Туляки выбрали три лучших службы доставки еды
Итоги народного голосования на Myslo.
С 24 августа по 24 сентября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие службы доставки готовой еды в Туле. Теперь мы знаем, где туляки чаще всего заказывают роллы и пиццу, салаты и wok, и другую вкусную еду с доставкой.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 24 сентября. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов, итоговая картина отличается от списка в таблице голосования.
Победителем голосования стала сеть МаМа Mia — она набрала 903 голоса!
Второе место и 829 голосов получил «Сушин сын».
Третье место и 634 голоса туляки отдали фастфуду «Автосуши/Автопицца».
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание службы доставки еды.
службы доставки готовой еды, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг служб доставки готовой еды Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.