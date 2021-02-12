«Сделано в Тульской области»: проект набирает обороты!

На сегодняшний день участие в проекте принимают уже 90 предприятий.

Программа «Сделано в Тульской области» стартовала 23 июля 2020 г. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Программу, которая призвана помочь тульским производителям в расширении рынков повышении узнаваемости и уровня доверия потребителей к продукции, реализует центр «Мой бизнес» Тульской области при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Сегодня проект «Сделано в Тульской области» динамично развивается и насчитывает 90 участников, производящих продукты питания и напитки и осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области.

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, среди участников программы крупные, средние и мелкие производители мясной продукции, полуфабрикатов, молочных изделий, куриных яиц, выпечки, мороженого, напитков и кондитерских изделий.

Вячеслав Романов Программа рассчитана на поддержку производителей только качественной продукции. Его оценивает специальная комиссия. Продукция, прошедшая отбор, отмечена фирменным знаком «Сделано в Тульской области» и размещается на брендированных полках в тульских магазинах. Светлана Квасова Участники программы получают не только маркетинговое продвижение (рекламные ролики, наружная реклама и прочее), но и поддержку в размещении продукции на маркетплейсах, участие в региональных и федеральных в выставках и ярмарках, - рассказывает о программе директор центра «Мой бизнес» Светлана Квасова. - Для производителей действуют специальные условия финансовой поддержки (микрозаймы по ставке 2,13% годовых в размере до 5 млн рублей сроком на 2 года и предоставление гарантий по кредитным обязательствам под 0,5% годовых в размере до 25 млн рублей).

В этом году меры поддержки предпринимателей будут еще более грандиозными: это и вовлечение сферы ресторанного бизнеса и сферы гостеприимства в реализацию программы, и расширение торгово-экономического сотрудничества участников проекта «Сделано в Тульской области» с представителями других регионов. А в самое ближайшее время программа станет доступна и для производителей непродовольственных товаров - в том числе и сувенирная продукция и продукция народных промыслов.

Ощущениями от участия в проекте «Сделано в Тульской области» спешат поделиться многие предприниматели:

Ольга Епифанова - Мы рады стать участниками этой программы, так как она открывает море новых возможностей, - говорит руководитель розничной сети «Город Мастеров» Ольга Епифанова. - В том числе это и дополнительные информационные материалы в СМИ, и участие в различных ярмарках. Сейчас, когда происходит возрождение нашего предприятия, данная программа - великолепное подспорье и мы благодарны за эту поддержку, которую осуществляет правительство Тульской области и центр «Мой бизнес».

В компании отмечают, что премиальное качество продукции из мяса ТМ «Город Мастеров», признанное и подтвержденное огромным количеством медалей и дипломов на самых престижных профессиональных выставках и конкурсах в России и за рубежом, – это большая заслуга многолетнего совместного труда всех сотрудников предприятия. А благодаря участию в программе «Сделано в Тульской области» про их продукцию узнает вся страна: от Калининграда до Дальнего Востока.

Компания «ЭЛЬ-ПРО» с большим удовольствием приняла участие в проекте, ведь это поможет расширить рынок сбыта и продвинуть продукцию как внутри региона, так и за его пределами:

Сергей Коронных - Мы понимаем, как важно в современном мире правильное питание, поэтому наша диетическая продукция изготавливается только из натуральных ингредиентов, - рассказывает руководитель отдела продаж Сергей Коронных. - Специалисты ведут постоянный контроль качества на производстве и работают над расширением ассортимента полезных и вкусных продуктов. Приятно осознавать, что государство реализует широкий спектр мер поддержки бизнеса, большую часть которых в Туле можно получить через центр «Мой бизнес».

Компания ООО «Родниковое поле» - одно из самых современных и технически оснащенных сельхозпредприятий. Сегодня предприятие состоит из трех отделений - молочная ферма, зерноперерабатывающий комплекс, молочный завод:

- Уникальность нашего предприятия в том, что для доения и кормления животных применяется роботизированное оборудование, - отмечает коммерческий директор предприятия Артем Солонин. - А благодаря нашей фирменной рецептуре у продукции имеется неповторимый вкус. Мы рады, что благодаря участию в программе и центру «Мой бизнес», нам удается реализовать все наши идеи и задумки. Аналогов подобной молочной фермы в России нет и мы надеемся, что скоро и дети и взрослые смогут попробовать нашу продукцию. Попробовать и сразу же влюбиться в уникальный вкус.

Центр «Мой бизнес» реализует различные образовательные программы для предпринимателей во всех сферах бизнеса. Узнать о ближайших мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на сайте центра.

Тула, ул. Кирова,

135, к. 1, офис 420.

Тел. 8 (800) 600-777-1.



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