Лыжня России-2026 и чемпионат по ралли-спринту: выходные в Туле

Лыжня России-2026
Где: Веденино.
14 февраля в Веденино состоится традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2026».
Чемпионат и кубок по ралли-спринту
Где: Барсуки.
14 февраля на льду Барсуковского карьера пройдет чемпионат и кубок по ралли-спринту.
Самовар Треффен
Где: Приокские зори.
С 13 по 15 февраля в загородном комплексе «Приокские зори» пройдет зимний слет мотоциклистов «Самовар Треффен».
Союз сердец
Где: Пространство «Союз».
14 февраля в «Союзе» пройдет арт-ярмарка «Союз сердец».
Именины капибары Валентина
Где: Тульский экзотариум.
14 февраля Тульский экзотариум приглашает на именины капибары Валентина.
Турнир по валенкоболу
Где: Cтадион академии «Арсенала».
15 февраля на стадионе академии «Арсенала» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».