелечебница «Краинки»: так она выглядела в 30-х годах прошлого века. Здание было построено еще помещиком Яковлевым, сейчас не сохранилось.

В середине XIX века местный помещик Яковлев дознался о «целебном месте» и пригласил к себе уездного врача Петра Стефановского, который установил, что краинская вода по химическому составу подобна воде пятигорских источников Кавказа!

Вода раздора

Заключение Стефановского сработало как реклама лечебнице: «воды показаны для лечения ревматизма, геморроя, расстройства пищеварения, накожных болезней, сведения членов, негибкости суставов, ртутной болезни, завалов печени и селезенки»…

В 1845 г. в Тульской губернии помещик Яковлев построил близ источников печи для подогрева воды и купальню с бассейном.

Летом 1847 г. профессор Харьковского университета Павел Эйнбродт произвел подробный химический анализ краинских вод, подтвердив их целебную силу. И в 1848 г. Яковлев получил от меддепартамента разрешение на открытие курорта. Дела шли отлично, и уже через несколько лет Яковлев построил здание для отпуска сероводородных и грязевых ванн (иловая грязь добывалась со дна небольшого водоема).

Стефановский разругался с владельцем и покинул курорт. «Владелец груб и вмешивается в работу!» – объяснил свой поступок врач. Но дело не в грубо­сти Яковлева: Стефановский начал было хлопотать о передаче санатория правительству, – какому же владельцу понравится, когда его лишают «золотого дна»?..

Ни себе ни людям

Яковлев как мог развивал санаторий: в 1857-1859 годах были построены гостиница и курзал. Лечение было дорогим, и лечились преимущественно помещики. После отмены крепостного права (1861 год) многие разорились, и Яковлеву пришлось прикрыть бизнес.

Курорт «Краинка» был закрыт как убыточный, а здания разобраны. И только летом 1898 года по поручению медицинского департамента источники были обследованы профессором Сергеем Ивановичем Залесским.

На месте сероводородных источников он находит лужу пресной воды, а под нею – слой земли и… деревянный щит, закрывающий скважину № 1, состав воды которой был тщательно изучен ранее! Когда щит удалили, скважина стала действовать. То есть Яковлев поступил по принципу «ни себе ни людям»: он закрыл курорт и замуровал источник!

Залесский подчеркивает, что в истории русской бальнеологии подобная утайка минерального источника является единственным случаем и заслуживает самого сурового общественного осуждения… Залесский проводит анализы воды, которые показывают неизменность состава источников, и профессор рекомендует Обществу по охране народного здравия восстановить лечебницу. Но государ­ству не до того…

Второе рождение

В 1912-1913 годах на базе санатория попытались создать акционерную компанию и даже успели начать восстановление лечебницы, но «вмешалась» Первая мировая война – стало не до оздоровления.

Второе рождение курорта произошло после Октябрьского переворота и ленинского декрета «О лечебных местностях общегосударственного значения». В конце гражданской войны Калужский губздравотдел (тогда Краинка находилась в пределах Калужской губернии) начинает изучать архивы Краинского курорта.

В 1921 году в Краинку прибывает комиссия во главе с док­тором медицины В. И. Федоровым. Эксперты выясняют: «сероводородная вода близка к таким же минводам Пятигорска, а гипсовые воды являются аналогом воды извест­ного французского курорта Контрексвиль»! Исследования Краинки продолжаются несколько лет.

Известные врачи и горные инженеры тщательно обследуют район и обнаруживают причины «чуда»: разлом в земной поверхности…

28 июня 1925 года группа врачей Калужского губздравотдела открывает курорт «Краинка»: близ источников построено помещение на шесть ванн, водонапорная башня и устройство для подогрева воды.

В 1928-1929 гг. был построен санаторный корпус (прообраз нынешнего лечебного корпуса), спальный корпус и клуб-столовая, а мукомольная мельница переоборудована под электростанцию.

Враги сожгли родную хату…

Наверное, ни одному российскому курорту не доставалось так, как «Краинке»: словно сидит кто-то за рубежом и из зависти насылает на нее проклятия!

Поначалу дела на возрожденном курорте шли споро: если в 1925 году на курорте получило лечение 89 человек, то в 1930-м – уже 1146! Куpорт работал только в теплые месяцы, и курс лечения составлял 42 дня. Одни люди лечились, другие – писали диссертации по геологии, гидрогеологии и бальнеологии.



Группа отдыхающих санатория «Краинка» на прогулке в березовой роще – советские учителя, инженеры, колхозники… Снимок 1938 года.



К 1938 году на курорте по­строено три спальных корпуса на 220 коек и создано клиническое отделение на 60 коек… Но в источниках № 1 и № 2 резко снизилось содержание сероводорода, и их закрыли.

В начале Великой Отечественной войны на курорте открывают военный госпиталь, но уже осенью 1941 года «Краинка» оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые сожгли корпус № 1 и разрушили ванное здание.

От полного разрушения курорт спасло лишь стремительное наступление наших войск. А на немецком курорте в Баден-Бадене русских до сих пор удивленно спрашивают: «Зачем вы едете сюда, если у вас есть «Краинка»?»

«Отработав» госпиталем, «Краинка» снова стала лечить людей. Правда, до мировой славы Баден-Бадена или Карловых Вар нашей «Краинке» пока далеко. Но это уже совсем другая история...