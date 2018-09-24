Осень: выбираем тёплую одежду и обувь для детей
Обзор тульских магазинов, в которых вам помогут обеспечить своим детям тепло и комфорт на улице в промозглый сезон.
Осенью важно, чтобы дети не мёрзли и не промокали в дождливую и ветреную погоду, и могли свободно гулять в любых условиях. Мы собрали в этом обзоре несколько тульских магазинов детской одежды и обуви, в которых вам помогут выбрать оптимальный комплект на сезон для вашей дочери и сына.
Академия приключений
Дети более активные, энергичные и подвижные, чем мы — взрослые. Каждые родители сталкиваются с проблемой, особенно в холодный сезон: ребёнок активно бегал на прогулке, вспотел и быстро замёрз в мокрой одежде и обуви. Для этой проблемы есть решение — мембранная одежда и обувь! В магазине «Академия приключений» продаётся именно такая обувь и одежда.
Что же такое мембранные технологии и чем такая одежда и обувь лучше?
Мембрана — это очень тонкая полимерная пленка, имеющая микроскопические отверстия — поры. Их форма обеспечивает материалу одностороннюю водопроницаемость: то есть влага, находящаяся с одной стороны мембраны, проходит насквозь, в то время как другая сторона имеет гораздо меньшую проницаемость, поэтому сохраняет тепло внутри. Мембранная одежда и обувь имеет обычно несколько слоёв такой ткани. Она размещается между внутренним и наружным материалами, и не видна.
Модель — Вадим Калиничев.
В процессе носки обувь вашего ребёнка быстро нагревается и становится влажной внутри. Знакомая проблема? С мембранной обувью такого не бывает. Микро-поры быстро выводят пар наружу, а вот уличную влагу не пропускают внутрь обуви.
В ней ноги у ребёнка не мёрзнут, и не потеют!
Модель — Артём Калиничев.
Преимущества мембранной одежды и обуви для детей:
- Комфорт и удобство,
- Лёгкость,
- В ней не жарко,
- Хорошо держит тепло и не пропускает влагу и ветер,
- Легко чистить, можно стирать, как обычную (соблюдая правила стирки).
Модели: Ульяна Родичева и Артём Калиничев.
В магазине «Академия приключений» вас ждёт большой выбор мембранной одежды и обуви различных производителей, на любой вкус и кошелёк: Red Fox, Jack Wolfskin, Marmot, Keen, Kamik, Salomon, Lamberjack и другие.
Кроме того, здесь можно купить термобельё. В нём вашему ребёнку будет тепло и осенью, и в зимние морозы!
В одежде и обуви из «Академии приключений» вашим детям будет тепло и комфортно даже под ливнем с сильным ветром.
Тула, ул. Демонстрации, 1 Г, цокольный этаж, бутик 002
Обувайка, магазин детской обуви
Сеть магазинов «Обувайка» работает в Туле уже более 20 лет, и является официальным представителем торговых марок «Kapika», «Лель», «Тотто». Благодаря прямому сотрудничеству с производителями, цены в этих магазинах вполне демократичные, а богатый ассортимент позволяет выбрать обувь на любой сезон и вкус. Также здесь представлен широкий ассортимент детской и подростковой обуви торговых марок «Котофей», «Фламинго», «Зебра», «ШагоВита», Demar, Kuoma, Сказка и других. Кроме того, пожалуй, эксклюзивно в Туле, здесь представлен широкий ассортимент обуви от Турецких производителей "М. Панда", KemalPa
Всего более 2000 моделей!
Размерный ряд начинается
с 16 и заканчивается 42.
В «Обувайке» вы сможете приобрести: ортопедическую обувь для первых шагов, обувь для занятий спортом, праздничные туфли для торжественного события, пляжную обувь, обувь для дома, а также сандалии, балетки и многое другое.
Модели: Иван Егоров и София Лыскова
В магазине представлен огромный выбор обуви на осень: ботинки, сапоги, кроссовки, резиновые сапоги
и сноубутсы.
Модель — Вероника Лыскова
Вся обувь изготовлена из высококачественных материалов, которая не только защитит от непогоды, согреет в холода, но и поможет сохранить здоровье ног, правильно сформировать стопу ребенка.
Модели: Иван Егоров и София Лыскова
Вежливые и квалифицированные продавцы подберут ребёнку правильную обувь, которая будет радовать комфортом и удобством.
«Обувайка» - это высокое качество, широкий ассортимент, доступные цены. Приходите и убедитесь сами!
Тула, проспект Ленина, 123
Тула, улица Марата, 26
8 (952) 187-32-11
obuvaika-tula.ru
Детский универмаг
Что важно для детской одежды? Высокое качество материалов, удачный и удобный крой, оригинальный дизайн, и, конечно, доступная стоимость. Всё это сочетается в ассортименте, который представлен в «Детском универмаге».
Здесь вы найдете большой выбор осенних детских вещей на любой возраст и вкус.
Модель Ксения Карапова.
В этом магазине отбирают только действительно проверенных производителей. Ведь детская одежда должна быть изготовлена из натуральных тканей: шерсти, хлопка и вискозы, быть приятна к телу и не вызывать раздражение нежной кожи. Например, здесь можно найти множество моделей одежды от зарекомендовавшего себя тульского производителя «Артель».
Выбирайте здесь вещи для новорожденных, себе или в подарок близким: конверты на выписку, распашонки, нарядные осенние комбинезоны — и всё это по доступным ценам.
Модель Ксения Карапова.
Для малышей постарше в «Детском универмаге» найдутся разнообразные осенние куртки с яркими рисунками, принтами и нашивками. Ваш сын или дочь будет радоваться им от души, и не замёрзнет.
А ещё в «Детском универмаге» можно экономить! Сейчас на всю осеннюю коллекцию верхней одежды в магазине действуют скидки до 40%.
Не упустите возможность обновить гардероб своего ребёнка по приятным ценам!
Модель Ксения Карапова.
Кроме верхней одежды, здесь представлено множество нарядов для мальчиков и девочек: стильные костюмы и элегантные платья.
Приходите в «Детский универмаг» и подарите своим детям тепло, красоту и свободу движений!
Тула, ул. Лейтейзена, 7А
8 (4872) 70-29-69