От check-up до активного долголетия: комплексная медицина в «Созвездии здоровья и красоты»

Когда все этапы, от диагностики до плана лечения, проходят в одном месте, это экономит самое ценное: время и нервы пациента. Именно на этом принципе строится работа клиники «Созвездие здоровья и красоты», которая за 13 лет работы под руководством главного врача Екатерины Кузовлевой выросла в один из ведущих многопрофильных центров Тулы. Как удалось собрать команду из 50 экспертов, внедрить принципы превентивной медицины и стать клиникой, куда врачи отправляют своих близких, об этом наше большое интервью.

– Екатерина, «Созвездие здоровья и красоты» – один из ведущих многопрофильных медицинских центров города. Как удалось вывести его на такой уровень?

– Спасибо за оценку. С 2012 года мы последовательно придерживаемся принципов высокого профессионализма и заботы о каждом пациенте. Фокусируемся на качестве сервиса: индивидуальный подход без «потока», удобные цифровые инструменты (онлайн-запись, клиентский менеджер, поддержка после приема) и центральное расположение на проспекте Ленина, 66а. Развили востребованные направления: гинекологию, урологию, превентивную медицину, контроль миопии у детей в специализированном Центре коррекции зрения, детское отделение, косметологию и anti-age, плюс собственную линейку экспертных БАДов.

Главный двигатель – доверие пациентов и их рекомендации. За 13 лет центр стал надёжным выбором для многих туляков, и мы продолжаем работать ради здоровья жителей региона.

На фото: Михайлова Анастасия Михайловна, врач гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, маммолог, врач узи, врач интегративной медицины; Матвеева Мария Александровна, эндокринолог высшей квалификационной категории, андролог, онкоэндокринолог, врач УЗИ, врач интегративной медицины.

– Что отличает «Созвездие здоровья и красоты» от других клиник? Какая у вас идеология? Есть ли принципиальные позиции?

– Мы предоставляем качественный сервис благодаря высокой экспертизе и внимательному отношению к нашим пациентам. Идеология – здоровье как основа полноценной активной жизни, а не просто отсутствие болезней. Принципиальные позиции: только доказательная медицина, комплексный подход (от диагностики до реабилитации), приоритет превентивной медицины и комфорта пациента.

У нас каждый получает персональное время и решение. Мы верим, что хорошая медицина должна быть тёплой и уважительной.

На фото: Давыденко Татьяна Алексеевна, косметолог, дерматолог, трихолог, миколог; Попкова Татьяна Андреевна, косметолог, дерматолог, трихолог, миколог; Беляева Софья Владиславовна, заместитель главного врача по лечебной работе, онколог - врач ординатор.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– А что значит превентивная медицина? Не каждый знает, что это такое.

– Превентивная медицина — наше приоритетное направление, которое фокусируется на предупреждении заболеваний до их появления, а не только на лечении уже существующих проблем. Мы не ждём начала недомогания, а помогаем их предотвратить: проводим глубокий check-up, выявляем дефициты витаминов, гормональные нарушения, риски на ранних стадиях. На основе анализов подбираем персональные рекомендации по питанию, образу жизни, коррекции БАДами из нашей линейки. Это особенно важно для занятых людей, семей с детьми и тех, кто хочет сохранить активность на долгие годы. Результат — не лечение, а сохранение здоровья.

– Как строится работа с пациентом и диагностическая цепочка?

– Работа строится на удобстве и доверии, в спокойной атмосфере: онлайн-запись, напоминания, результаты анализов на личную почту, возможность задать вопрос врачу после приема. Администраторы помогают на всех этапах.

Диагностическая цепочка выстроена максимально удобно для пациента: первичный приём, осмотр, cразу же дополнительные исследования и манипуляции, которые выполняет сам узкий специалист (УЗИ, ЭКГ, спирометрия, пункции, эндоскопии и др.). Нет необходимости записываться отдельно и бегать по разным кабинетам – всё происходит в один визит. Это значительно экономит время и силы пациента.

Мы работаем в амбулаторном звене, но врач не отпускает человека без четкого плана: если требуется операция или госпитализация — даем подробные рекомендации, контакты хирургов, направления и координируем дальнейшие шаги. Большая команда позволяет быстро подключать нужных экспертов, ставить точный диагноз и начинать лечение без задержек.

На фото: Шульга Наталья Александровна, гастроэнтеролог, детский гастроэнтеролог, педиатр, врач УЗИ; Руденко Анна Сергеевна, педиатр, инфекционист.

– Планируется ли разработка мобильного приложения?

– Мобильное приложение в планах – хотим сделать его полноценным: запись, просмотр анализов, рекомендации, чат с врачом. Разработка уже обсуждается, чтобы повысить доступность для пациентов.

– Расскажите о команде ваших врачей.

– В команде около 45–50 специалистов: опытные врачи с научными степенями и молодые таланты с современной экспертизой.

Регулярное повышение квалификации в клинике – обязательно: врачи посещают российские и международные конференции, выступают на них в роли экспертов, проходят курсы, стажировки.

Мы поддерживаем это материально и организационно – для нас важно, чтобы знания были актуальными.

На фото: Хроменко Анна Валерьевна, невролог, эпилептолог, цефалголог; Беляева Елена Александровна, доктор медицинских наук, профессор, ревматолог; Дубоносова Софья Валерьевна, кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач УЗИ; Царькова Наталья Анатольевна, пульмонолог, терапевт.

– По каким критериям вы подбираете врачей в штат? Что для вас важнее: безупречное резюме или личные качества, совпадающие с ценностями клиники?

– Команда формируется только по личным рекомендациям от коллег – открытых наборов нет. Критерии: высокий профессионализм (подтвержденный опыт, экспертиза), желание работать в команде, эмпатия и совпадение ценностей: уважение к пациенту, честность, стремление к развитию. Резюме важно, но важнее человеческий фактор: врач должен быть таким, которому бы я могла доверить свою семью. Это позволяет сохранять атмосферу доверия и единства.

– Какими достижениями своей команды гордитесь особенно?

– Это программы по лечению бесплодия, раннему выявлению онкологических и контролю тяжелых системных и аутоимунных заболеваний, успешное лечение миопии. И конечно, тысячи довольных пациентов, рекомендации из уст в уста.

На фото: Ивашиненко Наталья Юрьевна, акушер-гинеколог, врач УЗИ; Чернышова Евгения Николаевна, акушер-гинеколог,репродуктолог, маммолог, врач УЗИ; Ахмедов Махир Амилович, онколог-маммолог, врач УЗИ; Кузовлев Алексей Владимирович, уролог- онколог, андролог, врач УЗИ; Алексеева Людмила Константиновна, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, маммолог, врач УЗИ.

– Екатерина, давайте поговорим о вашем личном участии в жизни центра. Какая у вас миссия, как у главного врача?

– Моя миссия – создать место, где медицина сочетается с искренней заботой. Как главный врач я стремлюсь, чтобы каждый пациент чувствовал: его здоровье в надежных руках, его слышат и уважают. Мы помогаем не просто лечить, а жить полной жизнью – без боли, усталости, ограничений. Это касается и города Тулы: здоровые жители – основа сильного региона.

– Как вам удается находить баланс между ответственностью за сотни пациентов и сотрудников и личной жизнью?

– Баланс помогает поддерживать делегирование и сильная команда: я доверяю коллегам и не пытаюсь контролировать всё. Важны четкие границы: рабочее время – работе, выходные и вечера – семье и отдыху. Спорт, прогулки, общение с близкими перезаряжают. Без этого невозможно долго оставаться эффективным врачом и руководителем.

– Чем вы увлекаетесь вне медицины? Помогает ли хобби отвлекаться от работы?

– Главное увлечение – бег. Он помогает полностью переключиться, очистить мысли, зарядиться энергией, учит дисциплине, терпению и умению идти к цели шаг за шагом. Это отлично переносится на управление клиникой: постановка задач, мотивация команды, баланс между интенсивностью и восстановлением. Дополняю его йогой и пилатесом для спокойствия и уверенности и чтением книг по психологии и лидерству – они дают свежие идеи по работе с людьми.

– За годы пути что стало для вас самым ценным приобретением? В смысле личного опыта как человека и врача?

– Самое ценное — понимание, насколько важны доверие и человеческие отношения в медицине. За годы я увидела тысячи историй: как вовремя поставленный диагноз может способствовать улучшению качества жизни при индивидуальном подходе. Это учит терпению, эмпатии и ответственности.

Ещё – ценность команды: когда единомышленники рядом, любые вызовы становятся преодолимыми. Это делает меня лучше как врача и человека.

– Какие ключевые цели, не связанные напрямую с финансовыми показателями, вы ставите перед клиникой на ближайший год?

– Главные цели на 2026 год:

углубить контроль миопии у детей в Центре коррекции зрения (программы уже показывают положительную динамику у части пациентов);

расширить превентивные программы и собственную линейку БАДов;

запустить больше просветительских проектов – лекции и вебинары для пациентов по сохранению здоровья;

повысить доступность онлайн-сервисов для удобства семей.

Наша цель — чтобы каждый житель города получал индивидуальную поддержку, которая может способствовать улучшению качества его жизни.

