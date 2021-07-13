Вторые Кондуки, «Голубая вода» и «Вороньи выселки»: обзор непопулярных пляжей Тульской области
Myslo побывал на пляжах в районе Кимовска и Донского. Расскажем, как там. А вы делитесь красивыми местами своего района в комментариях!
«Голубая вода», Донской
Донской, микрорайон Руднев, улица Новая, 10-д
73 км от Тулы
Вход 100 руб., с детей — 50 руб. Есть бесплатная парковка — поляна рядом. Количество мест ограничено.
Шашлык можно жарить только в мангальной зоне, за отдельную плату. Есть бар с напитками (пиво) и какой-то едой.
За 350 рублей катают на ватрушке катером.
В посадке лип можно поставить палатки. Туалет на территории есть приличный — с горячей водой, унитазом, мылом, бумагой, салфетками. И обычные синие кабинки. Мусор убирают по мере наполнения баков, так что территория чистая.
База отдыха «Краснополье»
Кимовский район, село Краснополье
84 км от Тулы
Карьер возле д. Аджамки
Кимовский район, деревня Аджамки
82 км от Тулы
Зона отдыха «Вороньи выселки»
Кимовский район, СДТ «Родничок» (от Кимовска в направлении Краснополья)
84 км от Тулы
Карьер «Белые пески»
Кимовский район, возле д. Карачево
78 км от Тулы
Пруд в с. Пронское
Кимовский район, село Покровское
89 км от Тулы
Удобств нет, только чистый воздух, рядом сосновый бор, где можно поставить палатку. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть в тишине, поплавать и порыбачить.