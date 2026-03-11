Что выгоднее – LADA или такси: проверено на себе

erid: F7NfYUJCUneTVSpW8zCp

Покупка автомобиля большинству кажется неподъемной. При этом при отсутст­вии личного транспорта эти же люди тратят большие деньги на такси. Сервисы такси поработили большин­ство жителей более-менее крупных городов. Пара кликов – и автомобиль на месте, но у этого есть вторая сторона. Журналист «Слободы» решила на себе проверить, можно ли на деньги, потраченные на поездки, купить новый автомобиль. Результат удивил!

Сначала просчитаем затраты на такси. Стоимость поездки по городу до работы разнится в зависимо­сти от сезона и погодных условий. Но в целом она составляет около 350 рублей. Умножаем на два – это уже 700. Даже одна поездка в день – по делам и на работу – в месяц съедает 21 тысячу рублей.

Сколько же стоит новое авто? Мы отправились за бюджетным и надежным автомобилем LADA в дилерский центр на ул. Рязанской, 7. Вот что рассказали нам консультанты. Новый автомобиль LADA Granta сейчас можно купить по цене от 850 тысяч рублей, и это без учета скидок.

За что можно получить скидку? За сдачу старого авто в трейд-ин, за некоторые условия по кредиту и при покупке автомобиля определенного года выпуска.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Например, на покупку LADA 2025 года выпуска в дилерском центре на ул. Рязанской, 7 действует скидка целых 90 000 рублей!

Кроме того, автомобили LADA одни из немногих подпадают под программу субсидирования от государства. Она позволяет купить автомобиль с субсидией государства до 40% (по последним данным от Мин­промторга. – Прим. авт.). То есть государство может оплатить ваш первый взнос по кредиту*. Остальное оформляется по льготной ставке. Это просто и выгодно!

Субсидия от государства доступна сотрудникам медицинских и образовательных организаций, инвалидам любой группы, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, находящимся в зоне СВО, а также их семьям.

Скажем сразу: купить автомобиль за наличные – большая трата, на которую мы не рассчитывали. Здесь на выручку приходит кредит. Как выяснилось, при покупке LADA процентная ставка по кредиту – всего от 0,01%. То есть почти без переплат.

Есть варианты покупки без первоначального взноса. Но если внести часть своих сбережений, можно получить платеж в 21 000 рублей на два года. Это включая страховку и прочие необходимые платежи. То есть на покупку машины можно тратить столько же, сколько на такси, а через два года она станет вашей.

Траты на бензин при поездках по городу составят около 3500 рублей. Это небольшая плата за комфорт и свободу передвижения. С собственным автомобилем мы можем быть уверены в его техническом состоянии, нам не придется сталкиваться с чужими людьми и тратить время на ожидание в плохую погоду.

Стало очевидно: приобретение автомобиля LADA – не про­сто покупка транспортного средства, это инвестиция в собственное время, комфорт

и безопасность.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 63-69-14.

korsgroup.lada.ru

Реклама. АО «ТУЛААВТОСЕРВИС».