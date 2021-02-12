«Сделано в Тульской области»: проект набирает обороты!
На сегодняшний день участие в проекте принимают уже 90 предприятий.
Вячеслав Романов
Программа рассчитана на поддержку производителей только качественной продукции. Его оценивает специальная комиссия. Продукция, прошедшая отбор, отмечена фирменным знаком «Сделано в Тульской области» и размещается на брендированных полках в тульских магазинах.
Светлана Квасова
Участники программы получают не только маркетинговое продвижение (рекламные ролики, наружная реклама и прочее), но и поддержку в размещении продукции на маркетплейсах, участие в региональных и федеральных в выставках и ярмарках, - рассказывает о программе директор центра «Мой бизнес» Светлана Квасова. - Для производителей действуют специальные условия финансовой поддержки (микрозаймы по ставке 2,13% годовых в размере до 5 млн рублей сроком на 2 года и предоставление гарантий по кредитным обязательствам под 0,5% годовых в размере до 25 млн рублей).
Ощущениями от участия в проекте «Сделано в Тульской области» спешат поделиться многие предприниматели:
Ольга Епифанова
- Мы рады стать участниками этой программы, так как она открывает море новых возможностей, - говорит руководитель розничной сети «Город Мастеров» Ольга Епифанова. - В том числе это и дополнительные информационные материалы в СМИ, и участие в различных ярмарках. Сейчас, когда происходит возрождение нашего предприятия, данная программа - великолепное подспорье и мы благодарны за эту поддержку, которую осуществляет правительство Тульской области и центр «Мой бизнес».
В компании отмечают, что премиальное качество продукции из мяса ТМ «Город Мастеров», признанное и подтвержденное огромным количеством медалей и дипломов на самых престижных профессиональных выставках и конкурсах в России и за рубежом, – это большая заслуга многолетнего совместного труда всех сотрудников предприятия. А благодаря участию в программе «Сделано в Тульской области» про их продукцию узнает вся страна: от Калининграда до Дальнего Востока.
Компания «ЭЛЬ-ПРО» с большим удовольствием приняла участие в проекте, ведь это поможет расширить рынок сбыта и продвинуть продукцию как внутри региона, так и за его пределами:
Сергей Коронных
- Мы понимаем, как важно в современном мире правильное питание, поэтому наша диетическая продукция изготавливается только из натуральных ингредиентов, - рассказывает руководитель отдела продаж Сергей Коронных. - Специалисты ведут постоянный контроль качества на производстве и работают над расширением ассортимента полезных и вкусных продуктов. Приятно осознавать, что государство реализует широкий спектр мер поддержки бизнеса, большую часть которых в Туле можно получить через центр «Мой бизнес».
Компания ООО «Родниковое поле» - одно из самых современных и технически оснащенных сельхозпредприятий. Сегодня предприятие состоит из трех отделений - молочная ферма, зерноперерабатывающий комплекс, молочный завод:
- Уникальность нашего предприятия в том, что для доения и кормления животных применяется роботизированное оборудование, - отмечает коммерческий директор предприятия Артем Солонин. - А благодаря нашей фирменной рецептуре у продукции имеется неповторимый вкус. Мы рады, что благодаря участию в программе и центру «Мой бизнес», нам удается реализовать все наши идеи и задумки. Аналогов подобной молочной фермы в России нет и мы надеемся, что скоро и дети и взрослые смогут попробовать нашу продукцию. Попробовать и сразу же влюбиться в уникальный вкус.
Центр «Мой бизнес» реализует различные образовательные программы для предпринимателей во всех сферах бизнеса. Узнать о ближайших мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на сайте центра.
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