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Стрижем четвероногих друзей
Фото из архива Myslo.
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Стрижем четвероногих друзей

Некоторым нашим питомцам просто необходимо обновлять свой образ. Чтобы стрижка прошла гладко, нужно выбрать мастера-профессионала. Рассказываем о тульских грумерах.

Зоосалон «Маркиз»

У кошек, собак и даже морских свинок бывают дни «ухода за собой». Чтобы шерстка всегда была в порядке, отлично выглядела и не доставляла дискомфорта животному, за ней нужно тщательно ухаживать.

В зоосалоне «Маркиз» знают всё об уходе за шерсткой вашего любимца. Здесь могут не только помыть, вычесать и подстричь собаку или кошку, но и сделать креативное окрашивание, выбрить узоры на теле или выложить рисунок стразами. Посмотрите, какая красота получается! 

В «Маркизе» мастера работают только на косметике премиум-класса из Италии, Америки и Малайзии. А значит, вы можете не бояться раздражения или аллергической реакции на моющие и уходовые средства.

В салоне работают два мастера с опытом работы 5 и 10 лет. Они постоянно повышают квалификацию: обучались в Москве, у ведущих мастеров России, Европы, Америки, Азии.

Привести в порядок здесь могут любое животное: кошку, морскую свинку или собаку любой породы. И это не полный перечень, специалисты готовы поработать с любым животным, если есть такая необходимость.

Здесь умеют находить подход к каждому животному, даже если питомец совсем не настроен на новую прическу. При этом не используется никаких лекарственных средств, найти общий язык помогают грамотный подход и знание зоопсихологии.

В «Маркизе» большое внимание уделяется подготовке к выставкам. Мастера работают со всеми породами собак, в том числе с крупными – овчарками, самоедами и т.д. Такое в груминг-салонах встречается не всегда.

Работают здесь и с кошками. Хвостатых клиентов вычесывают, стригут и готовят к выставкам. А один из мастеров даже получил кубок за первое место в конкурсе «Породный груминг кошек».

Так что если вашему питомцу нужно срочное обновление имиджа, заглядывайте в зоосалон «Маркиз» и наслаждайтесь переменами!

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Тел. 8-920-771-89-90.

 

Частный грумер Валерия

Знаете, когда в профессии всё складывается удачно? Когда она становится продолжением хобби.

Валерия

Так и случилось у грумера Валерии. Три года назад девушка попробовала себя в груминге, чтобы подстричь трех своих псов. А потом увлеклась профессией и прошла обучение в Москве.

Клиентами Валерии стали уже сотни собак, кошек и морских свинок. К каждому мастер подбирает индивидуальный подход, поэтому клиенты возвращаются к ней снова и снова.

Это небольшой салон, здесь нет большого скопления животных, а значит, четвероногие клиенты чувствуют себя комфортно. Время работы с одним питомцем не ограничено, мастер проведет с ним столько времени, сколько потребуется. При желании на стрижке может поприсутствовать и сам хозяин.

Главное правило работы Валерии – любовь к животным. Она помогает расположить к себе питомца, так что даже агрессивные коты и собаки становятся сговорчивее.

Грумер Валерия работает с кошками, морскими свинками и мелкими и средними породами собак. Больше работ вы можете увидеть в галерее.

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Тула, ул. Судейского, 11. 

Тел. 8-910-153-73-73.

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