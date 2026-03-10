За кулисами «Рубикона»: откровенный разговор с основателем компьютерной академии Светланой Савиной

Мы встретились с основательницей и идейным вдохновителем компьютерной Академии «Рубикон» Светланой Савиной, чтобы поговорить о будущем, которое уже наступило.

По мнению Светланы, возраст и пол — не помеха для IT, а настоящий успех приходит тогда, когда в ребенке зажигается искра интереса к технологиям.

Светлана, «Рубикон» — известная компьютерная Академия. С большим опытом, со множеством успешных выпускников. А с чего все начиналось?

— У меня экономическое образование. Но я всегда испытывала тягу к творчеству. Так решилась на глобальный шаг — пошла учиться на курсы цифрового дизайна. Но мне было мало просто стать дизайнером. Я хотела, чтобы мои дети тоже прикоснулись к IТ. Я хотела создать свою уникальную ІТ-школу для детей, которые смогут пройти весь путь и найти свое направление по душе. Так родилась Академия Рубикон.

Почему академия получила название «Рубикон»?

— Выражение «Перейти Рубикон» означает принять важное решение, способное изменить жизнь. Когда ребенок переступает порог Академии, он меняется, ведь наша цель — показать, как интересен и разнообразен мир IT, его поистине грандиозные перспективы. Для многих этот мир становится главным делом будущей взрослой жизни — они продолжают обучение в ВУЗах и становятся IT-специалистами.

Есть и второй смысл: символ Кубика Рубика как воплощение интеллекта, упорства, логики и безграничных возможностей. Для меня это образ «супер ребенка», который мыслит, не боится пробовать и ошибаться.

Сталкивались ли вы со стереотипами в сфере IT на своем пути?

— Конечно. Принято считать, что IT — это только сложное программирование для людей с техническим складом ума. На самом деле оно доступно всем, кто хочет учиться. Это доказывают сотни студентов нашей Академии. Во-вторых, IT — не только программирование: это и цифровой дизайн, и 3D-моделирование, и робототехника — не менее интересные направления. Еще один стереотип: IT — больше для мужчин. Я категорически не согласна с этим. Каждый день в академии я вижу девочек, которые изучают технологии наравне с мальчиками, и понимаю, что гендерный признак не так важен, а самое главное — это заниматься тем, что тебе по душе.

Давайте подробнее поговорим об этом. Какие направления выбирают девочки в Академии?

— Немало девчонок выбирают именно программирование и даже продолжают обучение в университете по данному направлению. А для тех, кто больше тяготеет к творчеству, мы создали курс «IT-принцесса», в котором сделали упор на дизайн, творчество и раскрытие женских качеств. Именно поэтому мы добавили к IT психологию, рисование, фотографию, уроки стиля и макияжа и другие интересные дисциплины.

В чем, на ваш взгляд, главный секрет того, чтобы зажечь в ребенке интерес?

— Здесь очень важную роль играют одногруппники, общая атмосфера в Академии и, конечно же, педагоги.

Одногруппники - это, как правило, настоящие единомышленники. В окружении увлеченных детей ребенку легче воспринимать информацию и добиться успехов.

Если говорить про атмосферу, то мне всегда хотелось создать среду, в которой ребенку будет максимально комфортно и учиться, и отдыхать. Поэтому в Академии насыщенные перемены с играми, зоны отдыха с настолками и чаем.

Но самый главный секрет Академии - это педагоги, которые стараются сделать так, чтобы все дети почувствовали себя способными, не боялись пробовать, ошибаться и снова пробовать. И когда у ребенка появляется осознание «у меня получилось», - это и есть та самая «искра». Он загорается, когда видит реальный результат. Когда сам написал первую строку — и она заработала, или сделал игру, пусть простую, но свою.

Именно в этом наша миссия: зажечь в маленьком айтишнике искру, влюбить в ІТ, дав ему почувствовать себя полноправным создателем цифрового мира.

Раньше ключом к успешному будущему считалось знание иностранного языка. А сегодня к нему прибавился и другой язык - цифровой. Согласны ли вы с тем, что Digital-навыки - новый английский для детей?

— Частично согласна. Но я бы сформулировала чуть иначе.

Английский язык не устарел — он по-прежнему остаётся инструментом познания мира. Но сегодня к нему добавился ещё один универсальный язык — цифровой. Мыслить системно, работать с информацией, пользоваться компьютером на должном уровне - действительно становится необходимостью. Но это не означает, что все станут программистами. Как и знание английского не означает, что каждый будет переводчиком. Это инструмент. И чем раньше ребенок научится им пользоваться, тем свободнее будет чувствовать себя в любой сфере — от медицины до дизайна, от бизнеса до науки. Я бы сказала так: digital-навыки — не новый английский, а новая грамотность. Такая же обязательная, как умение читать,писать и считать.

Как строится работа с ребенком? Он приходит сразу на конкретное направление или может попробовать все и определиться с выбором?

— Ребёнок не может в 7-10 лет точно знать, кем он хочет стать — разработчиком, дизайнером или инженером. Поэтому траектория выстроена по принципу постепенного погружения. Обучение начинается с «Детской компьютерной Академии», где ребёнок пробует себя в разных ролях. Далее студент переходит на профиль, где изучает уже одно направление, которое нравится больше всего. А тем, кто не может сделать выбор, помогает наш профориентолог. Для меня это принципиально: образование должно помогать определиться с выбором, а не навязывать его.

Ребенок ведь может и не связывать свою жизнь дальше с IT, но обучаясь у вас, получить необходимую базу, еще и прокачать софт скилс.

—Да, наша задача не в том, чтобы сделать из каждого ребёнка айтишника. Проектная работа учит ответственности. Командные задания — умению договариваться. Публичная защита - уверенности и умению аргументировать. Сложные задачи — устойчивости к неудачам. Знания и навыки останутся с ним и помогут в любой профессии.

Как вы измеряете успех Академии?

— Для меня есть несколько уровней оценки.

Академический. Мы смотрим, как дети справляются с проектами, как растет их уровень задач, какие достижения у них появляются. Поведенческий. Ребенок стал увереннее? Он научился презентовать? Перестал бояться сложных задач? Начал проявлять инициативу? Это уже про личностную динамику. Увлеченность - самый показательный. Когда ребёнок после занятия остается доработать проект и дома продолжает экспериментировать, потому что хочет разобраться глубже, - для меня очень серьезный индикатор. Возвращаемость. Когда ребёнок учится у нас несколько лет подряд. Когда младшие приходят по рекомендации старших. Когда выпускники возвращаются в качестве наставников. Это значит, что механизм работает.

В чем секрет Вашей продуктивности? Ведь Вы еще жена, мама.

— Слаженная команда, семья, которая всегда поддерживает меня, а также регулярные занятия йогой и дыхательные практики - это то, что помогает мне оставаться собой и двигаться дальше.

Какой совет вы можете дать родителям детей, проявляющих интерес к сфере IТ?

— Первое — не спешите превращать интерес ребенка в план карьеры. Второе — наблюдайте. Что именно его привлекает? Создание игр? Визуальная часть? Робототехника? IT — это целая вселенная, и пусть ребёнок сам выберет свое место в ней. Третье — дайте возможность пробовать. Пусть создает маленькие проекты, ошибается, сталкивается со сложностями. Через практику приходит понимание — моё это или нет.

Не путайте интерес к технологиям с увлечением компьютерными играми. Играть и создавать - разные вещи. И, пожалуй, самое главное — поддержка без давления. Скажите: «Я вижу, тебе это интересно». Спросите: «Хочешь попробовать узнать об этом больше?» Будьте рядом, но не управляйте его выбором.

