Создательница Университета системной терапии и практической психологии (УСТиПП) Евгения Макарочкина и продюсер проекта Евгений Москалев рассказали о том, как обучают успешных психологов.

– Почему решили создать именно университет, а не развивать отдельные курсы или частную практику?

Евгения: Сначала захотелось передать свой метод «Терапия новых смыслов» (ТНС), обучить тем знаниям, которыми обладаю сама. Но когда я задумалась о том, какому студенту выдала бы с чистой совестью диплом, поняла, что нужно подтягивать супервизию – профессиональную поддержку и сопровождение. Захотелось повысить уровень личной коррекционной терапии психологов, создать учебники, проводить профессиональные премии среди выпускников.

Пришла идея обучения полного цикла, в котором психолог учится не только профессии, но и умению продвигать, продавать свои навыки и находить клиентов. Так задумалась о создании кафедр, а значит, и университета.

– Как устроен университет?

Евгений: Это многоуровневая образовательная платформа. Мы создаём программы для четырёх аудиторий:

Для клиентов, которые хотят прийти на обучение, чтобы «починить» себя.

Для начинающих психологов, которые пришли получить начальную базовую подготовку с сертификацией.

Для уже практикующих психологов, которые желают повысить квалификацию и получить диплом.

Для психологов-исследователей.

Общая ключевая идея – собрать внутри УСТиПП методы психологии, максимально отвечающие запросам времени.

Евгения: Мир ускоряется. Люди больше не готовы годами ходить на терапию в ожидании первых изменений. Запрос сегодня – на сверхсрочные интенсивные методики, которые дают быстрый и при этом устойчивый результат.

– Евгения, вы прошли путь от практикующего психолога до создателя метода и университета. Что стало личным открытием в этом процессе?

– Я поняла, что человек гораздо устойчивее и мудрее, чем он сам о себе думает. Увидела, что даже в самых тяжелых случаях, когда человек кажется «разбитым» и «сломленным», его психика продолжает тонко и изящно служить жизни. Это научило меня глубокому уважению к клиенту. Я перестала быть «исправителем» и стала исследователем и партнером.

И второе открытие – сила ясности. Когда человек понимает, как устроены механизмы его психики, он перестает быть заложником собственных разрушительных стратегий и начинает создавать созидательные.

– Ваш личный путь в психотерапии чем-то помог?

Евгения: Он подтвердил: когда наступает когнитивная и эмоциональная ясность, жизнь меняется мгновенно. На основе этого понимания я создала свой метод «Терапия новых смыслов». Глобальная идея ТНС-терапии: когда я что-то меняю в себе, то делаю это не столько для себя, сколько для своих детей и внуков. Только так я могу передать другую динамику рода: не разрушительную и разрушающую, а светлую, чистую, ясную, созидающую. Когда я думаю об этом, у меня мурашки.

– Психология – область высокой ответственности. Как гарантируете качество подготовки специалистов?

Евгения: В УСТиПП три уровня контроля:

1. Личная трансформация студента. Чтобы сопровождать других в целостность и ясность, мы должны «починиться» сами.

2. Супервизия на каждом этапе. Ни один трудный кейс не остаётся без разбора с опытным наставником.

3. Выпускник получает не только диплом, но и доступ к профессиональному сообществу, регулярным интервизорским группам и обновлению методологии. Мы не «выпускаем и прощаемся» – мы выращиваем коллег.

– Вы часто говорите о «ясности». А как клиент поймёт, что она наступила?

Евгения: Ясность – это не абстракция, это физиологический процесс. Тело расслабляется. Уходит хроническое напряжение. В момент наступления ясности у клиента вырывается выдох облегчения. Осанка выпрямляется. На лице появляется радостная улыбка. Я ее называю улыбкой ясности. Есть еще много разных телесных маркеров и, конечно, обратная связь от клиента.

– Ваш метод работает с травмой. Но многие боятся этого слова. Как делаете процесс безопасным?

Евгения: Мы не «копаемся» в травме, чтобы её пережить заново. Мы показываем клиенту, что его страх, боль, обида, вина, стыд – это способ получать свои базовые ценности кривым путем, потому что психика когда-то решила, что получать базовые ценности прямым путем для человека небезопасно.

Евгений: Если бы мы брали классические подходы, то начали бы изучать, каким образом человек попал в точку, в которой ему некомфортно, через что ему пришлось пройти, находясь в потёмках. А мы просто включаем свет, и человеку становится видно, куда идти дальше.

– В основе вашего метода – постулат «Исцеление начинается с ясности». Что это значит на практике?

Евгения: Представьте: человек живёт в пространстве без окон. Ему страшно, он натыкается на мебель, не понимает, где выход. Традиционный подход может учить его «быть смелее» или «обходить углы». Терапия новых смыслов «включает свет».

Когда человек видит структуру своей комнаты: где стена, где дверь, почему он спотыкался, – страх исчезает сам. Психике больше не нужно строить защиту, потому что реальность стала понятной. Терапия новых смыслов – не про то, чтобы починить сломанное. Это про то, чтобы увидеть: ничего не сломалось. Просто система координат была искажена.

– Что вы ответите человеку, который думает: «Звучит красиво, но я уже пробовал терапию – не помогло».

Евгения: Терапия новых смыслов строится на уникальном парадоксе, который звучит вот как: то, что с нами происходит прямо сейчас (даже если это нам не нравится), это то, чего мы хотим больше всего. Терапия новых смыслов – для тех, кто хочет не просто «почувствовать себя лучше», а понять механику своих поведенческих реакций и следовать новым механизмам.

–Какой бы вы могли дать совет человеку, который сейчас читает это интервью и думает: «Хочу ясности, но не знаю, с чего начать?»

Евгения: Задайте себе вопрос и разрешите себе увидеть ответ: «Что в моей жизни повторяется снова и снова, и я не понимаю, почему?» Не пытайтесь сразу «исправить». Просто заметьте. Это первое.

И второе, обязательное: примите свое авторство в этом процессе. Верный вопрос себе: «Для чего я создаю это снова и снова? Как этот ужас помогает мне удерживать базовые ценности?!» А дальше за ответами приходите к ТНС-терапевту или на наши курсы. У нас много демосессий на бесплатных уроках и целая волонтерская программа.

– Какие планы у УСТиПП на ближайший год?

Евгения: Сейчас идет этап лицензирования. Запуск программ для клиентов и начинающих специалистов, уже открыта предзапись. Мы формируем пул кураторов – опытных практиков, которые будут сопровождать студентов. Пишем учебники и патентуем метод ТНС, создаем кафедры.

Мы хотим, чтобы к концу 2026 года УСТиПП стал узнаваемым ориентиром для психологов, которые готовы к повышению квалификации, и для людей, ищущих глубокую и быструю работу со своими непростыми историями.

ИП Москалев Евгений Николаевич. Реклама