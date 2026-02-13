Выбирай сердцем: квартал о главном «По любви»

Cамое важное в жизни каждого человека — это любовь. Она даёт силы, вдохновляет, помогает идти вперёд и делать невозможное. Любовь объединяет, учит принимать и поддерживать, наполняет дом теплом и счастьем.

Фото: ГК Стройкомплект.

ГК «Стройкомплект» решила создать квартал, где главной ценностью станет любовь. И это у них получилось, даже до ввода в эксплуатацию квартал о главном «По любви» дарит любовь жителям города. Мы уверены, что в Туле уже не осталось человека, который не знает тот самый дом, где по вечерам загорается сердце. Осенью 2025 года его вместе с командой «Стройкомплект» зажёг тульский блогер.

Сегодня на фоне дома с сердцем фотографируются жители и гости города, снимают клипы, рилсы и видео, делают предложения руки и сердца, записывают приглашения на Love-фестиваль. И даже в других городах по всей стране уже начали повторять эту идею, вдохновляясь тульским примером.

Квартал о главном «По любви» расположен на одном из самых высоких участков города, с его окон открывается почти вся панорама Тулы, а Тульский Кремль виден как на ладони. Удачное расположение на пересечении Новомосковского шоссе и улицы Рязанской обеспечивает лёгкий доступ ко всем ключевым точкам города: Казанской набережной и Кремлю, Центральному парку имени Белоусова и Рогожинскому парку, музеям, цирку, театрам и другим социально-значимым объектам.

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

Район отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся школы, детские сады, гипермаркет «Глобус», строительный магазин «Лемана ПРО», ТЦ «Мебель Молл», кафе и рестораны, Мотодром, рынок и другие важные объекты. Благодаря этому жители квартала могут легко решать повседневные задачи, не тратя много времени на дорогу, а свободное время проводить с семьёй или друзьями, наслаждаясь комфортом городской жизни.

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

Современные и надёжные 25-этажные монолитные дома стали новым заметным акцентом района. Фасады квартала «По любви» объединены единым конструктивным и стилистическим решением и впечатляют своей смелой, футуристической архитектурой.

Фото: ГК Стройкомплект Квартал о главном «По любви».

На территории квартала предусмотрены продуманные пространства для активного и комфортного отдыха. Детские развивающие и игровые площадки выполнены из безопасных натуральных материалов и подходят для детей разных возрастов, а многофункциональная спортивная площадка и зона ворк-аут позволяют поддерживать форму взрослым и подросткам.

Для удобства жителей предусмотрены парковки для велосипедов и самокатов. Пешеходные маршруты по двору приглашают на прогулки и пробежки. В специально обустроенных зонах для спокойного отдыха с навесами можно приятно провести время на свежем воздухе, при этом оставаясь на связи благодаря Wi-Fi во дворе.

Особое внимание уделено дизайнерскому комплексному озеленению: цветники, газоны, деревья и кустарники создадут уютную атмосферу, делая двор красивым и комфортным для жизни и отдыха. Каждая деталь продумана для того, чтобы пространство было безопасным, функциональным и вдохновляющим.

Вход на уровне земли обеспечивает лёгкий и беспрепятственный доступ для колясок, велосипедов или других средств передвижения, создавая атмосферу удобства и комфорта с первых шагов.

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

Дизайнерские входные группы зададут настроение всему пространству. Сквозные подъезды с выходами во двор и на улицу обеспечат удобное перемещение, а лобби с эксклюзивным оформлением и мягкой мебелью приглашает провести время с комфортом. Для маленьких жителей предусмотрена современная детская комната, а на первом этаже — гостевые уборные для удобства гостей.

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

В зданиях оборудованы места для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов и скейтбордов, что делает жизнь активных семей более удобной. Четыре бесшумных скоростных лифта комфорт-класса в каждой секции быстро поднимут на нужный этаж, а стильные межквартирные холлы и продуманная навигация делают пространство функциональным и понятным.

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

Широкий выбор планировок — от компактных студий до просторных евро-4 — позволяет подобрать квартиру под любые цели и жизненные сценарии. Решения продуманы с учётом потребностей современного жителя и помогают максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. В проекте предусмотрены варианты с гардеробными и кладовыми, угловым увеличенным остеклением, витражными окнами на всю высоту этажа, мастер-спальнями и лоджиями. Здесь легко найти квартиру даже для самых требовательных покупателей.

ГК «Стройкомплект» предлагает несколько вариантов отделки на выбор. Можно приобрести квартиру в формате white box — с подготовкой под индивидуальный дизайн и дальнейший ремонт. А для тех, кто хочет заехать без лишних хлопот, предусмотрены квартиры с готовой отделкой от застройщика: после получения ключей останется только расставить мебель и отметить новоселье.

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

Ко Дню всех влюблённых ГК «Стройкомплект» запустила акцию «Строим по любви» для покупателей квартир в квартале о главном «По любви».

Чтобы получить скидку, нужно прийти в главный офис компании по адресу: ул. Фридриха Энгельса, 2, сделать фото в тематической фотозоне и опубликовать сторис в любой социальной сети, отметив аккаунт застройщика. После этого достаточно показать сторис менеджеру — и участнику акции предоставят скидку 1000 рублей за квадратный метр при покупке квартиры в квартале «По любви».

Фото: ГК Стройкомплект. Квартал о главном «По любви».

В компании отмечают, что фотозона «Строим по любви» уже открыта и ждёт гостей, а акция будет действовать до конца февраля.

Квартал о главном «По любви» — проект ГК «Стройкомплект», который многие туляки уже полюбили всем сердцем. В компании подчёркивают: любовь — это чувства, а дом, выбранный по любви, может стать ещё и разумным решением.

ООО «СЗ „Стройкомплект -1“

Проектная декларация на сайте нашдом.рф

Тула, ул. Ф. Энгельса, 2

тел. +7 (487) 251-61-27

Реклама. ООО «СЗ „СК-Девелопмент“ Тула. ИНН 7100011640.