В чем встречать год Огненной Лошади и что поставить на стол?

Как встретить Новый год, чтобы удача скакала с тобой в такт?

2026-й — год, когда главная Красная Огненная Лошадь. Это не просто животное, а настоящий игривый скакун, который не любит медлительных, нудных и скучных.

Одежда: красный и огненный

Красный — главный цвет года, и игнорировать его не получится, хотите вы этого или нет. Но и здесь нужно чувство меры: слишком кричащие оттенки могут отпугнуть удачу. Идеально подойдут насыщенные красные, бордовые и оттенки кирпичного, ярко-желтые и золотые оттенки.

Если красный кажется слишком резким — добавьте огненные оранжевые или золотистые акценты — цепочку, ожерелье, ободок на голову. Любимый металл Лошади - золото, но и серебро тоже подойдет!

Также в тренде зеленый, белый и коричневый. Эти цвета Лошадь уважает и будет благоволить всем тем, кто выберет наряд именно таких оттенков.

К праздничному столу не рекомендуется надевать черное, темно-синее и серое — они убивают энергию Огненной Лошади, притягивают усталость и недовольство собой и окружающими.

Настроение и ритуалы

Год требует драйва и активности, поэтому встречайте Новый год живыми эмоциями, в веселой компании и с небольшим легким добрым безумием. Спокойный вечер у телевизора — не для Огненной Лошади.

Важно поднять настроение и зарядиться позитивом! Веселитесь, танцуйте, играйте в фанты и квизы!

Однозначно нельзя унывать и нудить, особенно при гостях, — Лошадь этого не любит.

Что готовить

Красная Огненная Лошадь — не поклонник тяжелой и жирной пищи. Ее выбор — яркие, свежие, насыщенные вкусы с легкой остротой. Блюда обязательно должны быть красивыми и выглядеть аппетитно.

Включайте в меню яркие салаты с красным перцем, томатами и зеленью; салаты без майонеза с красной рыбкой; острые закуски с пряностями и имбирем; рыбу или курицу, приготовленную с травами и цитрусами; готовьте напитки с мятой, лимоном и ягодами — свежесть приветствуется!

Что нельзя: жирное, пережаренное, блюда с майонезом — Лошадь это проигнорирует, а вам потом будет тяжеловато.

«Курица, запеченная с апельсинами»

Потребуется: курица (1,7 кг), апельсины (2 шт.), чеснок (2 зубчика), смесь перцев (2 ч. л.), майоран (2 ч. л.), соевый соус (1 ст. л.), мед (2 ч. л.), масло растительное (1 ст. л.), щепотка соли.

Приготовление: курицу посолить и натереть измельченным чесноком. Апельсин нарезать тонкими кружочками. Три ломтика положите под кожу, остальные — внутрь, скрепить разрез зубочистками. Соединить мед, соевый соус и масло, смазать курицу со всех сторон. Посыпать смесью перцев и сушеным майораном. Положить на противень, слегка смазанный маслом. Запекать при 210 °C 15 минут, затем при 180 °C еще 50 минут. Для подачи нарезать кружочками второй апельсин, разложить по краю блюда, в центр положить курицу.

Салат «Филадельфия»



Потребуется (на четыре креманки): 6 ст. л. отварного риса, 150 г слабосоленой форели, 2 огурца, 2 авокадо, 200 г творожного сыра, 3 пачки чипсов нори, 2 ст. л. рисового уксуса, соевый соус, кунжут.

Приготовление: рис отварить и заправить рисовым уксусом, добавить нарезанные ножницами нори, перемешать. Нарезать все ингредиенты мелким кубиком, первым слоем в фужер уложить слой риса, далее творожный сыр, рыбу, огурец, снова слой творожного сыра, авокадо. Полить соевым соусом. Посыпать кунжутом.