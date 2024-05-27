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Туляки пожаловались на закрытый туалет возле пляжа Центрального парка
Фото из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

Туляки пожаловались на закрытый туалет возле пляжа Центрального парка

Посетителей очень возмутил этот факт.

— Вчера вечером пришли погулять в Центральный парк, а туалет, оказывается, там закрыт. Людей полно, но «нужник» администрация почему-то прикрыла. Для чего он тогда? Лето, вечер, парк, а туалет не работает, — возмутились туляки в соцсетях.

В администрации «Тульских парков» рассказали Myslo, что указанный туалет начнет работать с началом купального сезона — то есть 1 июня.

Также тулякам напомнили, что на территории Центрального парка располагаются семь бесплатных туалетов: у здания «Динамо», возле площадки «Драйв», на велодорожке, фонтанной площади, на пляжной территории, у зооуголка и на большом кругу в непосредственной близости от детского городка. 

— Их график работы в летний период времени сформирован, основываясь на времени работы основных объектов инфраструктуры парка (пункты проката, детские аттракционы, зооуголок, тульский областной экзотариум и т. д.). 

Во время массовых мероприятий для удобства посетителей устанавливаются биотуалеты в местах массового скопления граждан, организовывается доступ в туалетную комнату на главной сцене, — отметили в администрации.

Кроме того, воспользоваться туалетными комнатами можно в кафе «Петр Петрович», «Уголек», «Солнышко» и т. д., а также в комнате истории парка, базе проката и в здании администрации (круглосуточно).

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