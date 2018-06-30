Экскурсия для журналистов в столице: Москва, футбол и море позитива!

Фото Алексея Пирязева.

На днях журналистов из разных областей России пригласили в столицу, чтобы принять участие в футбольной экскурсии. Москва, как и буквально весь мир, сейчас живет футболом, а точнее чемпионатом мира.

Для жителей и гостей столицы приготовили бесплатные экскурсии по городу в рамках акции «Москва — столица мирового футбола».

Корреспонденты Myslo решили также поучаствовать в этом событии. Наше путешествие по Москве началось в парке Зарядье. Вместе с нами на экскурсию отправились чуть больше 10 журналистов.

Надо сказать, что погода была совершенно не для прогулки)). Невыносимая жара, а на небе — почти ни единого облачка. Это, пожалуй, единственный минус нашей поездки.

Участников экскурсии усадили в большой и комфортабельный автобус. Буквально сразу же мы попали в пробку! А что поделать, Москва всё-таки).

Прекрасный экскурсовод Юлия Дмитрюкова знакомила нас с историей столицы, с самыми знаменитыми личностями, зданиями, событиями.

Также Юлия рассказала нам и о различных футбольных фактах, связанных с Москвой. Например, знали ли вы, что 6 июля 1936 года на главной площади страны был сыгран футбольный матч? Нет, футболисты играли не на брусчатке. Специально для этого поединка был сшит ковер площадью 9 тысяч кв.м. Когда его расстелили на Красной площади, на нем уже была разметка. Тогда между собой сыграли основной и дублирующий основы «Спартака». Подробнее об этом можно почитать здесь.

Мы проехались на автобусе по центру города, остановку сделали на Воробьевых горах, где открывается прекрасный вид на Москву.



Стадион "Лужники".

Напротив смотровой площадки расположилась фан-зона, где транслируют каждый матч чемпионата мира. Днем, конечно, тут не особо много народа. А вот вечером...

А это необычное здание — студия телеканала «Матч ТВ». Очень круто смотрится!

Конечная точка нашего маршрута — Музей Москвы. Здесь тоже не остались в стороне от большого футбольного праздника и организовали различные выставки.

А во дворе музея установили футбольную площадку, где турниры проводит одна известная компания. Кстати, иногда здесь устраивают встречи со звездами футбола!

Подведу небольшой итог нашей поездки. Тем, кто не любит большое скопление людей, лучше до конца чемпионата в Москву не приезжать)). Буквально на каждом шагу — иностранные болельщики из разных стран! Футболки, шарфы, смешные шапки, вувузелы, флаги - у всех свои атрибуты для боления за любимую команду. Все друг с другом фотографируются и обмениваются впечатлениями. Очень круто!

На каждом углу — играют в футбол. Как же без этого?

Если честно, атмосфера в Москве прекрасная. И если хотите стать частью футбольного праздника, обязательно приезжайте. Благо, столица от Тулы совсем недалеко!

на заметку

С 13 июня по 14 июля организуют более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру города в рамках акции «Москва — столица мирового футбола». Попасть на них смогут все желающие. Экскурсии будут проходить каждый день с 10.00 до 20.00.

Гиды проведут пешие и автобусные туры на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках. Записаться на экскурсии можно в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей. Они будут работать на Триумфальной площади, на Арбате (рядом со станцией метро «Смоленская»), в начале улицы Никольской и у стеклянного купола в парке «Зарядье».

Расписание здесь.