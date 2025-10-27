Клиника «Доктория»: здесь узнают всё о здоровье ребенка

erid: F7NfYUJCUneTTTHxkxX4

Расскажем, как устроен новый для Тулы детский медцентр и какие услуги он предоставляет.

Прочный фундамент здоровой и счастливой жизни закладывается в детстве. На этом делают акцент врачи клиники «Доктория».

Рассказываем, как этот подход реализуется на практике.

Команда врачей

Вадим Русаков — Детский медцентр «Доктория» был задуман для того, чтобы родителям не приходилось тратить время на поиски в разных клиниках нужных специалистов. Наша задача — по принципу «одного окна» в минимальные сроки компетентно найти ответы на все вопросы о здоровье, — рассказывает главный врач Вадим Русаков. — И в этом помогает междисциплинарное взаимодействие специалистов. Не нужно заранее записываться и потом неделями ждать приема узкого специалиста. Это позволяет специалистам разных направлений в один период времени наблюдать пациента, а не отсрочено, спустя две-четыре недели с момента первого обращения. За это время клиническая картина в ряде случаев может существенно поменяться. Мы считаем, что путь к здоровью должен быть простым и быстрым, поэтому собрали команду опытных врачей.

На данный момент в клинике ведут прием:

педиатры,

оториноларинголог (ЛОР),

гинеколог,

невролог

пульмонолог,

аллерголог-иммунолог,

врач УЗИ.

Клиника «Доктория» активно развивается. Поэтому в ближайшее время штат пополнят и другие специалисты: детский дерматолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, уролог, хирург и эндокринолог.

Точная диагностика

Клиника «Доктория» — современный, технологичный и многопрофильный медицинский центр для детей в Туле, врачи которого применяют комплексный подход к здоровью.

Опыт медиков в сочетании с технологическим оснащением экспертного класса гарантирует максимально точную диагностику и достоверную постановку диагноза.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Детки часто не могут правильно описать свое состояние. «Болит где-то тут» может сигнализировать о самых разных заболеваниях, — рассказывает оториноларинголог Александра Елизарова. — Именно поэтому хорошим подспорьем для врача любой специализации является оборудование для обследования экспертного класса. У меня, например, в кабинете установлен ЛОР-комбайн. Он существенно упрощает работу и позволяет сократить процесс постановки истинного диагноза.

Строение уха, горла и носа предполагает множество изгибов и узких проходов, которые просто невозможно осмотреть полностью с помощью классических ЛОР-инструментов. Видеоэндоскоп, встроенный в комбайн, открывает совершенно новые возможности для врача. За несколько минут я могу провести обследование, детально изучить состояние горла, носа и уха и определить истинную причину недомогания.

Процедура полностью безболезненная: датчик видеоэндоскопа тонкий — всего 4 мм — и гибкий. Он легко проникает в самые узкие проходы, куда обычному глазу доступ просто невозможен.

Картинка выводится на монитор, и родители вместе с врачом в режиме реального времени могут увидеть, что происходит в носике или ушке ребенка. Благодаря этому у них перед глазами не просто сухой диагноз из непонятных слов, а наглядное представление.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ЛОР-комбайн — это многофункциональная станция не только для диагностики, но и лечения. Благодаря различным насадкам можно промыть миндалины, запросто удалить серную пробку, сделать вибромассаж барабанных перепонок или точечно донести лекарство.

Аппарат УЗИ экспертного класса, как в ведущих федеральных центрах России, благодаря сверхчёткому изображению детально показывает малейшие изменения в том или ином органе. Таким образом, врач поставит диагноз максимально точно.

В клинике «Доктория» можно пройти комплексную диагностику, включая УЗИ органов брюшной полости и почек, тазобедренных суставов, мягких тканей, лимфоузлов и щитовидной железы.

Качественные исследования

Комплексный подход предполагает не только аппаратное обследование организма, но и исследования — как лабораторные, так и в виде экспресс-тестов.

— При ангине важно определить, что является ее первопричиной — вирус или бактерия. Дело в том, что только в последнем случае показано применение антибиотиков. При вирусной же ангине они бесполезны и никак не ускорят выздоровление. Именно поэтому мы проводим экспресс-диагностику — стрептатест. Результат будет готов уже через 5 минут, его достоверность — 99%.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В «Доктории» можно оперативно сдать весь спектр лабораторных исследований: от общих клинических анализов крови и мочи до сложных биохимических, иммунологических исследований и анализов на инфекции и аллергены.

Если вам неудобно сдать анализы в будни, то это можно сделать в выходные дни.

Клиника сотрудничает с ведущей профессиональной лабораторией в Туле, что гарантирует высочайшую точность и надежность результатов. Результаты поступят оперативно на электронную почту.

Больничные листы и удобство сервиса

Профессионализм врачей клиники в сочетании с соцгарантиями — это еще одно из преимуществ медцентра «Доктория». В ближайшее время клиника получит право на оформление официальных листков нетрудоспособности (больничных) по уходу за ребенком. Это ключевое удобство для работающих родителей.

Такую возможность получат все, кто имеет страховой медполис, в том числе и добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня его предоставляют многие работодатели, которые заботятся о здоровье сотрудников и членов их семей.

Записаться на прием к специалистам «Доктории» просто. Онлайн-запись через сайт позволит спокойно выбрать удобное для вас время визита на прием к любому врачу и на сдачу анализов.

Тула, ул. Кутузова, 8