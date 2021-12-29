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Гастропаб «Понеслось»: авторская кухня, напитки и искреннее гостеприимство
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Гастропаб «Понеслось»: авторская кухня, напитки и искреннее гостеприимство

Ищите место для встреч с друзьями? Хотите отметить праздник в компании? Для всего этого есть гастропаб «Понеслось» в самом сердце Тулы.

Гастропаб «Понеслось» — одно из самых атмосферных мест Тулы. Здесь уютно, вкусно и весело. Находится местечко в самом центре областной столицы, в двух шагах от площади Ленина.

Изюминка гастропаба — уникальное авторское меню. Никаких банальных салатов «Цезарь» и «Оливье», блюда из меню «Понеслось» вы не встретите больше нигде. Хрустящая моцарелла на закуску, челентани 4 сыра с белой рыбой под ягодным соусом и сочные бургеры — шеф-повар заведения знает, чем удивить.

Меню обновляется каждые шесть месяцев — чтобы вы не скучали, если соберетесь заглядывать сюда каждую неделю. А вам этого непременно захочется!

Нет времени на посиделки в гастропабе? Качественный и вкусный стритфуд — бургеры, шаверму и сэндвичи — можно взять с собой!

Под изысканные блюда составлена большая карта алкогольных напитков. В ассортименте пенных напитков — 42 наименования, как в бутылках, так и в кранах.

Гастропаб работает в Туле с 2017 года и уже обзавелся постоянными посетителями. «Понеслось» для многих стало не только местом для проведения дружеских встреч в небольших компаниях, но и пабом, в котором они отмечают дни рождения, вручение дипломов, повышение по службе и многое другое.

Для проведения мероприятий здесь есть все: еда, напитки и качественное обслуживание. Коллектив гастропаба молодой, сотрудники соблюдают все современные стандарты обслуживания и всегда прислушиваются к пожеланиям клиентов.

Хотите вкусно и весело провести время? Заглядывайте в гастропаб «Понеслось»!

г. Тула, пр. Ленина, д. 14, 2 этаж.

Тел.: 570−750, 8−920−740−22−33.

poneslos-tula.ru

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:05 +1
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