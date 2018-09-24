Осень: выбираем тёплую одежду и обувь для детей

Обзор тульских магазинов, в которых вам помогут обеспечить своим детям тепло и комфорт на улице в промозглый сезон.

Осенью важно, чтобы дети не мёрзли и не промокали в дождливую и ветреную погоду, и могли свободно гулять в любых условиях. Мы собрали в этом обзоре несколько тульских магазинов детской одежды и обуви, в которых вам помогут выбрать оптимальный комплект на сезон для вашей дочери и сына.

Академия приключений

Дети более активные, энергичные и подвижные, чем мы — взрослые. Каждые родители сталкиваются с проблемой, особенно в холодный сезон: ребёнок активно бегал на прогулке, вспотел и быстро замёрз в мокрой одежде и обуви. Для этой проблемы есть решение — мембранная одежда и обувь! В магазине «Академия приключений» продаётся именно такая обувь и одежда.

Что же такое мембранные технологии и чем такая одежда и обувь лучше?

Мембрана — это очень тонкая полимерная пленка, имеющая микроскопические отверстия — поры. Их форма обеспечивает материалу одностороннюю водопроницаемость: то есть влага, находящаяся с одной стороны мембраны, проходит насквозь, в то время как другая сторона имеет гораздо меньшую проницаемость, поэтому сохраняет тепло внутри. Мембранная одежда и обувь имеет обычно несколько слоёв такой ткани. Она размещается между внутренним и наружным материалами, и не видна.

Модель — Вадим Калиничев.

В процессе носки обувь вашего ребёнка быстро нагревается и становится влажной внутри. Знакомая проблема? С мембранной обувью такого не бывает. Микро-поры быстро выводят пар наружу, а вот уличную влагу не пропускают внутрь обуви.

В ней ноги у ребёнка не мёрзнут, и не потеют!



Модель — Артём Калиничев.

Преимущества мембранной одежды и обуви для детей:

Комфорт и удобство,

Лёгкость,

В ней не жарко,

Хорошо держит тепло и не пропускает влагу и ветер,

Легко чистить, можно стирать, как обычную (соблюдая правила стирки).

Модели: Ульяна Родичева и Артём Калиничев.

В магазине «Академия приключений» вас ждёт большой выбор мембранной одежды и обуви различных производителей, на любой вкус и кошелёк: Red Fox, Jack Wolfskin, Marmot, Keen, Kamik, Salomon, Lamberjack и другие.

Кроме того, здесь можно купить термобельё. В нём вашему ребёнку будет тепло и осенью, и в зимние морозы!

В одежде и обуви из «Академии приключений» вашим детям будет тепло и комфортно даже под ливнем с сильным ветром.

Тула, ул. Демонстрации, 1 Г, цокольный этаж, бутик 002

Обувайка, магазин детской обуви

Сеть магазинов «Обувайка» работает в Туле уже более 20 лет, и является официальным представителем торговых марок «Kapika», «Лель», «Тотто». Благодаря прямому сотрудничеству с производителями, цены в этих магазинах вполне демократичные, а богатый ассортимент позволяет выбрать обувь на любой сезон и вкус. Также здесь представлен широкий ассортимент детской и подростковой обуви торговых марок «Котофей», «Фламинго», «Зебра», «ШагоВита», Demar, Kuoma, Сказка и других. Кроме того, пожалуй, эксклюзивно в Туле, здесь представлен широкий ассортимент обуви от Турецких производителей "М. Панда", KemalPa fi, Tiflani.

Всего более 2000 моделей!

Размерный ряд начинается

с 16 и заканчивается 42.

В «Обувайке» вы сможете приобрести: ортопедическую обувь для первых шагов, обувь для занятий спортом, праздничные туфли для торжественного события, пляжную обувь, обувь для дома, а также сандалии, балетки и многое другое.



Модели: Иван Егоров и София Лыскова

В магазине представлен огромный выбор обуви на осень: ботинки, сапоги, кроссовки, резиновые сапоги

и сноубутсы.



Модель — Вероника Лыскова

Вся обувь изготовлена из высококачественных материалов, которая не только защитит от непогоды, согреет в холода, но и поможет сохранить здоровье ног, правильно сформировать стопу ребенка.

Модели: Иван Егоров и София Лыскова

Вежливые и квалифицированные продавцы подберут ребёнку правильную обувь, которая будет радовать комфортом и удобством.

«Обувайка» - это высокое качество, широкий ассортимент, доступные цены. Приходите и убедитесь сами!

Тула, проспект Ленина, 123

8 (953) 181-22-11 , 8 (910) 703-03-40

Тула, улица Марата, 26

8 (952) 187-32-11

obuvaika-tula.ru

Детский универмаг

Что важно для детской одежды? Высокое качество материалов, удачный и удобный крой, оригинальный дизайн, и, конечно, доступная стоимость. Всё это сочетается в ассортименте, который представлен в «Детском универмаге».

Здесь вы найдете большой выбор осенних детских вещей на любой возраст и вкус.

Модель Ксения Карапова.

В этом магазине отбирают только действительно проверенных производителей. Ведь детская одежда должна быть изготовлена из натуральных тканей: шерсти, хлопка и вискозы, быть приятна к телу и не вызывать раздражение нежной кожи. Например, здесь можно найти множество моделей одежды от зарекомендовавшего себя тульского производителя «Артель».

Выбирайте здесь вещи для новорожденных, себе или в подарок близким: конверты на выписку, распашонки, нарядные осенние комбинезоны — и всё это по доступным ценам.

Модель Ксения Карапова.

Для малышей постарше в «Детском универмаге» найдутся разнообразные осенние куртки с яркими рисунками, принтами и нашивками. Ваш сын или дочь будет радоваться им от души, и не замёрзнет.

А ещё в «Детском универмаге» можно экономить! Сейчас на всю осеннюю коллекцию верхней одежды в магазине действуют скидки до 40%.

Не упустите возможность обновить гардероб своего ребёнка по приятным ценам!

Модель Ксения Карапова.

Кроме верхней одежды, здесь представлено множество нарядов для мальчиков и девочек: стильные костюмы и элегантные платья.

Приходите в «Детский универмаг» и подарите своим детям тепло, красоту и свободу движений!

Тула, ул. Лейтейзена, 7А

8 (4872) 70-29-69