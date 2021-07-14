Книги, которые мы выбираем

«Книги стали моим пропуском в личную свободу», – так говорит Опра Уинфри, основатель одного из самых популярных книжных клубов мира. Сегодня среди многочисленных ограничений такой пропуск важен как никогда. Чтобы насладиться чтением и встретиться с новой книгой, не нужен QR-код. О читательских предпочтениях первой половины 2021 года рассказывают эксперты книжной сети «Читай-город».

Несомненным лидером продаж в разделе «Художественная литература» в рознице остается книга Джорджа Оруэлла «1984» – знаменитый роман-антиутопия занимает первое место в рейтинге.

На втором месте – яркий представитель жанра young adult* Норы Сакавич «Лисья нора». Это история про невезучую команду игроков в вымышленную игру экси, похожую на хоккей на траве. Книга стала настоящим феноменом в сети задолго до выхода печатной версии.

Третье место занял Олдос Хаксли и его «О дивный новый мир». Такая связка уже многим стала привычной – ведь там, где есть Оруэлл, почти всегда есть Хаксли, и наоборот.

И если здесь все кажется понятным, то четвертое место – «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной – приятно удивляет и говорит о том, что нас волнуют не только антиутопии, но и неоднозначные события нашей истории.

Фредерик Бакман и его «Тревожные люди» замыкают пятерку книжных лидеров. Взаимодействие в условиях изоляции, высокий градус напряжения и рефлексия – картина сегодня настолько знакомая, что не могла не найти отклик у читателя.

Эффект присутствия не отпускает и в детективном романе «Внутри убийцы», шестая позиция в топе. Книга повествует о женщине-профайлере, которая способна из малочисленных улик воссоздать образ преступника. Внимание к деталям, вопросы криминалистики, интересные персонажи и, конечно, личная драма героини – все это не оставило читателям шансов на скуку и вызвало волну обсуждений в интернете.

По-прежнему популярны классические произведения, о которых, казалось бы, сказано всё. Седьмая строчка в рейтинге – «Портрет Дориана Грея». Харизматичные и противоречивые герои Оскара Уайльда увлекают читателей уже более ста лет.

Завершают ТОП-10 художественной литературы снова представители жанра young adult – «Шестерка воронов» Ли Бардуго и «Синтонимы» Медины Мирай – восьмое и девятое места соответственно.

Финальную строчку рейтинга занял бессмертный роман «Мастер и Маргарита» – уже много лет интерес вокруг него не угасает, а 130-летие Булгакова в этом году и предстоящая экранизация, несомненно, обеспечили книге еще больше внимания.

Все эти книги поднимают важные темы и говорят о многообразии предпочтений. Здесь и классика, и фэнтези, и исторический контекст, и социальные вопросы. А где же пропуск в личную свободу? Ответ на этот вопрос для каждого свой. Кто-то находит ее в острых ощущениях, кто-то, проживая судьбы сложных героев, пытается ответить на волнующие вопросы. Воспитанные на меланхоличной русской классике, мы, наверное, и не можем быть другими. Пожалуй, свобода не выбирать легкое и вышибать клин клином – это как раз про нашего читателя. А что читаете вы?

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