Самые «неудобные» вопросы, о которых женщины стесняются говорить

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Все, что вы хотели знать, но боялись спросить о нашем — женском.

Ольга Зубкова, консультант — Так уж повелось, что мы, женщины, терпим до последнего. Терпим всегда и везде. Семью, которая уже не делает нас счастливыми, работу, на которую не хочется идти, болезни, которые «лечим» обезболивающими и т. д. Терпение — прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть. Главное — сделать первый шаг в сторону вашей новой, счастливой жизни.

Сегодня — о «неудобных» вопросах, с которыми сталкивается каждая третья женщина.

1. Стрессовое недержание мочи.

Почему недержание назвали стрессовым? Потому, что «подтекание» возникает при воздействии провоцирующих (стрессовых) факторов, таких как бег, прыжки, кашель, чихание, секс.

Елена Шнуркова, гинеколог — Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. Сегодня эту проблему можно решить за 20 минут. Главное — не терпеть, а лечиться и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Основные причины недержания мочи:

беременность и роды,

подъем тяжестей,

хронический кашель и запоры,

ожирение и сахарный диабет,

хронические инфекции мочеполовых путей,

дефицит гормонов,

врожденная слабость соединительной ткани.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Варианты лечения недержания мочи:

медикаментозное — прием препаратов,

интимный фитнес — эффект остается при регулярных занятиях,

лазерное лечение — эффект до 1,5−2 лет,

плазмотерапия — эффект до 1 года,

гиалуроновая кислота — эффект до 1−1,5 лет,

«слинговая» операция — эффект на всю жизнь.

«Слинговая» операция — эффект на всю жизнь.

Суть операции — установка «слинга».

Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.

«Слинг» — это синтетический имплантат.

Заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:

гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем),

не влияет на кровоток внутренних органов.

Важно:

операция проводится под анестезией,

длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.

стоимость операции: 30 000 руб. (без учета необходимых обследований).

2. Лабиопластика.

Елена Шнуркова, гинеколог — Лабиопластика — это операция по изменению размера и формы половых губ. По статистике, около 35% женщин недовольны своими половыми губами, поэтому желание пациентки изменить форму или размер малых или больших половых губ уже является достаточным поводом для проведения операции.

Процедура необходима, если у вас:

асимметрия малых половых губ,

большие наружные половые губы,

возрастные изменения,

травмы половых губ,

недостаточная чувствительность,

неровный рельеф кожи,

послеродовое растяжение наружных гениталий,

дряблость кожи интимных органов,

эмоциональный и физический дискомфорт.

Какие еще проблемы решает лабиопластика:

пластика малых половых губ,

коррекция формы и объема больших,

пластика клитора и надклиторной области,

пластика влагалища и девственной плевы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Важно:

операция проводится под анестезией,

длительность операции — 20-30 минут, а результат — на всю жизнь,

стоимость операции: 15 000-25 000 руб. (без учета необходимых обследований).

3. Опущение и выпадение половых органов.

Елена Шнуркова, гинеколог — Сегодня опущение половых органов женщины — безмолвная эпидемия. Об этом «неудобно» говорить, и непонятно, как лечить. Мы просто живем с этим и приспосабливаем свою жизнь к ограничениям и неудобствам.

Симптомов может быть много, и все индивидуально:

ощущение попадания воздуха во влагалище при половых контактах,

ощущение инородного тела во влагалище,

недержание мочи, прерывистое мочеиспускание, слабая струя мочи,

боли при половых контактах,

боли внизу живота.

Что же будет, если не лечить данный недуг:

менструальный цикл собьётся,

будет преследовать ощущение инородного тела во влагалище,

начнут беспокоить тянущие боли внизу живота, в пояснице и крестце,

половые акты станут болезненными,

начнутся проблемы с мочеиспусканием,

застой в мочевыделительных органах, что ведёт к серьёзным осложнениям,

проктологические проблемы также не обойдут стороной.

Слабые мышцы тазового дна — это не только про качество близости, а в первую очередь проблема женского здоровья, которой важно заниматься и вовремя диагностировать.

Реконструкция мышц тазового дна — оперативное решение проблем за 60 минут.

Решает не только проблемы со здоровьем, но и улучшает внешний вид половых органов и качество жизни.

Кому рекомендовано:

после родов,

при опущении стенок влагалища,

при недержании мочи (при чихании/кашле).

Итог операции:

все приобретает первозданный вид (как до родов),

лечатся начальные стадии недержания мочи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В оперативное лечение входит:

«ушивание» влагалища,

реконструкция мышц тазового дна,

восстановление ткани слизистой промежности.

Важно:

операция проводится под анестезией,

длительность операции — 40-60 минут, а результат — на всю жизнь,

стоимость операции: 30 000-35 000 руб. (без учета необходимых обследований).

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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