  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Места
  5. Что выгоднее – LADA или такси: проверено на себе - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Что выгоднее – LADA или такси: проверено на себе

Решили разобраться, не тратим ли мы лишние деньги, разбивая траты на небольшие суммы.

Что выгоднее – LADA или такси: проверено на себе
erid: F7NfYUJCUneTVSpW8zCp

Покупка автомобиля большинству кажется неподъемной. При этом при отсутст­вии личного транспорта эти же люди тратят большие деньги на такси. Сервисы такси поработили большин­ство жителей более-менее крупных городов. Пара кликов – и автомобиль на месте, но у этого есть вторая сторона. Журналист «Слободы» решила на себе проверить, можно ли на деньги, потраченные на поездки, купить новый автомобиль. Результат удивил!

_ZYB8813.jpg

Сначала просчитаем затраты на такси. Стоимость поездки по городу до работы разнится в зависимо­сти от сезона и погодных условий. Но в целом она составляет около 350 рублей. Умножаем на два – это уже 700. Даже одна поездка в день – по делам и на работу – в месяц съедает 21 тысячу рублей.
Сколько же стоит новое авто? Мы отправились за бюджетным и надежным автомобилем LADA в дилерский центр на ул. Рязанской, 7. Вот что рассказали нам консультанты. Новый автомобиль LADA Granta сейчас можно купить по цене от 850 тысяч рублей, и это без учета скидок.

За что можно получить скидку? За сдачу старого авто в трейд-ин, за некоторые условия по кредиту и при покупке автомобиля определенного года выпуска.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Например, на покупку LADA 2025 года выпуска в дилерском центре на ул. Рязанской, 7 действует скидка целых 90 000 рублей!

_ZYB8763.jpg

Кроме того, автомобили LADA одни из немногих подпадают под программу субсидирования от государства. Она позволяет купить автомобиль с субсидией государства до 40% (по последним данным от Мин­промторга. – Прим. авт.). То есть государство может оплатить ваш первый взнос по кредиту*. Остальное оформляется по льготной ставке. Это просто и выгодно! 
Субсидия от государства доступна сотрудникам медицинских и образовательных организаций, инвалидам любой группы, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, находящимся в зоне СВО, а также их семьям.

Скажем сразу: купить автомобиль за наличные – большая трата, на которую мы не рассчитывали. Здесь на выручку приходит кредит. Как выяснилось, при покупке LADA процентная ставка по кредиту – всего от 0,01%. То есть почти без переплат.

Есть варианты покупки без первоначального взноса. Но если внести часть своих сбережений, можно получить платеж в 21 000 рублей на два года. Это включая страховку и прочие необходимые платежи. То есть на покупку машины можно тратить столько же, сколько на такси, а через два года она станет вашей.

_ZYB8848.jpg

Траты на бензин при поездках по городу составят около 3500 рублей. Это небольшая плата за комфорт и свободу передвижения. С собственным автомобилем мы можем быть уверены в его техническом состоянии, нам не придется сталкиваться с чужими людьми и тратить время на ожидание в плохую погоду.

Стало очевидно: приобретение автомобиля LADA – не про­сто покупка транспортного средства, это инвестиция в собственное время, комфорт 
и безопасность.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 63-69-14.

korsgroup.lada.ru

Реклама. АО «ТУЛААВТОСЕРВИС».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 10:52
Другие статьи по темам
Прочее
LADA LADA на Рязанке
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
сегодня, в 07:00, 68 679 5
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»
вчера, в 20:50, 44 1098 -16
По каким адресам в Туле 12 марта отключат электричество
Жизнь Тулы и области
По каким адресам в Туле 12 марта отключат электричество
вчера, в 22:00, 22 1248 1
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
Жизнь Тулы и области
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
вчера, в 16:46, 114 2211 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Да оторвись ты от телефона!»: как гаджеты заменяют детям реальную жизнь и что с этим делать
«Да оторвись ты от телефона!»: как гаджеты заменяют детям реальную жизнь и что с этим делать
За кулисами «Рубикона»: откровенный разговор с основателем компьютерной академии Светланой Савиной
За кулисами «Рубикона»: откровенный разговор с основателем компьютерной академии Светланой Савиной

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.