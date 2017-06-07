Сварщики Никита Короленко и Юрий Помелов: Будьте преданы своему делу

Никита Короленко и Юрий Помелов. Фото Алексея Пирязева.

В КБП им. академика А. Г. Шипунова работает много талантливых, перспективных и успешных молодых людей. Например, сварщики Никита Короленко и Юрий Помелов.

Если попробовать описать кратко, что такое профессия сварщика, то получится так — это специалист по металлу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической сварки. Именно от уровня, от профессионализма сварщика зависит качество работы и сварных швов.

Никита Короленко и Юрий Помелов — сварщики высокого класса. На ежегодном конкурсе «Лучший по профессии» в 2017 году Никита занял первое место в категории сварщиков до 25 лет, Юрий — первое место в категории старше 25 лет. Свою профессию мужчины считают престижной. Они четко знают: хороший сварщик всегда будет сыт, одет, обут и в завтрашний день будет смотреть с уверенностью

— Работа в КБП гарантирует нам стабильность, — говорит Юрий Помелов. — Если у тебя голова на месте, есть желание работать и серьезное отношение к делу, все будет хорошо.

Никита работает на предприятии около пяти лет, Юрий — около 14 лет. Оба пришли сюда после выпуска из профес­сионального лицея № 25.

— Мои родители работали в КБП, отец конструктором-сборщиком, мама — в охране, — рассказывает Никита Короленко. — Поэтому о том, где я буду трудиться, знал еще со школы. Кстати, среднее образование я получил в городе Курчатове Курской области, где несколько лет жила моя семья. В школе любил физкультуру, труд, литературу, физику и химию. А вот профессию сварщика я получил уже в Туле.

По словам Юрия Помелова, определиться с профессией ему помогли родители.

— В 15 лет мало кто сам выбирает себе профессию, — говорит Юрий. — За меня выбор сделали родители. И я им за это очень благодарен. Я тоже из заводской, рабочей семьи. Папа работал шлифовщиком, мама — контролером ОТК. Так что в семье я первый сварщик! В школе любил физкультуру и математику, по этому предмету у нас был замечательный учитель. Но больше всего мне нравилась история, до сих пор с упоением читаю исторические книги, особенно об истории России.

Заводская жизнь очень интересна: большой коллектив, увлекательная работа, достойная зарплата, соцпакет. Да и свободное время наши герои любят и умеют проводить с толком.

— Я в детстве увлекался спортом, играл в волейбол, баскетбол, футбол. И сейчас продолжаю — играю в волейбол на предприятии.

— В детстве собирал марки, банки из-под газировки, они тогда были в диковинку, — улыбается Юрий. — Сейчас, конечно, выбросил их (смеется). Спортом увлекался. А сейчас все свободное время провожу с семьей: женой Светланой и сыновьями Кириллом и Артемом. Любим проводить время на даче, копаться в огороде, жарить шашлыки, ходить за грибами. Я сам делаю мебель. Для дачи смастерил кухню, построил беседку, пристройку к дачному дому, навес для мангала. Пытаюсь приучать сыновей к работе руками, но пока не очень получается…

— О чем я мечтаю? Чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы, — говорит. Юрий. — А еще было бы хорошо найти клад! (Смеется).

— Я хочу построить дом и жить там своей семьей, — делится планами Никита. — Квартиру я купил, но хочется жить на природе в своем доме, чтобы маленький огородик, свое хозяйство, свой уголок.

— Всем молодым людям, которые хотят прийти работать на завод, я советую не отчаиваться и не бросать дело, если поначалу не все будет получаться, — говорит Никита.

— Главное — заниматься тем, что любишь, и быть преданным своему делу, — уверен Юрий. — Если уверен, что эта профессия тебе интересна, сделай все, чтобы быть в ней лучшим.

досье

Никита Короленко родился 9 октября 1992 года в Туле.

Окончил проф­лицей № 25 им. Н. Демидова.

Семья: жена Кристина.

Любимый фильм: «Форсаж».

Любимое блюдо: окрошка.

Девиз: «Все, что ни делается, все к лучшему».

Юрий Помелов родился 10 июня 1981 года в Туле.

Окончил проф­лицей № 25 им. Н. Демидова.

Семья: жена Светлана, сыновья Кирилл и Артем.

Любит читать книги Сурена Цормудяна.

Любимый фильм: «Я — легенда».

Любимое блюдо: салат оливье.

Девиз: «Не вешать нос!»