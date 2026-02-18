Живот, тестостерон и апельсин: уролог о мужских проблемах без неловкости

С 16 по 22 февраля Минздрав РФ объявил неделю сохранения мужского здоровья, призывая всех мужчин обратить внимание на свое здоровье и начать заботиться о нем уже сегодня. А мы поговорили о мужских проблемам с урологом Дмитрием Здановским.

— Какие заболевания часто выявляют урологи у мужчин? И часто ли встречаются запущенные стадии?

— Наиболее распространенные — аденома предстательной железы. Да, часто запущенные случаи и аденомы, и рака. Причина проста — несвоевременное обращение, игнорирование диспансеризации, ложное представление о том, что нормально в возрасте 50+ и что такая «нормальность» у всех. А еще социальные установки типа «мужчины не плачут», «мужчины терпят».

По статистике, в возрасте 40-45 лет аденома встречается у 30% мужчин, в 60-летнем возрасте — у 50%, в 70-летнем — уже у 70%, а в возрасте 80 лет аденома простаты обнаруживается практически у 90% мужчин.

— А какие симптомы мужчины игнорируют?

— Нарушение мочеиспускания — затруднение, учащение, ночные вставания в туалет, более продолжительное время, требуемое для опорожнения мочевого пузыря. Это как раз симптомы, про которые говорят «возрастные». Любое сочетание перечисленных симптомов — повод не откладывая обратиться к специалисту.

Такие жалобы могут быть и при других заболеваниях. При обращении врач проводит дифференциальную диагностику и базовые анализы — общий анализ крови, мочи, анализ на онкомаркеры, УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы.

— А лечится вообще аденома? Или просто терапия снимает неприятные симптомы?

— По результатам анализов назначают лечение — медикаментозное или оперативное. Если не принимать мер, то исход может быть даже летальным — просто потому, что мочевой пузырь не полностью опорожняется. Рано или поздно развивается почечная недостаточность.

Да, медикаментозное лечение аденомы предстательной железы большей частью снимает симптомы без устранения их причины. Но сам факт наличия аденомы не означает, что мужчину надо оперировать. Аденома есть у подавляющего числа мужчин после определенного возраста (обычно после 50 лет). Но операция показана не всем.

— Насколько травматична операция?

— Большинство операций выполняется эндоскопически. Это малоинвазивные малотравматичные операции.

Суть ее можно описать так. Представьте себе апельсин, в середину которого воткнута трубочка для коктейля. Так вот в таком «макете» мякоть апельсина — это аденома, корочка — растянутая аденомой предстательная железа, а трубочка для коктейля — мочеиспускательный канал. Во время операции изнутри хирург удаляет «мякоть», сохраняя «корочку». То есть железу не удаляют.

Качество жизни после такой операции улучшается значительно. Но пациент остается под наблюдением уролога и должен регулярно сдавать тест на ПСА.

— Что сейчас может современная урология, о чем еще недавно только мечтали?

— Например, в трех крупнейших больницах региона — Тульской областной, Ваныкинской и Новомосковской — внедрены и применяются современные методики по эндоскопическому или чрескожному дроблению камней в почках и мочеточниках. Раньше за такими ездили в Москву.

— Предстательную железу называют вторым сердцем мужчины. С какого возраста нужно следить за ее здоровьем?

— Следить за состоянием своей мочеполовой системы и предстательной железы нужно с 45 лет ежегодно. Если у кровных родственников в анамнезе был рак предстательной железы, то лучше с 40 лет.

На самом деле, следить мужчинам надо не только за этими органами, но и за сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом. И проходить диспансеризацию с 40 лет обязательно.

— Недавно в диспансеризацию включили проверку репродуктивного здоровья. Что проверяют у мужчин?

— Да, последние несколько лет в рамках диспансеризации проводится оценка репродуктивного здоровья мужчин. Очевидно, что забота о мужской репродуктивной системе так же важна, как и забота о женском здоровье.

Диспансеризация включает в себя анкетирование, по результатам которого при необходимости выполняются различные исследования: УЗИ половых органов, исследования на инфекции, передаваемые половым путем, спермограмма. По результатам исследований по необходимости мужчине может быть назначено лечение или даны рекомендации по изменению образа жизни.

— Если честно, у нас не много стройных спортивных мужчин после 50 лет. Как вы думаете, почему? Как это влияет на их мужское здоровье?

— Согласен, с лишним весом много. Почему? Ответ очевиден: правильное питание, физическая и сексуальная активность должны быть образом жизни.

Жир в области живота — так называемое абдоминальное ожирение, его можно рассматривать как отдельный гормональный орган у мужчины. Помимо физического влияния на андро-урологическую систему, он сильно влияет на уровень тестостерона, снижает ускоренными темпами. А это запускает механизм торможения обменных процессов, развития сахарного диабета, онкологических заболеваний, провоцирует проблемы с эрекцией.

Вообще на мужскую фертильность отрицательно влияет малоподвижный образ жизни, сидячая работа, неправильное питание, вредные привычки, воспалительные заболевания половой сферы.

Важно понимать: нарушение эрекции в большинстве случаев — не урологическая проблема. Чаще это проявление сердечно-сосудистых нарушений или психофизиологических факторов. Поэтому начинать стоит с визита к терапевту — проверить давление, уровень глюкозы и холестерина. Нередко именно эрекция первой сигнализирует о проблемах с сосудами.

— Говорят, мужчинам неполезны тесные трусы и прогулки в мороз без термобелья. Это правда или миф?

— От холодной погоды болезнь не появится. Да и переохладить предстательную железу трудно в силу ее анатомического расположения. Но переохлаждение всегда стресс для организма, который обостряет хронические заболевания. Поэтому просто одевайтесь по погоде.

Что касается нижнего белья, то совет один: чрезмерно тугое белье нарушает кровоток органов малого таза. А это всегда вредно.

— Правда ли, что сидячая работа и подъем тяжестей вредны для мужского здоровья?

— Да, сидячая работа негативно влияет на органы малого таза, особенно если уже есть предпосылки к заболеванию. Поэтому не забываем производственную гимнастику: каждый час надо вставать со стула, даже если он ортопедический, и двигаться, разминаться.

Что касается — качаться или не качаться в спортклубе со штангой — мой ответ прост: любое движение полезнее его отсутствия. Но вообще для организма полезнее аэродинамические нагрузки — бег, ходьба, плавание. Статические нагрузки с утяжелением менее полезны. Но все равно лучше, чем ничего.

— А как правильно заботиться о здоровье мальчиков?

— Фундамент крепкого мужского здоровья закладывается в детстве. И это не только запись мальчика в спортивную секцию, но и внимательное отношение к организму с первых лет жизни.

На что важно обращать внимание родителям: