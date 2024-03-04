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В Туле на Губернском катке выступили фигуристы шоу Ильи Авербуха: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

В Туле на Губернском катке выступили фигуристы шоу Ильи Авербуха: фоторепортаж

3 марта спортсмены откатали полноценный гала-концерт в рамках проекта «Весна на Губернском катке».

Перед туляками выступили 15 спортсменов — чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. Программа устоявшаяся, ее фигуристы катали уже не раз. Но каждый выход — яркий и эффектный! На тульский лед впервые вышли олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Илья Авербух 

— Мы счастливы бывать в Туле, привозим свою программу к вам уже в четвертый раз. Рады, что такую прекрасную площадку, как Губернский каток, сохранили. Здесь прекрасная атмосфера: купола, кремль. Лед был такого же прекрасного качества, как в закрытом помещении Ледового дворца. И даже днем во время репетиции собрались люди. Думаю, выступление олимпийских чемпионов туляки примут на ура.

Накануне фигуристы шоу Ильи Авербуха открывали Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Они обкатывали арену на стадионе «Айсберг». И вот буквально через сутки оказались на тульском льду. Спортсмены высоко оценили его качество.

Олимпийский чемпион Максим Маринин:

Максим Маринин

— С каждым разом наблюдаем, как улучшается качество льда. А еще — растет интерес зрителей к нашим выступлениям. Это очень радует! Туляки принимают нас всегда тепло, нам очень приятно приезжать в ваш город.

Открыл выступление общий номер, в котором приняли участие все 15 спортсменов. Жарко было в буквальном смысле: фигуристы включили в элемент выступления огненное шоу.

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Сразу же после бурных оваций на лед вышел Илья Авербух. Именитый спортсмен стал ведущим шоу. Он объявлял фигуристов, рассказывая факты из их биографии, и подбадривал туляков.

— Хотя и весна на календаре, но пока еще холодно, давайте будем согревать друг друга аплодисментами!

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Собравшиеся действительно были довольны, несмотря на еще зимнюю погоду, тем более когда Илья Авербух сказал, что тульский каток — самый красивый в России, потому что он находится в самых живописных локациях города, рядом с храмами и кремлем.

Первым сольно выступил 14-летний фигурист Михаил Тихонов. Илья Авербух рассказал, что мальчик родился в Донецке, а его мама решила переехать в Россию, чтобы сын начал заниматься фигурным катанием. Сейчас юный спортсмен тренируется в группе Татьяны Соколовской и подает большие надежды.

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Следом выступили Елизавета Семина и Максим Шабалин в парном номере под лиричную композицию «Посидим, помолчим».

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Вообще, все выступления фигуристов были заряжены любовью. И зрители с удовольствием возвращали эту любовь бурными овациями. Некоторые спортсмены, например Артем Федорченко и Софья Самодурова, после выступления не покидали лед, продолжая демонстрировать зрителям эффектные прыжки.

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Артем Федорченко
PAV-2858.jpgСофья Самодурова

Пожалуй, одним из знаковых стало парное выступление Максима Маринина и Албены Денковой под композицию «Аллилуйя Любви» из мюзикла «Юнона и Авось». 

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Зрители высоко оценили выступление Аделины Сотниковой под французскую композицию Voila. Как раннее рассказывала фигуристка, номер хотя и поставлен быстро, но она невероятно прониклась им. «Он душераздирающий, про любовь и большую потерю», — сказала олимпийская чемпионка.

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После череды лиричных выступлений не менее трогательным оказался номер под композицию Басты «Сансара» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Как признались фигуристы, для них он очень личный и знаковый. 

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Завершился гала-концерт ярким общим выступлением.

Смотрите фоторепортаж с выступления фигуристов!

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сегодня, в 14:01 +1
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