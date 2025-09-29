Каких диагнозов не существует и что лечит ревматолог?

erid: F7NfYUJCUneTSxdkJr22; Фото Алексея Пирязева.

О том, как проявляются ревматологические заболевания и какие современные методы лечения применяются сегодня, рассказала ревматолог клиники «Физиоздоровье» Елена Корнилова.

Наш организм примерно наполовину состоит из соединительной ткани, которая выполняет целый ряд важных задач, в том числе защитную, опорную и транспортную. А это значит, что заболевания такого профиля могут проявиться практически в любом органе человеческого тела. Лечением и профилактикой их занимается ревматолог.

Елена Корнилова работает ревматологом уже более 15 лет. Считает, что ревматология — это целый космос, исследование которого сейчас активно ведётся. А значит, врач должен постоянно обновлять свои знания и быть в курсе последних открытий и подходов к лечению.

— Ревматология — огромная область медицины, которая охватывает все терапевтические дисциплины и аккумулирует их. Заболевания ревматологического профиля могут проявляться практически в любом органе: суставах, позвоночнике, сердце, легких, нервной системе, сосудах… Они могут быть вызваны и нарушениями работы иммунной системы. Симптомы часто схожи с проявлениями других патологий. Поэтому крайне важно вовремя поставить верный диагноз и начать лечение.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Что лечит ревматолог?

— Одна из самых распространенных жалоб, с которой приходят пациенты на прием, это боль, отечность и ограничение подвижности в области сустава. Наша задача — определить, что стало первопричиной. Дело в том, что такая симптоматика может быть вызвана как травмой, так и дегенеративными разрушениями костной ткани и хрящевой. Если происходит истончение хряща (он относится к соединительной ткани), то заболевание является «нашим» по профилю.

В целом же спектр заболеваний, который лечит ревматолог, очень широк и зачастую требует междисциплинарного взаимодействия с коллегами:

с ортопедами при лечении ревматоидного артрита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. В ряде случаев до этапа протезирования именно ревматолог назначает терапию при воспалении и дегенеративных изменениях в суставах;

при лечении ревматоидного артрита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. В ряде случаев до этапа протезирования именно ревматолог назначает терапию при воспалении и дегенеративных изменениях в суставах; взаимодействие с гематологом и кардиологом осуществляется при лечении врожденных и приобретенных на фоне определенных заболеваний пороков сердца, васкулитов и других заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой;

осуществляется при лечении врожденных и приобретенных на фоне определенных заболеваний пороков сердца, васкулитов и других заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой; совместно с гастроэнтерологом в ряде случаев лечим воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона, одним из внекишечных проявлений которой являются поражения суставов;

в ряде случаев лечим воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона, одним из внекишечных проявлений которой являются поражения суставов; различные аутоиммунные заболевания, такие как красная волчанка и псориаз, также требуют контроля нескольких специалистов в зависимости от симптоматики их проявления.

— Ревматология — это всегда про возрастные изменения?

— Тот факт, что к ревматологу обращаются только пожилые с больными суставами, это популярное заблуждение. Возрастной диапазон пациентов — от подростков до пожилых.

Тот же остеопороз, который многие ошибочно относят к заболеваниям «серебряного возраста», на самом деле далеко не всегда вызывают возрастные изменения. Болезнь возникает и при многих других обстоятельствах: на фоне приема каких-то препаратов, наследственных изменений, конституциональных особенностей, ранней или поздней менопаузы, онкологических заболеваний.

— Остеохондроз — это заболевание или следствие?

— Сегодня медицинское сообщество сходится во мнении, что под популярным некогда диагнозом «остеохондроз» скрываются другие заболевания: болезнь Бехтерева, различные воспалительные хондропатии, наследственные нарушения.

Именно поэтому в диагнозе указывается конкретное заболевание — спондилопатия, артропатия, дорсопатия — и что стало его причиной: артроз межпозвоночных суставов или воспалительные явления, или компрессионный перелом позвоночника. Это имеет критически важное значение для назначения адекватного лечения в каждом случае. Его тактика будет кардинально различаться.

— Как понять, что пора к ревматологу?

— Боль в спине, не связанная с физическими нагрузками, изменение формы и подвижности суставов на фоне отсутствия очевидных причин — это явный повод проконсультироваться у ревматолога.

Если человек знает, что у него есть наследственная предрасположенность или уже возникали прецеденты воспалений суставов, то профилактические визиты к ревматологу будут полезны. Учитывая анамнез и актуальные результаты обследований, доктор назначит профилактическую терапию, подберет соответствующую диету и необходимую физическую нагрузку. Такая забота в ряде случаев позволяет предотвратить разрушение тканей и развитие заболевания.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Что включает лечение?

— Прием начинается с изучения анамнеза: давности возникновения симптомов, в каких случаях они проявляются, какие обследования уже проходил пациент. При необходимости назначается дообследование. Далее составляется план лечения, включающий как медикаментозное лечение, так и физиотерапию, коррекцию питания и физической нагрузки. При болевом синдроме в ряде случаев будет показано проведение блокады.

Физиотерапия — важная часть лечения.

Реабилитационный центр «Физиоздоровье» является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оснащенным современным физиотерапевтическим оборудованием.

Варианты физиотерапии:

массажи, в том числе подводные, снимают напряжение в мышцах и улучшают кровообращение;

подводное вытяжение снижает нагрузку на суставы;

фонофорез воздействует ультразвуком на пораженные участки, ускоряя доставку лекарственных препаратов через кожу в ткани;

амплипульс-терапия улучшает кровоснабжение и обмен веществ, способствует активации регенеративных процессов, питанию и восстановлению тканей, повышает тонус мышц;

магнитотерапия усиливает поступление препарата в ткани и органы области воздействия.

Для каждого заболевания подбирается индивидуальная физиотерапия. Комплексный подход к лечению позволяет в кратчайшие сроки стабилизировать состояние пациента, повысив качество жизни.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО «Медтех».