Вторые Кондуки, «Голубая вода» и «Вороньи выселки»: обзор непопулярных пляжей Тульской области

Авторы: Виктория Конева и Татьяна Алексеева. Фото авторов.

Myslo побывал на пляжах в районе Кимовска и Донского. Расскажем, как там. А вы делитесь красивыми местами своего района в комментариях!

«Голубая вода», Донской Донской, микрорайон Руднев, улица Новая, 10-д 73 км от Тулы Вход 100 руб., с детей — 50 руб. Есть бесплатная парковка — поляна рядом. Количество мест ограничено. Шашлык можно жарить только в мангальной зоне, за отдельную плату. Есть бар с напитками (пиво) и какой-то едой. За 350 рублей катают на ватрушке катером. В посадке лип можно поставить палатки. Туалет на территории есть приличный — с горячей водой, унитазом, мылом, бумагой, салфетками. И обычные синие кабинки. Мусор убирают по мере наполнения баков, так что территория чистая.

База отдыха «Краснополье»

Кимовский район, село Краснополье 84 км от Тулы

Вход свободный, до водоема идете пешком через сосновый бор, машина оставляется на парковке, за территорией. Можно взять в аренду беседку или дом. Есть оборудованный туалет, специальные места для мешков с мусором. Недалеко от пляжа, среди сосен, можно поставить палатку.

Карьер возле д. Аджамки Кимовский район, деревня Аджамки 82 км от Тулы

Облагороженная территория, в аренду сдаются беседки, рядом с ними можно пожарить шашлык. Живописная местность! Хороший вариант, чтобы отдохнуть от городской суеты. Людей обычно немного, поэтому всегда есть где расположиться.

Зона отдыха «Вороньи выселки» Кимовский район, СДТ «Родничок» (от Кимовска в направлении Краснополья) 84 км от Тулы

Есть оборудованный пляж с лавочками и кабинками для переодевания на одном берегу карьера. На другом берегу есть «дикая», необустроенная часть. Зато там всегда можно найти место для стоянки или пикника.

Карьер «Белые пески» Кимовский район, возле д. Карачево 78 км от Тулы

Красивый вид, по красоте не уступающий прославленным Кондукам. Здесь всегда можно сделать интересные фото. Большой лес, где можно разбить лагерь. Место не оборудовано для отдыха, но там чисто. Вода в карьере комфортной температуры, как раз, чтобы охладиться в жару. Из минусов – неудобный заход в воду, место не подходит для отдыха с детьми.