1999-2024: Как Тула переживала теракты последних лет

Фото из архива автора, Сергея Киреева и Сергея Шмуня.

Трагедия в « Крокус Сити Холле » заставила вспомнить период нашей истории, когда теракты случались один за другим. Вспомним, как жила в те дни Тула.

1999. Взрывы в многоэтажках, охрана подвалов и гексоген

В сентябре 1999 года страну потрясли взрывы в московских многоэтажках. Сначала на улице Гурьянова, а спустя четыре дня на Каширском шоссе. В первом были полностью уничтожены два подъезда, погибли 106 человек, 690 получили ранения различной степени тяжести или пострадали. После взрыва на Каширском шоссе погибли 124 человека, семеро получили ранения различной степени тяжести, пострадало 119 семей.

Сразу же после теракта на улице Гурьянова тульская областная поисково-спасательная служба была поднята по тревоге. Двадцать спасателей выехали из Щекино в столицу. Здесь они, объединившись с бойцами ГОЧС из Калуги и Твери, ликвидировали последствия взрыва и участвовали в спасении пострадавших. В течение двух суток разбирали завалы и извлекли из-под руин более 20 тел погибших.



Разбор завалов взорванного дома на Каширском шоссе.

После второго взрыва в Москву выехали около 80 тульских спасателей, причем в ту же ночь первая группа спасателей вернулась в Тулу. Между возвращением первой группы и отправкой в Москву второй прошло всего несколько часов. В операции такого масштаба тульскому поисково- спасательному отряду пришлось участвовать впервые. Спасатели рассказывали, что опаснее всего было на улице Гурьянова — из-за большого количества обломков железобетонных конструкций, которые грозили в любой момент обрушиться. Вспоминали:

«Разгребаем завалы, натыкаемся на матрац или ковер. Значит в этом месте была спальная комната. А там три человека: муж, жена и ребенок. И так каждый раз, когда сдвигали или вытаскивали плиты».

Страшно.

После взрывов домов в Туле была объявлена операция «Вихрь-антитеррор». Сотрудники внутренних дел перешли на двенадцатичасовой график несения службы. Всем городским службам были даны указания усилить контроль за объектами жизнеобеспечения города. При этом вдруг выяснилось, что в Туле объекты жизнеобеспечения — крупные котельные, водозаборы, электростанции охранять-то особо и некому. И вообще в деле поддержания общественного порядка большие проблемы.

Милиция получает на день четыре литра бензина на транспортную единицу, не до разъездов.

Тульские спасатели из ГО и ЧС не имеют элементарных инструментов: ломов, лопат, фонарей, респираторов, брезентовых рукавиц, металлоискателей. Девяностые годы во всей красе.

Туляков немедленно призвали к бдительности, сообщать в милицию обо всех подозрительных лицах и предметах, о пустующих помещениях, открытых чердаках, подвалах, технических подпольях. Началась паника. В Москве, как рассказывали, милиция выезжала по вызовам до трехсот раз в сутки.

В Туле также постоянно звонили, чтобы сообщить, что их жилье заминировано. С подозрением относились ко всем, кого видели с большим количеством сахара, потому что, как выяснилось, гексоген с виду напоминает сахар-песок. Вызвали милицию даже на гражданку, которая везла с дачи два подозрительно больших патиссона. Потом пошел слух, что в некоем подвале нашли взрывчатку. Тайно ее вывезли, а с дворников взяли подписку о неразглашении. И это еще до нынешнего повального увлечения соцсетями.

Власти Тулы в срочном порядке выбрали 1500 старших по домам, которые должны помогать следить за порядком, пообещав взамен скидки за коммуналку.

В каждом дворе начались круглосуточные дежурства жителей — в основном мужского пола. Соответствующие графики — кому и когда дежурить вывешивались в подъездах. Мужское население бралось за дело ответственно. Заранее запасались всем необходимым для ночного бдения, и дежурства перетекали в ныне запрещенное распитие спиртных напитков на дворовых лавочках. При этом мало кто из дежуривших мог внятно ответить на вопрос, что делать в случае потенциальной угрозы, как обезвреживать террористов.

Хлипкие советские двери подъездов спешно менялись на железные. Для надежности в массовом порядке в них устанавливали домофоны, кодовые замки, персональные ключи.

За два месяца после после взрывов домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве число заказов на установку в Туле металлических дверей выросло в пять раз. И если за два предыдущих года на весь город было установлено всего три сотни металлических дверей, то теперь почти тысяча за два месяца. Коммерсанты нащупали золотую жилу, и, не стесняясь, ломили крутые цены. Двери часто делали наспех — без утепляющих прокладок, зимой на них образовывались наледи, замки заклинивало. Конечно же, коммерсанты вовсю шустрили. После выплаты аванса вдруг выяснялось, что надо отдельно заплатить за съем старой двери, монтаж новой, за комплект ключей. А это ведь 1999 год — после дефолта лишних денег ни у кого не было.

В связи с чрезвычайной ситуацией в тот год свернули программу готовящегося Дня города. Отменили вертолетное шоу, матч с футбольной командой эстрадных звезд «Старко» и фейерверк. Ограничились более скромными и менее массовыми зрелищами.

Сентябрь-2002. Взрывчатка в Алексинской маршрутке

В сентябре 2002 года произошла трагедия в Алексине. В ПАЗике, принадлежавшем частному предприятию, четырнадцатилетний сын водителя нашел в салоне забытую борсетку и передал отцу. Водитель попытался открыть замок, и барсетка неожиданно взорвалась в его руках. Водитель, осматривавший находку, погиб, мальчик был доставлен в больницу с ожогами и множественными ранениями. Больше жертв не было — автобус в этот момент стоял на конечной остановке, и пассажиров еще не было.

Виновных случившегося не нашли.

Октябрь-2002. Норд-Ост

23 октября 2002 года начался террористический акт на Дубровке. Группа из сорока вооруженных боевиков захватила зрителей и актеров спектакля «Норд-Ост» и несколько дней держала их в заложниках.

Среди жертв этих событий оказался технический директор тульского МП «Грант» Дмитрий Евгеньевич Черных. Причем, в число заложников он попал совершенно случайно, даже не был зрителем мюзикла. Просто приехал в командировку в Москву и зашел в Театральный центр в одну из организаций, арендующих помещение. Обсудив проблемы, они со столичным компаньоном уже собирались покинуть здание. Подошли к одному из выходов бывшего ДК, дверь оказалась заперта. Направились к центральному входу. В этот момент их захватили террористы.

Судьба распорядилась так, что Дмитрий Евгеньевич не выдержал газовой атаки и умер уже после штурма, в больнице. Ему было 39 лет. Для туляков Дмитрий Черных стал символом скорби в эти страшные дни. Друзья и знакомые рассказывали, что это был очень добрый, удивительно честный и немного наивный человек, член организации духовного соборного движения, цель которого объединение людей разных взглядов и вероисповеданий.



Жертвы трагедии «Норд-Оста».

В связи с распоряжением министерства об ограничении скопления людей, по согласованию с управой города, в Туле в выходные дни были закрыты все рынки.

Однако объявленный на субботу концерт Юрия Шатунова в цирке состоялся. Билеты никто, или почти никто сдавать не стал. В зале был аншлаг.

Правда, в связи с повышенной потенциальной опасностью, здание цирка охраняли не только милиционеры, но и десантники. Пропуск внутрь осуществлялся строго по двадцать человек. Подозрительным лицам предлагали открыть сумочки и вывернуть карманы. В фойе, где расположены кассы, проводилась повторная проверка билетов, уже непосредственно при входе внутрь цирка. Поскольку все билеты были проданы, на площади, в ожидании прохода, столпилось около двух тысяч человек. Начало концерта задержали на сорок минут, но никто не роптал.

Повышенные меры безопасности сохранялись и в зале. Поклонниц, которых у Шатунова было предостаточно, к артисту на манеж не допускали ни с цветами, ни за автографами. Сам артист пытался остановить чрезвычайно жесткие меры, которые при этом применялись, говорил, что его фанатки не представляют никакой опасности, но к нему не прислушались. Безопасность прежде всего.

2003. Теракт на фестивале «Крылья»

5 июля 2003 года два взрыва прогремели близ места проведения рок-фестиваля «Крылья» в Тушино. Взрывные устройства привели в действие террористки-смертницы. В результате теракта погибли шестнадцать человек, в том числе один ребенок. В тот день в Тушино собралось более трехсот тысяч человек. Жертв могло быть больше, если бы второе взрывное устройство сработало целиком.

Среди жертв трагедии оказалась жительница Тульской области — Наталья Потапова из Донского.



Памятник погибшим во время теракта в Тушино. Среди его жертв Наталья Потапова из Донского.

Ее даже не удалось похоронить сразу — тело было в очень плохом состоянии, и похороны перенесли на день. Наташе был 21 год. Годом ранее она вышла замуж. После окончания школы работала на Донской обувной фабрике, там же, где ее отец и мать. Поступила на заочное отделение филиала Московского химико-технологического университета в Новомосковске. Молодые супруги поехали в Москву зарабатывать деньги на собственную квартиру. На тот концерт пошли вдвоем. Как рассказывали родственники погибшей, две недели муж Наташи Роман искал билеты на концерт. Удалось выиграть в лотерее один. Второй надеялись купить на месте.

За 15 минут до взрыва Наталья разговаривала по телефону с мамой, говорила, что у них все хорошо.

Ребята стояли рядом с террористками — красивые девушки, в кожаных куртках. Удивились, как можно в такую жару тепло одеваться. Наверное, это показалось странным не только им. Охрана вызвала женщину для обыска странных девушек, затем раздался взрыв. В Наташу попало сорок осколков, она оказалась заваленной телами погибших и раненых. Муж, получивший ранение в ногу, пытался вытащить ее наверх. Потом потерял сознание, в себя пришел уже в больнице. С трудом смог приехать на похороны. Случившаяся трагедия и гибель молодой девушки потрясла весь город.

2004. Рухнувший самолет в Бучалках

24 августа 2004 года практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесенных на борт террористками-смертницами, разбились два пассажирских самолета совершавших полеты из московского аэропорта Домодедово в Волгоград и Сочи: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» и Ту-134 авиакомпании «Волга — Авиаэкспресс». Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов — 89 человек, погибли.

Самолет, выполнявший рейс Москва — Волгоград с 35 пассажирами и девятью членами экипажа на борту, разбился в небе над Тульской областью. В 22:54 в его хвостовой части произошел сильный взрыв. Разорванный на две части лайнер рухнул на землю с высоты 9 500 метров. Обломки самолета нашли в 2 километрах севернее населенного пункта Бучалки Кимовского района Тульской области. Хвостовая часть лайнера лежала в 700 метрах от носовой части и крыльев. Обломки разбившегося самолета долгое время хранились в одном из цехов Кимовского радиоэлектромеханического завода.

Через год после трагедии на месте катастрофы в Ту-134 в Тульской области был открыт памятный знак — расколотый куб из белого мрамора и черного гранита, на котором высечены фамилии погибших в авиакатастрофе, и высажена березовая аллея из 43 деревьев — в память о каждом пассажире и члене экипажа.

В 2009 году на месте трагедии была освящена часовня.

В 2007 году в поселке Глубокий Ростовской области был установлен памятник жертвам катастрофы самолета Ту-154. Он представляет собой расположенный на постаменте камень, на который установлена плита с выгравированной цитатой писательницы Евы Хоффман: «Исчезнувшие не исчезают совсем, они продолжают жить в нашей совести, не раскрытые преступления не растворяются в вечности, они остаются там, где совершились и довлеют над обществом, которое их совершило».

Искать и уничтожать

После теракта 2003 года в Тушино президент Путин заявил, что с теми, кто орудует в Чечне и является частью международной террористической сети, «бесполезно проводить профилактическую работу. Их нужно выковыривать из подвалов и пещер, где они до сих пор прячутся, и уничтожать». Он также заявил, что «после серии последних терактов, мы можем говорить, что бандиты, действующие в Чечне, не просто связаны с международными террористическими организациями, они стали неотъемлемой частью, может быть, даже самой опасной частью международной террористической паутины. … Ни одно из государств мира не идет на поводу у террористов. Не сделает этого и Россия».



Командировка тульских милиционеров на Кавказ. Начало нулевых. Фото С. Шмуня.

Не правда ли, смысл тех заявлений весьма похож на те обстоятельства, которые мы видим сейчас. Тогда, в нулевые, страшные события, связанные с Кавказом, удалось остановить. Верим, что так же будет и сейчас.