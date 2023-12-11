«А давай домик снимем на выходные!»: едем в глэмпинг недалеко от Тулы

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Сменить обстановку, умчать от городской суеты, на природу, но с комфортом. Кажется, нам пора бронировать домик в глэмпинге!

Летом с отдыхом на природе все понятно: можно отправиться в автомобильное путешествие или довольствоваться непритязательным отдыхом в палатках, можно махнуть одним днем в соседнюю область или просто выехать на шашлыки или дачу. А что делать зимой? Куда поехать за детоксом и релаксом? Тут нам на помощь приходит относительно новый, но уже полюбившийся тулякам формат отдыха — глэмпинги. Это и природа, и комфорт — два в одном.



Фото freepik.com

Это и простые домики в лесу, и роскошные шале, и солидные номера в загородных локациях. Глэмпинги — это всегда множество вариантов размещения, и все они сочетают в себе уют, стильный дизайн и, конечно, непосредственный контакт с природой.

Какие бывают глэмпинги и как выбрать «свой»?

На начало лета в России насчитывалось около 500 самых разных глэмпингов. Около половины из них — всесезонные, как раз то, что нам нужно! Наша зима непредсказуема, но зависеть от нее мы решительно не собираемся.

Выбрать подходящий вариант и не разочароваться поможет наш чек-лист.

Чего мы хотим? Уединения. Ищите небольшой глэмпинг подальше от городов и трасс. Для компании или отдыха семьей — большая турбаза с развитой инфраструктурой. Где? Обязательно посмотрите, далеко ли ехать, есть ли поблизости магазин и заправка. Онлайн-карты вам в помощь! Условия проживания. Для зимнего отдыха капитальное строение, отопление, горячая вода — обязательные пункты. Уточните, что включено в стоимость аренды, есть ли в домике кухня с посудой и постельное белье или зона барбекю. Развлечения и дополнительные услуги. Узнайте, предусмотрены ли развлекательные программы и всяческие активности: достопримечательности, экскурсии, прогулки, активный отдых на природе, СПА-процедуры, сауна или баня. Отзывы. Ныряйте в отзывы и комментарии, причем на всех площадках. Связь и интернет — обязательный пункт. Казалось бы, мы едем за детоксом. Но без мобильной связи и уверенного интернета никуда даже в этом случае. Спросили у специалистов Теlе2, как обстоят дела со связью за городом.

Рима Стрельникова, руководитель департамента эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2:

Рима Стрельникова — Устойчивая связь и интернет сейчас нужны нам не только в больших городах, но и за их пределами. Благодаря мобильному телефону мы можем быть всегда на связи с нашими близкими и родными, делиться впечатлениями, решать срочные рабочие вопросы даже вне офиса. А еще устойчивая связь — это гарантия спокойного отдыха и возможность вызвать спецслужбы при первой необходимости. Поэтому повышать качество сети стремятся все сотовые операторы. В Tele2 мы работаем на опережение, сеть охватывает больше 99% населенных пунктов Тульской области и практически всю протяженность автомобильных трасс. В этом году особое внимание уделили в том числе и небольшим деревням и селам Ленинского, Щекинского, Алексинского, Дубенского, Узловского районов. Все для того, чтобы наши клиенты чувствовали безопасность и делились своими эмоциями с друзьями и близкими сразу из своих путешествий.

Об отдыхе в России и детоксе выходного дня рассказала тульская путешественница Ирина Пшонкина.

Ирина Пшонкина — Вариантов отдыха выходного дня множество! Это может быть малюсенький Суздаль или любой другой город Золотого кольца, Питер или курорты рядом с ним типа Комарово с прекрасными видами на Финский залив. Отдохнуть можно и в деревне! В сторону юга — это Дивногорье Воронежской области с его известными скалами, там летают на парапланах. И конечно, глэмпинги — сейчас они есть везде: Тульская область, Липецк с его Кудыкиной горой, Рязань с ее рыбацкой деревней и красным маяком, Калуга... Выбирайте тот, где имеются красивые виды для фото и чтобы глаз отдохнул. У нас есть Бунырево, Егнышевка, Заокский — множество турбаз, усадеб, санаториев и глэмпингов. Скажу очевидную вещь: пожалуйста, отдыхайте на природе! Это лучшая перезагрузка!

Где поискать место для отдыха?

У 90% локаций есть сайты, которые легко найти по простому запросу в Яндексе или Гугле.

Есть и специальные сервисы для бронирования жилья на выходные.

Общие: travel.yandex.ru avito.ru sutochno.ru ostrovok.ru и др. Специализированные: glampspace.ru tripinglamp.ru глэмпинги.рф glamping-russia.ru inglamp.ru

Вот какие глэмпинги в радиусе 150 км от Тулы выбрали мы.



Фото «Гуляй-город». Авторы Андрей Коротков и Елизавета Фирсова.

Глэмпинг-загородный отель «Гуляй-город»

Где: Тульская область, Заокский район, поселок Ланьшинский.

Сайт

Где жить: дома-капсулы, панорамные купола, лунные и зеркальные домики, дубль-дома, барнхаусы. Есть номера в гостиничном комплексе с видом на Оку.

На территории есть ресторан, бильярд, библиотека, паб, каминный зал. Возможны велопрогулки с гидами, творческие мастер-классы для детей и взрослых, квизы.

Адрес: поселок Ланьшинский, ул. Береговая, 164-а. Координаты.

Цена: номера — от 1600 ₽ до 9600 ₽ (люкс), барнхаус — 7500 ₽, капсула в лесу от 6000 ₽, дубль-дом на берегу — от 13 800 ₽ и т. д.

Глэмпинг «Березовка»

Где: Калужская область, Жуковский район, дер. Трясь, д. 163-а.

Сайт

Где жить: «Берёзовка» находится в самой настоящей деревне! Три деревянных домика (А-фрейм, барнхаус и дачка), в каждом — своя изюминка и необычное интерьерное решение. Домики вмещают от 4 до 8 человек.

Есть баня, прогулки на лошадях, велопрогулки.

Цена: от 5000 ₽ сутки в будни.

Гостевые дома «Бунырвилль»

Где: Тульская область, Алексинский район, село Бунырево.

Сайт

Где жить: деревянные дома-коттеджи в соснах на закрытой территории: «Семейный», «Красивый», «Радостный», «Люкс» (с камином). В домах есть все необходимое для отдыха и проживания.

Мангальная зона у каждого дома. Детские игровые площадки и безопасная зимняя горка для тюбингов.

Цена: от 6000 ₽ за ночь в будни.

«Приокская поляна»

Где: Тульская область, Заокский район. Координаты.

Сайт

Где жить: экологичные дома-срубы разной вместимости (от 4 человек).

Банный комплекс на территории, есть банкетный зал и волейбольная площадка.

Цена: от 4500 ₽ за ночь в будни.

Глэмпинг «4 стихии»

Где: Рязанская область, Рязанский район, деревня Плахино.

Сайт

Где жить: эко-дом, А-фрейм, мини-дом вместимостью от 4 человек находятся в лесу.

Есть беседки и мангалы, баня, рыбалка, прокат лодок.

Цена: от 6500 ₽ за ночь в будни.

Глэмпинг «Аномалия»

Где: Тульская область, Кимовский район, Новольвовское. Координаты.

Сайт

Где жить: глэмпинг находится рядом с Кондуками, среди графитовых холмов на берегах трех разноцветных озер — винного, изумрудного и голубого. На территории — семь гостевых домов в форме геокупола на 2-3 человек.

Есть горячие купели, иммерсивные спектакли и экскурсии, бёрдвочинг, летом — сапы. Ресторан с камином.

Цена: от 14 000 ₽ в будни, питание включено.

WOWDOM в Калуге



Фото wowdom40.ru

Где: Калужская область, Перемышльский район, сельское поселение Ахлебино, территория КСК «Ренессанс». Координаты для навигатора — 54.442600, 36.481213.

Сайт

Где жить: теплые двухэтажные домики типа А-фрейм из экоматериалов

на берегу небольшого озера.



Фото wowdom40.ru

В шаговой доступности — конноспортивный комплекс, где проводят экскурсии и индивидуальные занятия по верховой езде. Можно порыбачить на озере. Есть горячая купель с функцией гидромассажа.

Цена: от 6500 ₽ в будни.

«Зеленое озеро»

Где: Рязанская область, Новомичуринск, на территории садового товарищества «Надежда». Координаты.

Где жить: гостиничный комплекс за берегу живописного озера. 3-4-местные номера с удобствами. Есть питание, банкетный зал, зона барбекю, кухня. Возможна баня, рыбалка, летом — водные процедуры и уличный спорт, зимой — катание на ледянках, лыжах и коньках.

Сайт

Цена: двухместный люкс — от 5000 ₽, можно арендовать всю базу.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

А куда в выходные ездите вы? Поделитесь в комментариях!