  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Клиника «Доктория»: здесь узнают всё о здоровье ребенка - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Клиника «Доктория»: здесь узнают всё о здоровье ребенка
erid: F7NfYUJCUneTTTHxkxX4

Клиника «Доктория»: здесь узнают всё о здоровье ребенка

Расскажем, как устроен новый для Тулы детский медцентр и какие услуги он предоставляет.

Прочный фундамент здоровой и счастливой жизни закладывается в детстве. На этом делают акцент врачи клиники «Доктория».

Рассказываем, как этот подход реализуется на практике.

Команда врачей

Вадим Русаков

— Детский медцентр «Доктория» был задуман для того, чтобы родителям не приходилось тратить время на поиски в разных клиниках нужных специалистов. Наша задача — по принципу «одного окна» в минимальные сроки компетентно найти ответы на все вопросы о здоровье, — рассказывает главный врач Вадим Русаков. — И в этом помогает междисциплинарное взаимодействие специалистов. Не нужно заранее записываться и потом неделями ждать приема узкого специалиста. Это позволяет специалистам разных направлений в один период времени наблюдать пациента, а не отсрочено, спустя две-четыре недели с момента первого обращения. За это время клиническая картина в ряде случаев может существенно поменяться. Мы считаем, что путь к здоровью должен быть простым и быстрым, поэтому собрали команду опытных врачей.

На данный момент в клинике ведут прием:

  • педиатры,
  • оториноларинголог (ЛОР),
  • гинеколог,
  • невролог
  • пульмонолог,
  • аллерголог-иммунолог,
  • врач УЗИ.

Клиника «Доктория» активно развивается. Поэтому в ближайшее время штат пополнят и другие специалисты: детский дерматолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, уролог, хирург и эндокринолог.

Точная диагностика

Клиника «Доктория» — современный, технологичный и многопрофильный медицинский центр для детей в Туле, врачи которого применяют комплексный подход к здоровью.

Опыт медиков в сочетании с технологическим оснащением экспертного класса гарантирует максимально точную диагностику и достоверную постановку диагноза.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

_ZYB9889.jpg

— Детки часто не могут правильно описать свое состояние. «Болит где-то тут» может сигнализировать о самых разных заболеваниях, — рассказывает оториноларинголог Александра Елизарова. — Именно поэтому хорошим подспорьем для врача любой специализации является оборудование для обследования экспертного класса. У меня, например, в кабинете установлен ЛОР-комбайн. Он существенно упрощает работу и позволяет сократить процесс постановки истинного диагноза.

Строение уха, горла и носа предполагает множество изгибов и узких проходов, которые просто невозможно осмотреть полностью с помощью классических ЛОР-инструментов. Видеоэндоскоп, встроенный в комбайн, открывает совершенно новые возможности для врача. За несколько минут я могу провести обследование, детально изучить состояние горла, носа и уха и определить истинную причину недомогания.

_ZYB9944.jpg

Процедура полностью безболезненная: датчик видеоэндоскопа тонкий — всего 4 мм — и гибкий. Он легко проникает в самые узкие проходы, куда обычному глазу доступ просто невозможен.

Картинка выводится на монитор, и родители вместе с врачом в режиме реального времени могут увидеть, что происходит в носике или ушке ребенка. Благодаря этому у них перед глазами не просто сухой диагноз из непонятных слов, а наглядное представление.

_ZYB9923.jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ЛОР-комбайн — это многофункциональная станция не только для диагностики, но и лечения. Благодаря различным насадкам можно промыть миндалины, запросто удалить серную пробку, сделать вибромассаж барабанных перепонок или точечно донести лекарство.

_ZYB9921.jpg

Аппарат УЗИ экспертного класса, как в ведущих федеральных центрах России, благодаря сверхчёткому изображению детально показывает малейшие изменения в том или ином органе. Таким образом, врач поставит диагноз максимально точно.

_ZYB9843.jpg

В клинике «Доктория» можно пройти комплексную диагностику, включая УЗИ органов брюшной полости и почек, тазобедренных суставов, мягких тканей, лимфоузлов и щитовидной железы.

Качественные исследования

Комплексный подход предполагает не только аппаратное обследование организма, но и исследования — как лабораторные, так и в виде экспресс-тестов.

— При ангине важно определить, что является ее первопричиной — вирус или бактерия. Дело в том, что только в последнем случае показано применение антибиотиков. При вирусной же ангине они бесполезны и никак не ускорят выздоровление. Именно поэтому мы проводим экспресс-диагностику — стрептатест. Результат будет готов уже через 5 минут, его достоверность — 99%.

_ZYB9956.jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В «Доктории» можно оперативно сдать весь спектр лабораторных исследований: от общих клинических анализов крови и мочи до сложных биохимических, иммунологических исследований и анализов на инфекции и аллергены.

Если вам неудобно сдать анализы в будни, то это можно сделать в выходные дни.

Клиника сотрудничает с ведущей профессиональной лабораторией в Туле, что гарантирует высочайшую точность и надежность результатов. Результаты поступят оперативно на электронную почту.

Больничные листы и удобство сервиса

Профессионализм врачей клиники в сочетании с соцгарантиями — это еще одно из преимуществ медцентра «Доктория». В ближайшее время клиника получит право на оформление официальных листков нетрудоспособности (больничных) по уходу за ребенком. Это ключевое удобство для работающих родителей.

Такую возможность получат все, кто имеет страховой медполис, в том числе и добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня его предоставляют многие работодатели, которые заботятся о здоровье сотрудников и членов их семей.

_ZYB9912.jpg

Записаться на прием к специалистам «Доктории» просто. Онлайн-запись через сайт позволит спокойно выбрать удобное для вас время визита на прием к любому врачу и на сдачу анализов.

ДокториЯ Guide_page-0001.jpg

detskiymedcentr.ru
Телеграм
ВКонтакте
 
Тула, ул. Кутузова, 8
 
+7 (4872) 52-12-52
 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 
Реклама. ООО «Центр детского здоровья».
Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
вчера, в 11:42
Другие статьи по темам
Событие
клиника Докториядетский медцентр
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
Жизнь Тулы и области
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
вчера, в 15:45, 61 2656 27
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
вчера, в 09:20, 117 3398 -29
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Жизнь Тулы и области
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
вчера, в 11:15, 63 3301 3
Ночная атака на Тулу: обломок БПЛА рухнул на территорию стадиона
Дежурная часть
Ночная атака на Тулу: обломок БПЛА рухнул на территорию стадиона
вчера, в 15:16, 29 6534 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Кто вышел в финал Оружейной лиги КВН
Кто вышел в финал Оружейной лиги КВН
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.