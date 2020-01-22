Актёр Павел Прилучный: Любовь всегда отвлекает от дела

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Актер откровенно рассказал о своем герое в картине «Союз спасения», о новых киноролях, об отношении к профессии, а также о личной жизни.

Недавно на экраны кинотеатров вышел фильм «Союз спасения», где Павел Прилучный играет одного из предводителей восстания декабристов 1825 года Павла Пестеля. И это, по признанию актера, один из немногих фильмов, где у него напрочь отсутствует любовная линия.

Нелишне сказать, что на данный момент Павел Прилучный — один из самых востребованных российских актеров. И ему нередко приходится сниматься параллельно в нескольких кинопроектах. И он каким-то неведомым образом всё это успевает, да еще и находит время для воспитания детей и общения со своей прекрасной половиной — актрисой Агатой Муцениеце, с которой они в нынешнем году будут отмечать девятилетие свадьбы и с которой его вот уже несколько лет упорно разводят злые языки. Обо всем этом, а также о новых ролях и воспитании детей нам удалось поговорить с Павлом Прилучным, удачно «отловив» его в коротком промежутке между съемками.

Идея выше любви

— В только что вышедшем на киноэкраны «Союзе спасения» Вы исполнили роль Павла Пестеля. Расскажите немного о своем персонаже.

- Это мой первый исторический проект. Впервые у моего героя нет любовной линии. Он фанатик, а любовь всегда отвлекает от дела. Его задача — достижение своей политической цели.

Мой герой превозносит свободу во всех смыслах этого слова.

Революционный путь к свободе людей, к внутренней свободе, а не только к свободе от крепостного права. Он — маниакальный человек, зацикленный на своей идее, и кроме нее он ничего не видит.

— Кстати, у Вас есть татуировки. Не создают ли они сложности при съемках в исторических проектах?

- Нет. Есть прекрасный современный грим, и я даже не думаю об этом. Всё довольно легко закрыть и спрятать.

Рэп, увы, не проще пареной репы…

— Сейчас Вы снимаетесь в фильме «Рил ток», играете рэпера по имени Нэйм. Расскажите немного о своей роли. Насколько я знаю, Вам там пришлось петь?

- Почти так. Я читаю рэп.

— Как ощущения?

- У меня есть музыкальное образование. Я раньше думал, что рэп — это такая легкая история, казалось бредом — я не понимал, что поют эти люди. И когда я всё это начал делать в фильме, то понял, что у меня всё получается просто ужасно.

— Почему?

- Потому что у меня нет абсолютно никакого сходства с рэперами!

— Что, так сложно читать рэп?

- Да. Особенно это касается современного рэпа. И эта роль — на преодоление большого внутреннего сопротивления. Не знаю, что в итоге из этого получится, но людям нравится, как я справляюсь со всем этим…

— С Вами кто-то работал, чтобы научить правильно читать рэп? Или, может, специально слушали определенные композиции, чтобы быть в теме?

- Да, разных рэперов слушал. И с нами работает известный рэпер Нигатив, что радует. Он пишет нам тексты. И эти тексты действительно интересные, и со смыслом, а не просто набор слов. Но все-таки наша история больше не про рэп-культуру, а про человеческие отношения… Не знаю, как всё получится. Могут быть такие крайности: либо киноленту разгромят, либо скажут, что получилось здорово. Зрители решат…

— Какие еще фильмы с участием Павла Прилучного нас ждут в ближайшее время?

- Следующий проект будет с режиссером и продюсером Ренатом Давлетьяровым. Эта история уже запускается в январе вместе с киностудией Тимура Бекмамбетова. Это фильм про летчиков. Действие происходит в 1941 году. Съемки будут довольно сложные: много полетов, причем реальных: нас будут готовить, учить управлять самолетом…

— Кого Вы там играете?

- Летчика, который переметнулся к немцам и стал обучать летному делу обычных солдат. Он добился там многого и стал уважаемым человеком в Германии. Такая негативная роль, но очень интересная.

— Вы никогда не сидели за штурвалом самолета?

- Ни разу. Но мне интересно порулить самолетом.

— Вы от многих предложений в кино отказываетесь?

- Нет. Я снимаюсь во всём.

— То есть табу у Вас нет?

- Нет — у меня же двое детей! (Смеется.)

Нравственные ориентиры

— Кстати о детях. Как при такой занятости успеваете уделять время им и супруге?

- Нормально. Всё успеваю.

— Съемки многих проектов, например, тот же «Рил ток», проходят в Санкт-Петербурге. Получается, что Вы живете на два

города?

- Да. Если выходные, то мы все вместе отправляемся в Питер. Если у меня свободное время, то мы обязательно куда-то с ними идем гулять или, если есть возможность, отправляемся вместе отдыхать. Я им достаточно времени уделяю, и проводим мы его всегда с пользой.

— Чем радуют? Насколько я знаю, сын Тимофей уже пошел в школу?

- Да, в нулевой класс. Мы перевелись в другую школу — отдали его в церковную. Он, конечно, сильно изменился за это время: у него появились правильные жизненные понятия. И мне очень нравится, как там всё устроено по обучению.

— Почему такой выбор, с чем это связано и чье это было решение?

- Это было мое решение. Мне кажется — судя по тому, что сейчас происходит в мире, нынешней молодежи не хватает нравственных ориентиров. И мне захотелось, чтобы у моего ребенка они были.

— Кстати, проблема многих со­временных детей — гаджеты. Они практически живут в них — постоянно играют. Вы разрешаете сыну ими пользоваться?

- Я запретил Тимофею гаджеты в три года — поскольку у нас стали возникать дикие истерики, когда их забираешь. Поэтому мы решили распрощаться с ними.

— Дочь Мия чем радует? Обычно девочки из папы вьют веревки, им всё прощают. Признайтесь честно.

- Да, это есть! (Смеется.) Это прямо такая женщина уже. Ей три с половиной года, и она — абсолютная дама. Все качества настоящей девочки у нее уже есть.

Ужасы актерской профессии

— Мама — актриса, папа — актер. Вы хотели бы, чтобы ваши дети продолжили актерскую династию?

- Нет, никогда! Ужасная профессия, и ничего хорошего из этого не выйдет: их ожидает несчастье и сумасшествие! (Смеется.)

— Павел, но Вы же не несчастны!

- Откуда вы знаете? Вы не можете утверждать это на сто процентов! (Улыбается.)

— Мне хочется в это верить. Ну честно: Вы бы хотели сменить профессию? Условно — отмотать время назад и выбрать другую работу?

- Если уже убрать все шутки, то, конечно же, мне нравится моя профессия, и я получаю от нее удовольствие.



Но если отвечать на ваш второй вопрос, то, наверное, я бы выбрал спорт — я им занимался в детстве.

Из досье Myslo

Павел Валерьевич Прилучный

Родился 5 ноября 1987 г. в городе Чимкенте (Казахская ССР).

Актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

С детства занимался хореографией, вокалом и боксом.

Окончил Новосибирское государственное театральное училище, режиссёрский факультет по специальности «Актёрское искусство» Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) в Москве.

Семья: жена актриса Агата Муцениеце, сын Тимофей, дочь Мия.

Избранная фильмография: «На игре», «Закрытая школа», «Метод Лавровой», «Метод Фрейда», «Как выйти замуж за миллионера», «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Союз спасения».

«Мажор», имевший высокий зрительский рейтинг, стал первым российским сериалом, права на трансляцию которого под названием Silver Spoon приобрёл американский сервис Netflix.

Снялся в клипах: Elvira T «Всё решено»; Леонид Агутин «Две минуты жизни» (OST «Рубеж»); «Разумные игры» «На краю»; Мот «Перекрестки».