Выходные в Туле: 19-21 октября

Эти выходные стоит планировать заранее, уж очень насыщенная программа вас ждет: новая экскурсия, лекция о восьмерке, спектакль с М. Авериным, мастер-класс по кинопроизводству в ОЦРИНКиТ и море качественной музыки.

Концерты (Горячая пятница)

Когда: 19 октября, пятница, 12.30 и 18.30, 20 октября, суббота, 13.30 и 18.00, 21 октября, воскресенье, 13.30 и 18.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51,

Цена: 300−1500 р., мастер-классы — бесплатно

На выходных в Тульской филармонии пройдут концерты в рамках Международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.

За три дня на сцене выступят метры российской джазовой музыки: Игорь Бутман, Владислав Лаврик и Александр Князев. Перед каждым концертом будут проводиться мастер классы. Подробности читайте в афише.

Когда: 19 октября, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В пятницу в Большом зале кластера «Октава» пройдет концерт российской инди-группы «СБПЧ» во главе с фронтменом Кириллом Ивановым. Обладатели престижных премий и независимые экспериментаторы представят свой новый альбом «Мы не спали, мы снились». Альбом вышел в марте 2018 года, где Женя Борзых предстала уже в качестве полноценного участника группы. Кроме того, к записи альбома были привлечены певица Наадя, рэпер Thomas Mraz и Детский хор телевидения и радио Санкт- Петербурга. На концерте у вас будет возможность услышать все песни альбома вживую.

Когда: 19 октября, пятница, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 800 р.

В пятницу в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы «Кирпичи». За более чем двадцатилетнюю историю коллектив стал знаковым для целого поколения девяностых и нулевых. Такие классические альбомы музыкантов, как «Кирпичи тяжелы» и «Смерть на рейве» стали символом той эпохи, когда радиостанции не знали, что такое цензура.

Когда: 19 октября, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 900 р.

В пятницу на сцене Harat's pub пройдет концерт группы «Инкогнито». Группа представит своим слушателям как полюбившиеся песни, так и новые хиты этой осени. По словам солиста, новые композиции нельзя отнести к какому-то конкретному жанру, это «сегодняшнее звучание группы и его внутреннее настроение». Весной этого года группа «Инкогнито» выпустила свой третий по счету альбом «Наши голоса», который сразу же возглавил iTunes и Google play в жанре рок.

Юмор

Когда: 20 октября, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1400 - 3300 р.

20 октября в Городском концертном зале состоится сольный концерт одного из самых популярных участников StandUp Show — Ивана Абрамова!

Иван — выпускник МГИМО, прославился благодаря участнию в команде КВН «Парапапарам». Жанр, в котором он выступает, коллеги характеризуют как музыкальный — сам Абрамов называет себя интеллигентным комиком. Парень затрагивает отечественный и зарубежный шоу-бизнес.

События

Когда: 20 октября, суббота, 11.00 (сбор в центре приема посетителей)

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино

К акции может присоединиться любой желающий.

В субботу в одном из зданий музейного комплекса «Куликово поле» пройдет ежегодная акция памяти «Зеленая дубрава», в ходе которой посетители высадят небольшую аллею деревьев в честь русских войнов, проливавших кровь за Отечество во все времена. Также гостей ждут мастер-классы, викторина, а после высадки саженцев все отправятся на чаепитие. Историю появления акции читайте в афише.

Когда: 19 октября, пятница, с 10.30 до 22.00

Где: Комплекс ОЦРИНКиТ, Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б

Вход свободный.

На празднике Объединение центров представит гостям свои инновационные проекты в культурно-просветительской сфере. В программе праздника мастер-классы, интерактивные площадки, презентация выставки «Полотно — Покров — Платок», чаепитие, кинопоказ, виртуальная прогулка по Туле и мастер-класс по кинопризводству от генерального продюсера Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия» Ароном Поташниковым. Подробности читайте в афише.

Когда: 20 октября, суббота, 10.00

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Вход свободный.

В субботу и воскресенье в большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится событие ставшее традиционным — Дизайн-маркет «КОНФЕТТИ». В этот раз состоится 10-й юбилейный маркет. По традиции гостей ждут два насыщенных дня, большой праздник для всей семьи и отличное время для уютного шоппинга и интересного времяпрепровождения: бьюти-зона, игротека, яркое шоу и подарки.

Детям

Когда: 19−21 октября, пятница-воскресенье, 10.00 (до 18 ноября)

Где: «РИО», торгово-развлекательный центр, Тула, улица Пролетарская, 22а

Цена: от 100 р., дети до 3-х лет — бесплатно.

На этой неделе в «РИО» открылась выставка кошек. На выставке преставлены кошки разных пород: бенгалы, мейн-куны, сфинксы, турецкая ангора, экзоты и многие другие! Гости смогут увидеть потрогать, погладить и даже покормить.

Спорт

Когда: 19−20 октября, пятница-суббота, 10.00

Где: г. Щекино, Тульская обл., ул. Шахтерская, д. 32 A

Вход свободный.

19 и 20 октября в Щёкино будет проходить первенство Тульской области по волейболу среди команд юношей 2002−2003 годов рождения.

В первенстве будут принимать участие команды юношей из Новомосковска, Щёкино, две команды МБУ СШ «Игровые виды спорта» тренеров Бабкиной Ольги Николаевны и Волковой Юлии Витальевны.

Театр

Когда: 19 октября, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−2500 р.

В пятницу в Городском концертном зале состоится спектакль с участием Максима Аверина и Анны Якуниной. История о том как одна короткая встреча переросла в роман который длится четверть века. Но эти отношения весьма не просты — влюбленные встречаются в одно и то же время только один раз в году. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи.

Выставки

Когда: 20−21 октября, суббота-воскресенье, 11.00 (до 7 ноября, режим работы: вторник-воскресенье)

Где: здание выставки «Фабрика будущего», Тула, Болдина, 98 а

Цена: 300−400 р.

На этих выходных любимая многими выставка «Фабрика будущего» снова откроет свои двери. У посетителей будет шанс провести время познавательно и весело. Вас ждет интерактивный музей, лекции, экскурсии, РОБОТЫ, игровые зоны и многое другое!

Когда: 20 октября, суббота, 12.00

Где: старт от музея «Тульские самовары», Тула, улица Менделеевская, 8

Цена: 200 р.

В субботу открывается новый экскурсионный маршрут по Туле. «ТИАМ» предлагает окунуться в драматические события обороны Тулы, побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе героев сражений за город, тонкостях военного дела и бытовых реалиях тех дней.

Автобус отправляется в 12.00 от «Музея самоваров» (ул.Менделеевская, 8) и в 15.00 вернётся на это же место. Финальная часть экскурсии проходит в филиале МБУК «ТИАМ». Подробности в афише.

Лекции

Когда: 19 октября, пятница, 18.30

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, улица Советская, 68

Цена: 100 р.

В пятницу в Тульском краеведческом музее пройдет интересная мультимедийная лекция, посвященная известному самому любимому, ненавидимому и самому скандальному серийному автомобилю СССР — ВАЗ 2108 «Спутник/Самара». Для современников это был первый автомобиль нетривиального дизайна со спортивным характером.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит британская комедия, посвященная классической оперной певице Флоренс Фостер Дженкинс. Девушка всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта — это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? В главной роли неподражаемая Мерил Стрип.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ российском комедии о вечных ценностях и любви. Что бы вы сделали, если бы вам осталось жить месяц? Или неделю? Когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном аттракционе, Александр Христофоров живет одним днем. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, медицинский диагноз не оставляет надежд. Но однажды Судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться. В главной роли - Алексей Гуськов.

Цена: от 140 р.

Для поклонников франшизы о маньяке Майкле Майерсе на экраны выходит новый фильм «Хэллоуин». Новая кинолента станет прямым продолжением оригинальной картины 1978 года Джона Карпентера. В главной роли остается Джейми Ли Кёртис. Действие фильма начнется с оригинальной концовки 1978 года и перенесётся в наши дни, когда главный убийца находится в психиатрической лечебнице. Накануне Хэллоуина он совершает побег...

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.