Как настроить иммунитет на борьбу с раком: названа новая методика борьбы с онкологией

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Помочь своему организму победить болезнь — это самое важное в лечении любого недуга. Это же правило работает и при онкологии. OncoCareClinic 308 предлагает передовой метод избавления от рака — цитокиногенетическую терапию.

Myslo узнал, что это за уникальный метод, когда он бы изобретен и при каких формах онкологии он может применяться. Рассказывает главный врач клиники OncoCareClinic 308, онколог, иммунолог Артём Корнилов (на фото справа).

— Что такое цитокиногенетическая терапия — на чем основан метод, в чем его уникальность?

— Цитокиногенетическая терапия (сокращенно ЦГТ) — это лечение злокачественных опухолей с помощью особых модифицированных цитокинов. Цитокины — это особые «сигнальные» молекулы, выделяемые нашими иммунными клетками.

Модифицированные цитокины действуют, как мощные иммуностимуляторы, заставляющие собственный иммунитет человека бороться с мутантными клетками рака.

— Как давно применяется такая терапия, кем был разработан метод?

— Применение цитокинов в онкологии во всем мире началось еще 30 лет назад, но создать особые гибридные молекулы цитокинов удалось только в России. Полученные препараты были зарегистрированы в Российской Федерации в 2009 году после клинических исследований на базе НМИЦ им. Блохина (Москва) и НМИЦ им. Петрова (Санкт-Петербург). С тех пор запатентованная методика ЦГТ применялась в самых различных клинических центрах в отношении различных опухолей, постоянно расширяя показания и области применения. Все научные публикации о клиническом опыте применения ЦГТ в отечественных медицинских центрах мы с гордостью демонстрируем на нашем сайте для всех интересующихся специалистов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Для каких форм рака подходит цитокиногенетическая терапия? Насколько она эффективна?

— ЦГТ назначают почти при всех наиболее распространенных видах рака. Исключения составляют рак щитовидной железы и онкогематология («рак крови»). В целом эффективность лечения зависит от многих факторов, ведь одинаковых пациентов не бывает. Влияет и стадия заболевания, и сопутствующие патологии, и возраст… Но точно можно сказать следующее: мы видим, что заболевание удается взять под контроль до 90% пациентов – стабилизация, частичный регресс либо полный регресс.

— Почему она эффективна не для всех форм рака?

— Потому что используемые нами сигнальные белковые молекулы активируют клеточное звено иммунитета, то есть лимфоциты. А при опухолях системы крови именно эти клетки бесконтрольно размножаются. Поэтому лишняя стимуляция в этом случае только повредит.

Как и для всех препаратов, для наших рекомбинантных цитокинов тоже существуют противопоказания, и только врач может назначить лечение после изучения всех необходимых анализов.

— Почему этот метод не применяют повсеместно? В чем сложность работы с ним?

— Никакой технической сложности нет. Подкожные инъекции пациенты могут выполнять на дому самостоятельно: например, как диабетики делают это ежедневно.

Но основное затруднение, которое мы встречаем, — наши отечественные онкологи совершенно не информированы о существовании такой отечественной разработки. Поэтому разъяснительные беседы мы ведем не только с пациентами, но и с их врачами. У нас есть результаты клинических испытаний в ведущих онкоцентрах страны, которые убедят любого образованного специалиста.

— На какой стадии онкологии можно начинать цитокиногенетическую терапию?

— На любой стадии. Большинство наших пациентов (примерно 80%) — онкобольные на последних стадиях, когда стандартные методы оказались бессильны или уже началось распространение (метастазирование) рака по всему организму. Всегда есть возможность вернуть иммунитет к борьбе против рака.

И разумеется, чем меньше стадия, тем проще организму мобилизоваться. Можно даже проводить профилактику злокачественных заболеваний тем, у кого опухоли еще даже нет, но есть семейная предрасположенность к раковым заболеваниям.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Если применять цитокиногенетическую терапию, то другие методы лечения нужно исключать или возможно совмещение?

— Цитокиногенетическая терапия никак не отменяет основных видов лечения. Она может назначаться параллельно. И от этого есть немаловажное преимущество: ЦГТ усиливает эффективность стандартных методов лечения рака, при этом снижая их токсичность и улучшая переносимость. Все пациенты отмечают, что часто назначаемую химиотерапию переносить с ЦГТ становится значительно легче.

— Лечение в клинике возможно по полису ОМС? Можно ли самостоятельно обратиться в Вашу клинику или для этого нужно направление лечащего врача?

— Наша клиника не принадлежит системе медицинского страхования, поэтому полис ОМС не нужен. Большинство пациентов обращаются к нам самостоятельно — как говорится, «в частном порядке». Но для назначения лечения нашему врачу всё-таки необходимо ознакомиться с подтвержденным диагнозом и результатами всех последних исследований.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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