В Туле на Губернском катке выступили фигуристы шоу Ильи Авербуха: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Перед туляками выступили 15 спортсменов — чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. Программа устоявшаяся, ее фигуристы катали уже не раз. Но каждый выход — яркий и эффектный! На тульский лед впервые вышли олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Илья Авербух — Мы счастливы бывать в Туле, привозим свою программу к вам уже в четвертый раз. Рады, что такую прекрасную площадку, как Губернский каток, сохранили. Здесь прекрасная атмосфера: купола, кремль. Лед был такого же прекрасного качества, как в закрытом помещении Ледового дворца. И даже днем во время репетиции собрались люди. Думаю, выступление олимпийских чемпионов туляки примут на ура.

Накануне фигуристы шоу Ильи Авербуха открывали Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Они обкатывали арену на стадионе «Айсберг». И вот буквально через сутки оказались на тульском льду. Спортсмены высоко оценили его качество.

Олимпийский чемпион Максим Маринин:

Максим Маринин — С каждым разом наблюдаем, как улучшается качество льда. А еще — растет интерес зрителей к нашим выступлениям. Это очень радует! Туляки принимают нас всегда тепло, нам очень приятно приезжать в ваш город.

Открыл выступление общий номер, в котором приняли участие все 15 спортсменов. Жарко было в буквальном смысле: фигуристы включили в элемент выступления огненное шоу.

Сразу же после бурных оваций на лед вышел Илья Авербух. Именитый спортсмен стал ведущим шоу. Он объявлял фигуристов, рассказывая факты из их биографии, и подбадривал туляков.

— Хотя и весна на календаре, но пока еще холодно, давайте будем согревать друг друга аплодисментами!

Собравшиеся действительно были довольны, несмотря на еще зимнюю погоду, тем более когда Илья Авербух сказал, что тульский каток — самый красивый в России, потому что он находится в самых живописных локациях города, рядом с храмами и кремлем.

Первым сольно выступил 14-летний фигурист Михаил Тихонов. Илья Авербух рассказал, что мальчик родился в Донецке, а его мама решила переехать в Россию, чтобы сын начал заниматься фигурным катанием. Сейчас юный спортсмен тренируется в группе Татьяны Соколовской и подает большие надежды.

Следом выступили Елизавета Семина и Максим Шабалин в парном номере под лиричную композицию «Посидим, помолчим».

Вообще, все выступления фигуристов были заряжены любовью. И зрители с удовольствием возвращали эту любовь бурными овациями. Некоторые спортсмены, например Артем Федорченко и Софья Самодурова, после выступления не покидали лед, продолжая демонстрировать зрителям эффектные прыжки.



Артем Федорченко

Софья Самодурова

Пожалуй, одним из знаковых стало парное выступление Максима Маринина и Албены Денковой под композицию «Аллилуйя Любви» из мюзикла «Юнона и Авось».

Зрители высоко оценили выступление Аделины Сотниковой под французскую композицию Voila. Как раннее рассказывала фигуристка, номер хотя и поставлен быстро, но она невероятно прониклась им. «Он душераздирающий, про любовь и большую потерю», — сказала олимпийская чемпионка.

После череды лиричных выступлений не менее трогательным оказался номер под композицию Басты «Сансара» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Как признались фигуристы, для них он очень личный и знаковый.

Завершился гала-концерт ярким общим выступлением.

Смотрите фоторепортаж с выступления фигуристов!