Какие тульские новостройки стали лучшими во Всероссийском конкурсе «Топ ЖК-2024»

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Объявлены победители Всероссийского градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК-2024». Первое место в двух номинациях заняли проекты компании «Современник».

«Современник» на ул. Оборонной стал первым в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тульской области».

«Современник» получил высокие баллы в оценке инфраструктуры. Специалисты посчитали расположение жилого комплекса очень удачным. А скоро пространство в ЖК и за его пределами будет еще более наполненным. В домах четвертой очереди, которые сейчас активно строят, появится много коммерческих помещений: аптеки, кофейни, ритейл и салоны красоты. Почти все площади для бизнеса уже проданы. Такое преобразование будет полезным не только для жителей ЖК, но и для всего города в целом.

Вторая категория, в которой «Современник» получил высокие баллы, — благоустройство. В жилом комплексе просторный закрытый двор, в котором комфортно и детям, и взрослым. Детские площадки, зеленые насаждения, гамаки, качели и песочницы — жителям хочется проводить в таком пространстве как можно больше времени.

Новая очередь только расширит возможности для времяпрепровождения. Представители застройщика продумали каждую деталь благоустройства, и по-прежнему вносят улучшения в проект, все больше приближая его к идеалу.

Жюри конкурса отметило безопасность «Современника»: закрытая территория, двор без машин, круглосуточная охрана и видеонаблюдение на всей территории двора и в местах общего пользования. Это то, что нравится современным покупателям.

Высокие баллы специалисты поставили за клиентский сервис. Работа с покупателями в компании не заканчивается после заключения договора. Сотрудники офиса отвечают на все вопросы дольщиков, а затем и собственников квартир, в том числе помогают и с получением налогового вычета за покупку. Именно поэтому клиенты снова и снова возвращаются за новыми квартирами уже в строящихся домах.

ЖК «Начало» в Щекино стал лучшим в номинации «Доступное жилье». Компания-застройщик показала новый уровень жилых домов в районном городе и завоевала сердца щекинцев. Умные планировки, квартиры с террасами, высокими потолками, проработанное благоустройство и качественные материалы. Здесь все продумано до мелочей.

Квартиры в жилом комплексе выбирают молодые специалисты градообразующего предприятия, топ-менеджеры и первые лица города.

И это еще не все. В общем рейтинге застройщиков Тульской области компания «Современник» была признана лучшей в категории «потребительские качества»*. И это неудивительно: Современник» одним из первых в Туле показал покупателям, что такое smart-планировки. И компания не останавливается на достигнутом — каждый проект и очередь строительства привносит все новые функциональные решения. Туляки хотят жить в «Современнике», поэтому все квартиры раскупают еще до сдачи дома.

Сегодня «Современник» — не просто название ЖК, это бренд, гарантирующий качество, функциональность и комфорт.

Подробности о проектах можно узнать на сайте компании-застройщика.

ООО «Специализированный застройщик „Современник“». Реклама.