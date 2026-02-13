  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Лыжня России-2026 и чемпионат по ралли-спринту: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Лыжня России-2026 и чемпионат по ралли-спринту: выходные в Туле

А еще турнир по валенкоболу» — в нашем обзоре выходных. 

Лыжня России-2026 и чемпионат по ралли-спринту: выходные в Туле

Лыжня России-2026

Когда: 14 февраля, суббота, 12.00.
Где: Веденино.
 

Лыжня России-2026

14 февраля в Веденино состоится традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2026».

 

Чемпионат и кубок по ралли-спринту

Когда: 14 февраля, суббота, 11.00.
Где: Барсуки.
 

Чемпионат и кубок по ралли-спринту

14 февраля на льду Барсуковского карьера пройдет чемпионат и кубок по ралли-спринту.

 

Самовар Треффен

Когда: 13-15 февраля, пятница-воскресенье, 9.00.
Где: Приокские зори.
 

Самовар Треффен

С 13 по 15 февраля в загородном комплексе «Приокские зори» пройдет зимний слет мотоциклистов «Самовар Треффен».

 

Союз сердец

Когда: 14 февраля, суббота, 12.00.
Где: Пространство «Союз».
 

Союз сердец

14 февраля в «Союзе» пройдет арт-ярмарка «Союз сердец».

 

Именины капибары Валентина

Когда: 14 февраля, суббота, 11.30.
Где: Тульский экзотариум.
 

Именины капибары Валентина

14 февраля Тульский экзотариум приглашает на именины капибары Валентина.

 

Турнир по валенкоболу

Когда: 15 февраля, воскресенье, 11.00.
Где: Cтадион академии «Арсенала».
 

Турнир по валенкоболу

15 февраля на стадионе академии «Арсенала» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках.

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
13 февраля, в 17:53 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
Над Тульской областью уничтожено 16 беспилотников
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожено 16 беспилотников
вчера, в 19:07, 47 2361 0
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:17, 28 562 2
Почти 100 адресов: стало известно, где в Большой Туле сделают уличное освещение
Жизнь Тулы и области
Почти 100 адресов: стало известно, где в Большой Туле сделают уличное освещение
вчера, в 21:12, 26 601 0
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
Культура
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
вчера, в 11:00, 40 1606 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Выбирай сердцем: квартал о главном «По любви»
Выбирай сердцем: квартал о главном «По любви»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.