«Полипласт Новомосковск»: важные задачи большой компании

erid: 4CQwVszH9pWvJdinhMr Губернатор Алексей Дюмин вручил коллективу предприятия награду за большой вклад в развитие химической промышленности.

В уходящем году исполнилось двадцать лет с момента основания предприятия «Полипласт Новомосковск».

Юбилейный год, как и полагается, вышел особенным и богатым на события. «Полипласт Новомосковск» продолжал успешную реализацию высокотехнологичных инвестпроектов, наращивал производственные мощности, выполнял задачи по импортозамещению, совмещая все это с решением социально значимых задач, направленных главным образом на укрепление благосостояния региона и его жителей. Это и защита окружающей среды, и поддержка образовательных учреждений, и развитие спорта, профессионального и любительского, и популяризация здорового образа жизни. 2023-й выдался продуктивным! Есть что вспомнить и чем гордиться. Время подводить итоги года.

«Полипласт Новомосковск» — флагманский завод Группы компаний «Полипласт», включенной в число системообразующих предприятий России.

В холдинг входят 6 заводов-производителей. По сравнению с 2003 годом сегодняшний объем поставляемой на рынки готовой продукции вырос почти в 40 раз. В основе эффективного производства — большая работа по модернизации предприятия и запуску новых комплексов.

Мощным импульсом для развития компании является собственная научная база, интеллектуальный потенциал, который гарантирует лидерство на рынке.

В 2023 году «Полипласт Новомосковск» продолжал успешную реализацию высокотехнологичных инвестпроектов.

Практически одновременно с созданием компании был организован собственный научно-технический центр, где разрабатываются новые современные решения в сфере высокотехнологичной химии для различных отраслей промышленности, товарная линейка совершенствуется в соответствии с требованиями рынка.

«Полипласт» создал портфель собственных патентов и продолжает активно инвестировать в научные разработки.

За большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи в этом году коллективу «Полипласт Новомосковск» была объявлена Благодарность Президента РФ. Награду в конце октября губернатор Алексей Дюмин вручил генеральному директору предприятия Александру Ковалеву.

Также высоких государственных, ведомственных и региональных наград удостоены 26 сотрудников компании. За трудовые успехи из рук главы региона они получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту Президента РФ, Благодарности Президента, Благодарственные письма Президента, медаль Минпромторга РФ «Трудовая доблесть», Почетные грамоты Минпромторга РФ, медали «Трудовая доблесть» III степени, Почетные грамоты губернатора Тульской области.

Лучший экспортер

В 2023-м достижения компании не раз отмечали знаковыми для производителей наградами. Еще одна из самых весомых в уходящем году — федеральная премия «Экспортер года», которая является показателем государственного признания заслуг промышленников в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Конкурсная комиссия под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова оценила заслуги предприятия по производству востребованной продукции, признав ГК «Полипласт» самым успешным экспортером. И новомосковский завод вносит существенный вклад в экспортные потоки.

Компания имеет широкую географию поставок по всему миру. При этом остается верна правилу: сначала на сто процентов обеспечивается продукцией российский рынок.

Спрос на российского производителя будет только расти

В России сейчас идет мощнейшая структурная перестройка экономики, работает системная господдержка. План Минпром­торга по импортозамещению до 2030 года включает поддержку 136 проектов, из них более 90 приходится на среднюю и малотоннажную химию. Все это указывает на то, что спрос на российского производителя будет только расти, а значит, есть еще один стимул для ускоренного движения вперед.

Большие задачи и высокие объемы вложений по плечу в основном сильным игрокам с хорошей производственной базой и сильным научным потенциалом — таким, как «Полипласт Новомосковск».

Компания активно наращивает производственные возможности, чтобы удовлетворить возросшие потребности внутреннего спроса в своей продукции — специализированной химии для строительной индустрии, металлургии, нефтедобычи, систем водоподготовки и других отраслей.

В новой экономической ситуации, в условиях санкций компания взяла курс на выполнение задач по импортозамещению. Этому способствует запуск новых производственных линий и модернизация существующих.

При активной поддержке Алексея Дюмина и регионального правительства «Полипласт Новомосковск» в соответствии с планом реализует заявленные инвестпроекты. Один из них — строительство комплекса по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров. Соглашение об этом инвестпроекте было подписано в 2018 году на Российском инвестиционном форуме главой Тульской области Алексеем Дюминым и председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым. Будет создано более 500 новых рабочих мест. Планируемая к выпуску продукция — высокомолекулярные полимеры — имеет широкий спектр применения, ранее на российском рынке была представлена преимущест­венно иностранными производителями.

Создаваемое производство будет уникальным в Российской Федерации.

Еще один масштабный проект в рамках программы импортозамещения уже реализован. В январе этого года на дочернем предприятии «Полипласт Новомосковск» в станице Платнировской Краснодарского края открылся новый производственный комплекс по выпуску сухих строительных смесей. Это современное и высокотехнологичное производство, которое востребовано на внутреннем рынке региона и всего юга России. Оно заняло ниши, которые покинули ино­странные компании.

Социально ответственный бизнес

«Полипласт Новомосковск» — еще и многолетний надежный социальный партнер областного правительства. Компания уделяет особое внимание системной реализации общественно важных проектов. Это и поддержка учебных и медучреждений, волонтерство, наставничество, поддержка ветеранов и детей с ограниченными возможностями, защита окружающей среды, развитие спорта.

Социально ориентированный подход лежит и в основе развития внутрикорпоративной культуры. Компания ассоциируется со стабильностью и внимательным отношением к людям. На «Полипласт Новомосковск» трудится почти полторы тысячи человек. В компании действует расширенный соцпакет, который включает бесплатные обеды, оплату проезда до места работы. Передовикам и ветеранам выделяют бесплатные путевки в санатории, детям сотрудников — в оздоровительные лагеря.

Профсоюз организует экскурсии, корпоративное обучение, спортивные состязания. Сотрудники предприятия получают подарки к праздникам и особенным датам. Работникам оказывают материальную помощь в трудную минуту. Поэтому специалисты стремятся попасть на работу в компанию, которая предлагает стабильность и карьерный рост. На предприятии высокий уровень мотивации. Это определяет ответ­ственное отношение людей к делу.

Профессионалы своего дела — главная ценность компании.

Основательно в компании подходят и к организации празд­ников, тем более в юбилейный год. В честь своего 20-летия «Полипласт Новомосковск» решил сделать День химика особенным для всех сотрудников предприятия, их семей, а также горожан и гостей города. Веселый праздник организовали в парке при поддержке местной администрации. Развлечения приготовили на любой вкус и возраст. Были и интерактивные игры, и спортивные зоны, и мастер-классы, и тематические фотозоны, и химические шоу, и аквагрим, и криомороженое. А завершила праздник шоу-программа с участием профессиональных артистов.

«Полипласт» сделал Тулу хоккейным регионом

2023-й запомнится еще одним, спортивным праздником, который компания в уходящем году подарила всем жителям Тульской области и гостям региона в рамках празднования своего 20-летия.

10 августа в Тульской области высадился настоящий олимпийский десант. Зарядить мотивацией юных спортсменов приехали олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов и Светлана Хоркина. Они провели мастер-класс для воспитанников Тульской школы олимпийского резерва. В это же время в лыжероллерном центре «Веденино» секретами мастерства с ребятами делилась звезда российского биатлона, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Ольга Зайцева.



Благодаря «Полипласт Новомосковск» Тульская область стала хоккейным регионом.

А будущим хоккеистам подарили уникальную возможность встретиться с кумирами — легендами советского, российского и мирового хоккея. На матч в тульский Ледовый дворец приехали Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Гуськов, Борис Миронов, Андрей Коваленко, Ильдар Мухометов. В роли тренеров выступили Александр Якушев, Борис Михайлов, Владимир Мышкин и Сергей Макаров. Перед началом игры хоккеисты заложили символическую «Аллею Легенд». Предматчевое шоу не уступало по размаху играм КХЛ. Сам матч между командами «Легенды хоккея» и «Полипласт» захватил трехтысячную публику буквально с первых минут. Именитые спортсмены показывали чудеса техники. Соперники из команды «Полипласт» оказывали достойное сопротивление и порой действовали не хуже мастеров.

Такие турниры с участием прославленных хоккеистов становятся доброй традицией на тульской земле и помогают популяризации этого вида спорта.

Тулу уже ставят в один ряд с Санкт-Петербургом, Омском, Новосибирском и другими городами, где хоккей давно стал визитной карточкой, брендом. И такой прорыв всего за 4 года произошел при участии компании. При поддержке губернатора Алексея Дюмина и правительства региона она участвовала в разработке и реализации «Программы развития хоккея». Сейчас эта работа продолжается.

Так, например, в декабре компания совместно с региональным правительством и Континентальной хоккейной лигой поддержала проведение в Туле Недели Звезд хоккея.

За два дня матчи посетили порядка 6 тысяч жителей региона. В матче Кубка вызова — 2023 приняли участие сразу два хоккеиста Академии Михайлова. Впервые в истории клуба! В этом году у АКМ было несколько таких значимых «впервые». О них мы еще расскажем.

А пока — экскурс в прошлое. Началось все в 2019 году, когда «Полипласт Новомосковск» основал «Академию хоккея им. Б. П. Михайлова», которая за короткий срок выросла в профессиональный клуб федерального масштаба. АКМ сегодня — это более 1200 хоккеистов, команды Всероссийской, Молодежной, Следж-хоккейной лиг, школа с полной линейкой возрастов воспитанников и развитой сетью филиалов. Тренировки для детей в Академии Михайлова бесплатные, в том числе оплачиваются поездки на соревнования, форма и инвентарь.

Команды структуры АКМ принимают участие в различных всероссийских турнирах и чемпионатах. И успешно!

Золотой резерв Академии Михайлова — это воспитанники ДЮСШ. Ее филиалы находятся в Туле, Кингисеппе (Ленинградская область), Кулебаках (Нижегородская область). А в этом году новые хоккейные филиалы были открыты в Москве и Свердловской области. Основная база детской школы по-прежнему расположена в Новомосковске. Воспитанники Академии занимаются по всей стране, лучшие из которых выступают в сильнейших чемпионатах ЦФО — Москвы и Московской области.

Уходящий год стал самым успешным в истории для профессиональных команд Академии.

Академия Михайлова в плей-ин завоевала право играть в Золотом дивизионе Молодежной хоккейной лиги и впервые провела матчи в раунде плей-офф.

Команда «АКМ Следж» завоевала серебро в чемпионате России. А уже осенью этого года по итогам двух этапов заняла первое место в чемпионате. В подтверждение уровня команды говорит и тот факт, что в декабре сразу семь хоккеистов «АКМ Следж» вызваны на сборы в расположение сборной России.

Отдельно скажем о команде ВХЛ — уже на второй сезон выступления в лиге АКМ смогла не только пробиться в плей-офф Кубка Петрова, но и пройти до четвертьфинала турнира.

Системные инвестиции в развитие спорта, не только профессионального, но и любительского, — один из важнейших приоритетов компании. «Полипласт Новомосковск» является социальным партнером Федерации хоккея Тульской области.

Сегодня в хоккей играют и любители от мала до велика. Для взрослых по направлению «любительский хоккей» организовано сразу несколько чемпионатов: «Ночная хоккейная лига», в которой принимают участие 19 команд; «Тульская любительская хоккейная лига» — 21 команда; «Лига производственных предприятий 4×4» — 21 команда.

Для юных любителей хоккея доступны сразу несколько направлений. Во-первых, флорбол. Это аналог хоккея, только, чтобы в него играть, не нужен лед. Подойдет обычный пол. На сегодняшний день этим видом спорта занимаются в 63 школах региона: играют на уроках физкультуры или на секциях. Учебным заведениям вручают комплекты флорбольного оборудования. Только в этом году его получили 8 центров образования — 5 в Туле и 3 в Новомосковске. Впервые в 2023-м было организовано проведение внутришкольных первенств по флорболу. Соревнования прошли в Туле и Новомосковске и охватили 41 центр образования. А для новичков из школ, которые только получили флорбольное оборудование, провели турнир «Серебряная клюшка».

Развивается и дворовый хоккей. За год в Туле отремонтировано 6 хоккейных кортов, 32 детские команды получили комплекты экипировки для участия в соревнованиях. Показать свое мастерство ребята могут сразу на нескольких турнирах. Один из них — «Золотая шайба», в котором принимают участие 73 команды.

Еще одно направление для юных любителей этого вида спорта — хоккей в валенках. На региональную Спартакиаду заявлено 260 команд!

Сейчас можно смело сказать: Тульская область в целом стала хоккейным центром. В начале пути развития хоккея в Тульской области этим видом спорта занималось около 1600 человек. На сегодняшний день количество увлекающихся хоккеем составляет порядка 10 000 спортсменов.

Время для тренировок в ледовых аренах расписано с раннего утра и до ночи. Число желающих заниматься спортом, приобщиться к здоровому образу жизни растет с каждым днем. Значит, направление развития было выбрано верно!

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