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Где в Туле купить качественные электроинструменты
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Где в Туле купить качественные электроинструменты

Лето – самое время заняться ремонтом на даче и дома, и в этом деле не обойтись без электроинструментов. Купить их выгодно можно в «Леруа Мерлен».

В «Леруа Мерлен» стартовал месяц электроинструментов. Для удобства самые популярные модели шуруповертов, дрелей, перфораторов, болгарок и электропил собрали прямо на входе в торговый зал. Здесь есть всё, что хочет иметь в своей коллекции любой мастер.

Найти нужные и качественные инструменты сможет и любитель, и профессионал. На стендах широко представлен самый популярный сегмент – шуруповерты, сетевые дрели и перфораторы. Чтобы не запутаться, они расположены в порядке возрастания по мощности и скорости работы.

Все аккумуляторные инструменты можно протестировать: рядом со стендом есть стол, на котором покупатель может попробовать дрель или перфоратор в работе. Это позволяет оценить не только мощность, но и вес и понять в действии, удобно ли держать в руках выбранную модель.

В «Леруа Мерлен» вы найдете также большой выбор шлифовальных машин, фенов, краскопультов и режущих электроинструментов: от миниатюрных углошлифовальных машин до больших деревообрабатывающих торцовочных пил. Болгарки, лобзики, сабельные, циркулярные и торцовочные пилы представлены в разном ценовом сегменте.

Те, кто хотят купить сразу несколько инструментов, могут прилично сэкономить.

В «Леруа Мерлен» представлены выгодные наборы от производителей.

Например, покупая комплект с перфоратором и угловой шлифовальной машиной бренда Makita, вы сэкономите 30% от стоимости и получите в подарок мультитул!

Роберт Айрапетян, руководитель торгового сектора: 

– В выборе электроинструментов, как и при покупке любой техники, большую роль играет бренд. У нас в магазине представлены модели разных производителей: от профессиональных Makita и DeWalt до бюджетной, но качественной линейки Dexter.

Dexter заслуживает отдельного внимания. Электроинструменты этого бренда производятся в Китае специально для сети «Леруа Мерлен» и отлично продаются по всему миру. Большие объемы производства позволяют сдерживать цены, несмотря на достойное качество. Марку Dexter предпочитают покупатели, которые приобретают инструменты для домашнего пользования и не хотят переплачивать за бренды. Мы отвечаем за качество торговой марки и предоставляем на все инструменты Dexter гарантию три года. Помимо этого вся линейка построена на принципе одного аккумулятора. Заряжайте один и пользуйтесь всеми инструментами сразу. Это очень удобно!

В «Леруа Мерлен» вы можете купить всё необходимое для работы инструментов. В наличии сопутствующие материалы – защитные очки, перчатки, маски, щитки, пылесосы, расходники и оснастка.
 
 
Если запутались в выборе, всегда к вашим услугам грамотные консультанты, ориентированные на то, чтобы помочь выбрать товар, исходя из потребностей покупателя. Политика сети «Леруа Мерлен» выстроена так, чтобы наладить долгосрочные отношения с покупателями, поэтому вам не будут предлагать самое дорогое, а посоветуют то, что нужно именно вам.
 

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 16:16 0
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