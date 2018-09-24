Туляки выбрали три лучших службы доставки еды

С 24 августа по 24 сентября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие службы доставки готовой еды в Туле. Теперь мы знаем, где туляки чаще всего заказывают роллы и пиццу, салаты и wok, и другую вкусную еду с доставкой.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 24 сентября. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов, итоговая картина отличается от списка в таблице голосования.

Победителем голосования стала сеть МаМа Mia — она набрала 903 голоса!

Второе место и 829 голосов получил «Сушин сын».

Третье место и 634 голоса туляки отдали фастфуду «Автосуши/Автопицца».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание службы доставки еды.

службы доставки готовой еды, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг служб доставки готовой еды Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.