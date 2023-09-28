«Надежды на операцию не было, но все изменилось!»: как работает новый способ лечения рака в России

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Ежегодно выявляется около 6 тыс. злокачественных новообразований, а умирают от рака примерно 3,5 тыс. человек.

Примерно 40 тыс. человек состоят на учете в Тульском онкодиспансере. По данным региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», наибольшее число случаев онкологии было зафиксировано в Туле, Новомосковске и Щекинском районе. За три года количество заболевших увеличилось на 10%.

Медицина также не стоит на месте в попытках найти более эффективные способы лечения рака. Одно из самых перспективных открытий за последнее время — разработка иммунологических препаратов. Механизм их действия в том, чтобы различать здоровые клетки от раковых для воздействия на них иммунитета. В частности, c этой задачей успешно справляется цитокиногенетическая терапия. Как работает новый способ? Как включить собственный противоопухолевый иммунитет против рака? Как отследить эффективность терапии? Ответы на эти вопросы — в нашей статье.

Когда химиотерапия не помогает

45-летний мужчина А. стал отмечать необъяснимую слабость, дискомфорт в верхней части живота, изжогу. В результате обследования была выявлена язвенная болезнь желудка с состоявшимся кровотечением.

— Вначале думал, что гастрит. Начали разбираться — обнаружили рак желудка. Назначили химиотерапию перед операцией, — вспоминает А.

Итак, у пациента был обнаружен рак желудка 2-й стадии в 2022 году. Было проведено 6 курсов химиотерапии. Однако заболевание продолжало прогрессировать. В апреле 2023 года были выявлены метастазы в легких (в левом — 0,9 см, в правом — 1,17 см). Из-за этого операция была противопоказана. В результате — отмена хирургического лечения, пожизненная ПХТ (полихимиотерапия), инвалидность.

— Обследование снова показало, что метастазы увеличиваются в размере. Общее самочувствие было плохое, диагноз был как приговор, мне становилось все хуже. Я понял, что надо действовать. Сестра нашла в интернете информацию о цитокиногенетической терапии. Ее используют в московской клинике OncoCareClinic 308 для лечения рака. Я решил попробовать, — рассказал пациент.

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Ликвидация метастаз

Главный врач клиники OncoCareClinic 308, онколог Артем Корнилов рассказал, что на основании диагноза основного заболевания «карцинома выходного отдела желудка» пациента готовили к радикальному хирургическому лечению.

Артем Корнилов, онколог — При контрольном исследовании ОГК выявлены КТ признаки многоочаговых образований в легких. Однако прогрессирование заболевания, появление метастаз в легких резко изменили курс лечения, привели к смене линии химиотерапии с НПХТ (неоадьювантной) на ПХТ.

Специалисты OncoCareClinic 308 назначили лечение. После 4 курсов цитокиногенетической терапии врачи констатировали отсутствие метастаз.

— В результате с помощью применения цитокиногенетической терапии в монорежиме удалось добиться полного регресса метастатического поражения в легких. Достигнутый результат позволил запланировать хирургическое лечение, которое ранее было отменено, резекцию желудка, — резюмировал врач.

Как работает цитокиногенетическая терапия?

Известно, что у всех онкопациентов снижен фактор некроза опухоли (ФНО) — цитокин-белок, который начинает активно вырабатываться клетками иммунитета при различных патологиях. Он запускает активацию межклеточных взаимодействий в иммунной системе. С помощью повышения уровня ФНО включается иммунитет для борьбы с раком. Этот белок помогает находить и маркировать раковые клетки в организме, прикрепляясь к ним через цитокиновые рецепторы. Это дает сигнал антителам, чтобы пошла реакция со стороны иммунитета по ликвидации или уничтожению опухолевых клеток.

— Основная задача цитогенетической терапии — сдержать прогрессирование онкологического заболевания. Цитогенетическая терапия способна привести к достижению результатов в динамике — стабилизации, регрессу и частичному ответу на терапию в виде уменьшения в объеме размеров метастатических поражений, — рассказал Артем Корнилов.

Терапия сочетается со всеми видами противоопухолевого лечения (химиотерапией, лучевой, гормональной, таргетной терапией, иммунотерапией), также может применятся в монорежиме.

— То есть при применении метода мы не повреждаем ни ткани, ни клетки органов, ни другие системы человека. Метод позволяет улучшить общее состояние иммунной системы и повышает качество жизни пациента. Контроль за эффектом от терапии определяется стандартно — это данные лучевой диагностики, анализ крови на ФНО, — констатировал Артем Корнилов.

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По сути, только активировав иммунную систему организма, можно взять болезнь под долгосрочный контроль. Так, высокий уровень ФНО в крови помогает организму бороться с онкологией на любой стадии заболевания.

— Применение цитокиногенетической терапии улучшает не только ресурсы иммунной системы пациента, но и обменные процессы, которые как раз и способствуют улучшению качества жизни пациента, — отметил онколог.

Плюсом является и отсутствие токсического действия на организм.

Статистика показывает, что около 89% пациентов, прошедших лечение с помощью цитокиногенетической терапии, достигли стабилизации процесса, частичного либо полного регресса*.

Помогает больным, исчерпавшим все возможности

Специалисты OncoCareClinic 308 используют цитокиногенетический метод лечения и профилактики онкологических заболеваний. В клинику в основном обращаются пациенты, которые уже потеряли надежду на выздоровление.

Цитокиногенетическая терапия может помочь на 3-4-й стадиях заболевания. Она показана практически всем пациентам с подтвержденной онкологией. Исключение: метод не применяется при лимфомах, лейкозах и опухолях щитовидной железы, а также при терминальных состояниях пациентов.

Курс лечения в OncoCareClinic 308 разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом анализа крови на активность гена TNF-308 и уровень ФНО. Далее в процессе терапии динамика ФНО отслеживается регулярно — 1 раз в 3 месяца.

Приемы проводят в том числе и онлайн: консультацию врача-онколога можно получить не выходя из дома.

Больше информации читайте на официальном сайте клиники.

* Данные о ходе и результатах цитокиногенетической терапии на базе ОКК308 собраны в период с 19 сентября 2022 года по 26 августа 2023 года. Обработка и оценка динамики опухолевого ответа пациентов проведена в соответствии с международными критериями RECIST 1.1. В регистр пациентов, получивших цитокиногенетическую терапию, вошли 1080 человек. Наблюдение одобрено локальным этическим комитетом. Все пациенты, вошедшие в регистр, заявили о согласии на обработку данных, подписав соответствующую форму информированного согласия.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом