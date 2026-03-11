«Да оторвись ты от телефона!»: как гаджеты заменяют детям реальную жизнь и что с этим делать

Смартфоны стали частью повседневной жизни — они помогают учиться и работать. Но вместе с удобством цифровые технологии всё чаще влияют на отношения в семье.

Сегодня трудно представить день без телефона. Однако вместе с этим всё чаще возникают вопросы: где проходит граница между обычным использованием гаджетов и зависимостью? как цифровая среда влияет на детей? что могут сделать родители, чтобы сохранить баланс? Об этом мы поговорили с аналитическим психологом и семейным терапевтом Натальей Гридчиной.

Связь, информация и новые привычки

По словам специалиста, полностью отрицать пользу гаджетов невозможно.

— У современных технологий есть очевидные преимущества. Главный плюс — возможность всегда оставаться на связи с близкими. В наше время это особенно важно: можно быстро позвонить ребёнку или родителям и убедиться, что с ними всё в порядке. Кроме того, смартфоны дают быстрый доступ к информации. Сегодня человек может буквально за несколько минут найти ответ на интересующий вопрос, и это действительно экономит время и помогает расширять кругозор, — объясняет Наталья Гридчина.

Однако, по словам психолога, у этой доступности есть и обратная сторона.

— Постоянная связь усиливает тревожность. Например, если близкий человек долго не отвечает на сообщение или звонок, люди начинают переживать сильнее, чем раньше, когда такой возможности связи просто не было. Похожая ситуация возникает и с информацией: мы привыкли получать быстрые ответы и постепенно разучиваемся глубже искать сведения, обращаться к первоисточникам. Часто человек читает чьё-то мнение в интернете и воспринимает его как факт, не пытаясь разобраться в теме самостоятельно, — отмечает специалист.

Когда виртуальная жизнь становится важнее реальной

Особое беспокойство у специалистов вызывает влияние гаджетов на детей и подростков.

— Отдельный вопрос — зависимость от телефона, особенно у детей и подростков. Родителям стоит обращать внимание на поведение ребёнка. Если он раздражается, когда его просят отложить телефон, если при любой свободной минуте снова берёт гаджет, это может говорить о формирующейся зависимости. В таких случаях виртуальная жизнь постепенно начинает вытеснять реальную, и события или общение в интернете становятся для ребёнка более значимыми, чем-то, что происходит вокруг него, — говорит Наталья Гридчина.

По её словам, влияние технологий во многом зависит от возраста ребёнка.

— У маленьких детей ведущей деятельностью остаётся игра, поэтому их чаще привлекают ролики и мобильные игры. У подростков на первый план выходит общение со сверстниками, но сегодня оно часто происходит именно в интернете. Если при этом у подростка мало живого общения, навык коммуникации может формироваться слабее, и со временем человеку становится сложнее взаимодействовать с людьми офлайн, — подчёркивает психолог.

Уведомления, тревожность и привычка проверять телефон

Даже короткий сигнал уведомления способен полностью переключить внимание человека.

— Мозг воспринимает каждое уведомление как новую информацию или новую задачу. Даже если мы её не ждали, это всё равно отвлекает. Многие люди сталкиваются и со страхом что-то упустить — новость, сообщение или важную возможность. Из-за этого возникает привычка постоянно проверять телефон. Любое действие, которое повторяется много раз, превращается в автоматизм, поэтому со временем рука сама тянется к смартфону. При этом у человека создаётся ощущение, что он лучше контролирует происходящее вокруг, — объясняет Наталья.

Социальные сети также усиливают эту зависимость.

— Лайки и комментарии воспринимаются как одобрение и, конечно, вызывают положительные эмоции. Но важно помнить, что реакция аудитории — это отклик на конкретный контент, а не оценка личности человека, — отмечает специалист.

Как обсуждать тему гаджетов с ребёнком?

Психолог подчёркивает, что обсуждать тему гаджетов с детьми важно спокойно и без давления.

— Такие разговоры лучше вести в спокойной обстановке, а не во время конфликта. И конечно, большое значение имеет личный пример родителей. Дети учатся не столько из слов взрослых, сколько из их поведения. Если родители сами постоянно сидят в телефоне, ребёнок будет воспринимать это как норму, — говорит Наталья Гридчина.

У каждой семьи свой опыт общения с гаджетами. Юлия — мама двоих детей: 10-летней Сони и 15-летнего Артёма. По её словам, отношение к телефону у них разное.

Мама рассказывает, что младшая почти не играет в телефоне: «Она может включить фильм и параллельно рисовать или заниматься чем-то руками».

Со старшим сыном ситуация сложнее. По словам Юлии, он учится на одни пятёрки и часто говорит: «Я сделал уроки — почему не могу поиграть в телефоне?» И как признаётся мама, в этом есть логика.

— Когда дети были младше, мы использовали программу родительского контроля. Но когда у них появились новые телефоны, они уже не захотели устанавливать такие приложения, — вспоминает она.

Летом ограничить использование гаджетов проще. Юлия говорит, что они отправляют детей к бабушке в деревню: «Там природа, речка, велосипеды — и на телефоны просто не остаётся времени».

Когда гаджеты не становятся проблемой

У Александры, мамы 14-летнего Льва, ситуация другая. В их семье серьёзных конфликтов из-за телефонов нет.

— Скандалов по этому поводу у нас не бывает. Телефон у сына появился только в третьем классе. До этого он ходил с кнопочным телефоном и спокойно к этому относился. Иногда мы делаем замечания: когда едем в машине, сын может настолько уйти в телефон, что не слышит, о чём его спрашивают.

Главный принцип в нашей семье — личный пример. Иногда с мужем сами залипаем в телефоне и ругаем себя. Но понимаем: ребёнок всё равно смотрит на родителей, — делится Александра.

Как снизить цифровую перегрузку

Полностью отказаться от гаджетов сегодня невозможно, но можно уменьшить их влияние.

— Можно отключить лишние push-уведомления, оставить только самые важные — от близких людей, не проверять телефон без необходимости, устанавливать для себя личные правила использования устройств и периодически устраивать время без телефона. Можно заранее предупредить близких, что вы какое-то время будете меньше пользоваться смартфоном: если случится что-то срочное, они всегда смогут просто позвонить, — советует Наталья Гридчина.

