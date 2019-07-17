Как отдыхали тульские пионеры

Родительский день! Его ждали с большим нетерпением, ведь приедут мамы, папы, бабушки и привезут разных вкусностей из дома... Фото из коллекции Владимира Щербакова.

В советские времена путёвки в пионерлагеря стоили копейки, дети отдыхали иной раз по две-три смены и возвращались домой не только целыми и невредимыми, но окрепшими, загорелыми, довольными!

Бывали, конечно, исключения, но это и понятно — не каждый ребёнок готов жить с незнакомыми сверстниками в «общаге», да ещё по расписанию, вдали от бабушкиных пирожков и маминых обнимашек.

Но были и те, кто ждал летние каникулы именно потому, что можно будет рвануть в любимый пионерлагерь под Алексин или Ясногорск, в Хомяково или Кураково… А можно никуда не ездить — ребячьи республики летом открывались в городских парках, школах, Домах культуры и пр.

Городской пионерлагерь на Володарского

Об одном из тульских летних пионерлагерей вспоминает наш постоянный читатель и автор Владимир Шлыков:

Владимир Шлыков - Сейчас разгар лета, и в памяти невольно всплывают картины далекого пионерского прошлого. О загородных местах отдыха сказано немало. Мне же хочется рассказать о так называемых городских пионерлагерях 70−80-х годов прошлого столетия.



Середина 70-х, пионерлагерь «Кировец», 1-й отряд.

Каким образом я впервые попал в эту «структуру», уже не вспомнить. Но факт упрямый, что с 1978 по 1982 год каждый июнь я проводил в городском пионерлагере, базировавшемся в ДК машзавода на улице Володарского (ныне — Демидовская). Поначалу непривычно было «убивать лето на асфальте», как выражались некоторые злые языки. Но лагерь магически притягивал, собирал из года в год постоянный контингент, становясь частичкой нашего беззаботного детства.

Бессменным руководителем лагеря была пожилая женщина по имени Ирина Филипповна. В ее доброте, любви к детям угадывался большой опыт педагога и отзывчивая русская душа. В этом же заключалась магическая сила притяжения этого «асфальтного» лагеря.

Дети, в силу разных причин остававшиеся на лето в Туле, собирались утром в танцевальном зале Дворца культуры. Затем колонной мы выходили на Октябрьскую улицу, направляясь в столовую (пересечение с улицей Максима Горького). Для перехода проезжей части использовали флажок, держать который считалось большой честью! Столовая оставила о себе только самые приятные воспоминания. Детишки были не избалованы. Некоторые даже с теми незамысловатыми блюдами, которые ждали нас на полках прилавка, сталкивались впервые.

После сытного завтрака перемещались на территорию двора ДК. В тени деревьев играли, общались, смеялись. Настольные игры были представлены в самом широком ассортименте (кубики, шашки/шахматы, «Рыболов» с магнитной удочкой и картонными рыбками, головоломки). Конечно, не обходилось дело без футбола, «баночек», «выбивал» и прочего дворового «джентльменского» набора. Иногда отряды шли гулять в Комсомольский парк. Оттуда — марш-бросок на обед в столовую.

После обеда в обязательном порядке Ирина Филлиповна укладывала нас спать на раскладушках в просторных комнатах. Мало кому это нравилось. Тихий час был вовсе не тихим: скрип раскладушек, попытки читать под одеялом, тайные переговоры…

По пятницам в кинозале нам показывали фильмы. Помню, как однажды мне пришлось пропустить ГДРовский фильм «Приключения на берегах Онтарио». Жалел ужасно!



1972. Лагерь при клубе ТОЗ. Знамя дружины и флаги отрядов на торжественных линейках несли лучшие пионеры.

В конце смены каждый отдыхающий получал из рук директора подарок — большой пакет со сладостями.

Пользуясь случаем, хочу передать привет однокласснику Сереже, который лучше всех играл в футбол, девочкам с улицы Арсенальной: Виолетте, Оле, Соледад, а также мальчику по прозвищу Маленькие Уши. Имени его не помню.

…Не знаю, есть ли сейчас такая форма отдыха для наших детей, как городской лагерь. Но в ту пору, переступая порог Дворца культуры с пакетом конфет, многие из нас вытирали слезы и мечтали о следующем лете.



Пионерский парад принимало руководство лагеря. представители завода и… дедушка Ленин.

«Салют» из Селиваново

Рассказывает Евгения Альбрехт:

Евгения Альбрехт - В свой первый пионерский лагерь я поехала в начале 70-х, когда мне было лет 9−10. Назывался он «Салют» и находился в селе Селиваново, неподалеку от Крапивны.

Лагерь был организован Щекинским райкомом профсоюзов сельхозработников. Подавляющее большинство отдыхающей ребятни имело родителей, трудившихся на полях, фермах и т. п. Были здесь и дети «шишек» (работников того же райкома, председателей колхозов, партийных бонз), однако из общей массы они не выделялись ни поведением, ни одеждой. Отрядов было два — младший и старший, в общей сложности это человек 50−60.

Лагерь размещался в строениях, принадлежавших местной школе. В одноэтажном кирпичном доме устроили спальни малышей и девочек, а в стоящем рядом дощатом павильоне — мальчиков. По периметру территории лагеря располагались деревянная столовка, кухня и хозпостройки.

…В погожие дни ходили всей весёлой оравой купаться на речку Солову. Для малышни был там оборудован лягушатник, ребята постарше плавали просто так. За процессом зорко следили воспитатели, вожатые, физрук и плаврук. Воздушные ванны принимали на берегу, укладываясь поверх полотенец. Никого не смущало наличие редких, но убедительных коровьих лепёшек, оставленных проходившим утром стадом. Сейчас это кажется диким, а тогда было в порядке вещей.



Начало 70-х, с. Селиваново, п/л «Салют». Перед игрой в лапту.

Кормили вкусно и обильно. Молоко и мясо — с соседних ферм, овощи по большей части — из местного совхоза. В сезон земляники и полевой клубники ходили всем лагерем ягоды эти собирать. И сами наедимся, и на кухню отнесём на кисели, компоты, взвары. А то и просто так давали, с молоком и сахаром. При заезде в лагерь и перед отъездом всех обязательно взвешивали, редко кто не поправлялся. Помню, один пацан за две смены набрал 8 килограммов!

Ещё помню, что была в лагере кастелянша — пожилая маленькая женщина, которая следила за чистотой и сохранностью постельного белья, поварской формы, занавесок, скатертей и пр. Вечером она собирала носочки наши, а ночью штопала их…

…Любили мы ходить в дендрарий Крапивенского лесхозтехникума. Там росло много диковин со всего мира, возле каждого стояла табличка с названием. Как-то мы набрели на большое дерево с ягодами, похожими на малину. Оказалось — шелковица (тутовник). Очень было вкусно!

…На стадионе техникума играли в футбол, устраивали соревнования по бегу, прыжкам в высоту и длину, бросали на дальность теннисные мячики. Никто не заставлял, просто нравилось это делать.

По окончании смены всем вручали сладости и хорошие подарки. Например, альбомы для рисования и краски, бадминтонные ракетки, мячи. И грамоты, конечно, за достижения в спорте, самодеятельности и жизни лагеря.



1958, Городской пионерский лагерь при клубе ТОЗ

Шурик и Привидение

…Как-то раз местные пацаны запустили слух, который вызвал настоящую панику в наших рядах. Говорили, что в ночь перед Петровым днём на колокольне появится привидение умершей сто лет назад ведьмы. И станет оно пить кровушку у тех, кто ей глянется. То есть у нас — беззащитных, растолстевших на натуральных харчах. Вечером злополучного дня, когда должна была появиться кровососущая тварь, мы позвали в свою комнату ребят в надежде, что они нас уж как-нибудь отобьют. Вожатый по кличке Шурик попытался всех развести по местам, но не тут-то было! Несколько девчонок принялись рыдать в голос, цепляясь за своих защитников, хотя те тоже отчаянно трусили. Разобравшись, что к чему, вожатый взял в коридоре здоровенный дрын и ушёл с ним куда-то.

Наступила полночь. Взгляды наши были прикованы к развалинам колокольни. И вот в оконном проеме второго этажа появилась громадная белая фигура! Помахав длинными руками, призрак вдруг заколыхался и… пропал.



Чернь, 80-е годы, городской пионерский лагерь «Орлик».

Минут через десять в дом вбежал Шурик, держа в руках большую белую тряпку: «Вот оно, ваше привидение, допрыгалось! Придется теперь медсестру звать!»

Оказалось, что несколько сельских шутников взобрались на колокольню и там с помощью надетых на крестовину простыней стали изображать обещанное страшилище. Доблестный Шурик помешал спектаклю: тихохонько подкравшись, он огрел одного из актёров дрыном пониже спины. От страха и неожиданности тот буквально ссыпался вниз, подвернув ногу.

…Радость освобождения от кошмара была неописуемая! Шурика обнимали, жали ему руки, говорили слова благодарности. А потом все безропотно разошлись по местам и крепко заснули.



Середина 30-х. Юные спортсменки. Фото сделано в одном из п./л. под Тулой.

…«Салют» просуществовал всего два года. Кто-то куда-то на что-то пожаловался, лагерь закрыли. Грустно, он был лучшим!