Аквапарки, горки, акваклубы: водные развлечения в Тульской и соседних областях

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Пока в Туле нет полноценного большого аквапарка, придется прокатиться по соседним! Собрали лучшие из них в обзоре Myslo.

Самые крупные аквапарки, акваклубы и водные развлечения в Туле и пределах 150 км от нее — в обзоре. От экстремальных адских горок до расслабляющих джакузи, от финских бань до аквааэробики.

Акваклуб Н2О

https://h2o-club.ru/

В Туле и Щекино

Адрес: г. Тула, Московское шоссе, д. 43; г. Щекино, ул. Тульская, д. 6-а.

Режим работы: корпус «Робинзон» — с 09:00 до 22:00 (тариф рассчитан на 6 человек), взрослый — 1900 р., детский — 1700 р.

С 22:00 до 09:00 (тариф рассчитан на 4 человек), взрослый — 1900 р., детский — 1900 р.

Дополнительное место — 250 р.

Корпус «Джунгли» — с 09:00 до 22:00 (тариф рассчитан на 6 человек), взрослый — 1900 р., детский — 1700 р.

С 22:00 до 09:00 (тариф рассчитан на 4 человек), взрослый — 1900 р., детский — 1900 р.

Дополнительное место — 250 р.

В Новогодние каникулы — с 09:00 до 22:00 час. (тариф рассчитан на 6 человек) — 2400 р.

С 22:00 до 08:00 час. (тариф рассчитан на 4 человек) — 2600 р.

«Акваклуб Н2О» — это целый комплекс развлечений: теплые бассейны с водными горками и аттракционами, финские сауны, банкетные залы со светомузыкой, настольный теннис, массажные кресла. Также в комплексе можно забронировать комнату. Комплекс разделяется на два корпуса: «Робинзон», где можно найти бассейн с подогревом, водный аттракцион «Гидротруба», финскую сауну, банкетный зал и настольный теннис, и «Джунгли» — бассейн с подсветкой, подогревом, интерактивная тройная горка «Мультислайд», финская сауна, банкетный зал, светомузыка, плазменная панель, DVD, настольный теннис и массажное кресло.

Аквапарк «Б-КЛАСС» в Серпухове

http://akvapark-serpuhov.ru/

От Тулы 100 км.

Адрес: г. Серпухов, Московское ш., д. 55, корп. 1, 4 этаж.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, 31 декабря — с 10:00 до 19:00, 1 января с 12:00.

Цена: будние дни: детский (2 часа) — 450 р., взрослый (2 часа) — 650 р., выходные и праздничные дни: детский (2 часа) — 550 р., взрослый (2 часа) — 750 р.

Безлимитный — будние дни: детский — 650 р., взрослый — 1000 р., выходные и праздничные дни: детский — 850 р., взрослый — 1200 р.

Дети до 2-х лет бесплатно.

На территории аквапарка находятся 4 большие горки, бассейн с аттракционом «Медленная река», детская зона, а также ванная с гидромассажем, сауна и турецкая баня. Существуют программы для самых маленьких — обучение плаванию. Также в аквапарке проходят занятия по аквааэробике.

Аквапарк «Горки» («Окская жемчужина») в Рязанской области

https://www.oksgem.ru/

От Тулы 200 км.

Адрес: Рязанская область, с. Поляны, ул. Жемчужная, д. 1.

Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 22:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 22:00.

Цена: вечерний: будние дни — рост до 100 см — бесплатно, 101−144 см — 512 р., выше 145 см — 768 р. Выходные — рост до 100 см — бесплатно, 101−144 см — 632 р., выше 145 см — 948 р. Действует ежедневно с 18:30 до 22:00.

Целый день: будние дни — рост до 100 см — бесплатно, 101−144 см — 768 р., выше 145 см — 1024 р. Выходные — рост до 100 см — бесплатно, 101−144 см — 1008 р., выше 145 см — 1344 р. Действует ежедневно без ограничения длительности посещения в часы работы аквапарка.

Семейный: будние дни — рост до 100 см — бесплатно, безлимит — 2220 р., вечерний — 1770 р. Действует по будням: безлимит 11:00 — 22:00, вечерний 18:30 — 22:00.

На территории аквапарка работает 15 горок и аттракционов для детей и взрослых: «Магическая дыра», «Камикадзе», «Туннельный бодислайд» и др. Также в аквапарке можно найти волновой бассейн, SPA, множество развлечений для всех возрастов. В игровом центре «Планета Океания» можно создать своего персонажа, познакомиться с морскими обитателями и увидеть невероятное шоу.

Аквапарк «Акапулько» в Рязани

https://acapulco.ru/

От Тулы 190 км.

Адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1-а.

Режим работы: вторник — пятница с 10:00 до 21:00, суббота с 10:00 до 01:00, воскресенье — с 10:00 до 21:00.

Цена: будние дни: 2 часа: взрослый — 700 р., детский — 400 р., весь день: взрослый — 1200 р., детский — 800 р. Выходные и праздничные дни: 2 часа: взрослый — 900 р., детский — 600 р., весь день: взрослый — 1600 р., детский — 1100 р.

«Акапулько» — это огромный развлекательный комплекс. Помимо захватывающих водных горок «Барракуда», «Дорадо», «Марлин» и др. посетителей ждет гидромассаж, сауны, необычные водопады, джакузи и даже искусственная река. Также в аквапарке есть кафе, отель, занятия по аквааэробике, можно заказать аниматоров и устроить вечеринку.

Парк-отель «Царьград» в Серпухове

https://www.tzargrad.ru/

От Тулы 90 км.

Адрес: Серпуховской р-н, д. Спас-Тешилово, д. 3.

Режим работы: с 09:00 до 20:30, с перерывами каждые 30 мин.

Цена: варьируется.

«Царьград» — это комплекс всевозможных развлечений. Горнолыжные спуски, тюбинговая трасса, каток, банный комплекс, тренажерный зал и спортивные площадки, рыбалка с проживанием, веревочный парк, пейнтбол, бильярд и многое другое. В комплексе есть взрослые и детские бассейны, термальный комплекс, джакузи, а также можно записаться на индивидуальные занятия с тренером.