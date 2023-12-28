«Я на шоу «Ярче звезд» не ради денег»: тулячка Любовь Труфанова стала финалисткой вокального проекта

Напомним, ранее Любовь Труфанова стала победительницей первого тура музыкального проекта.
— Как происходит подготовка к финалу шоу?
— На протяжении нескольких дней идут репетиции с преподавателями по вокалу и сценическому движению. Также занимаются подбором костюмов, работой над образом, выстраиванием номера, сценического света, установкой декораций.
— Как вы оцениваете свои силы в финале?
— Надеюсь на победу, как и все участники.
— Кого из участников считаете достойным победы и своим главным конкурентом?
— Все ребята очень интересные и сильные, сложно выделить кого-то одного.
— Что вам больше всего запомнилось за время участия в проекте?
— Больше всего запомнилась доброжелательная атмосфера.
— Чувствуете ли вы единение со своим кумиром? Трудно ли сейчас выходить из образа?
— Ну, конечно же чувствую. В некоторой степени исполнилась детская мечта побыть в её образе, исполнить её песни — это очень интересно и увлекательно!
— Поддерживаете ли вы какие-то отношения с коллегами по сцене, с которыми участвуете в шоу?
— Да, поддерживаем. Периодически созваниваемся.
— Как вы справляетесь с волнением перед выступлением? Можете что-то посоветовать начинающим артистам?
— Это очень сложный психологический момент. Главное — сделать первый шаг, затем волнение проходит.
— Как участие в проекте повлияло на вашу жизнь? Вас стали больше узнавать и увеличилось ли количество подписчиков в соцсетях?
— Участие в проекте в первую очередь помогло мне самой увидеть новые свои грани, которые до этого не замечала. А по поводу узнаваемости, конечно да, и подписчиков стало больше.
— На что планируете потратить денежный суперприз в случае победы?
— Не знаю. Пока не думала на эту тему. И вообще, я шла на шоу «Ярче звезд» не ради денег. Было интересно само участие, получение бесценного опыта.
— Какие ваши дальнейшие творческие и жизненные планы после завершения шоу?
— На данный момент идет подготовка к выступлению с биг-бендом на джазовом фестивале в Воронеже, который будет проходить 7 января в Воронежской филармонии. Вокальная подготовка артистов и личное участие в спектаклях родного Тульского академического театра драмы. А также выступления и ученики. А если говорить о личной жизни, то буду стараться максимальное количество свободного времени проводить с семьёй.
— Что вы пожелаете своему родному городу в преддверии Нового года? Какие места посоветуете посетить на новогодних праздниках?
— Я желаю своему городу дальнейшего процветания! Тула в последнее время очень преобразилась, поэтому мест для посещения множество. Среди них: Тульский кремль, центральная площадь, Казанская набережная, городское пространство «Искра», Центральный парк им. Белоусова, колесо обозрения у торгового центра «Макси», с которого открываются живописные виды на город, и множество других интересных мест. А также приглашаю всех посетить наш драмтеатр.
Не пропустите финал шоу «Ярче звезд» с участием Любови Труфановой уже в эту субботу на ТНТ.