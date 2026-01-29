Как живет многодетная семья, в которой появилась «королевская двойня»

Фото Алексея Пирязева.

В семье туляков Екатерины и Игоря Герега родились сын и дочь. Малышей назвали Артем и Виктория . У них есть два старших брата – 6-летний Данила и 2-летний Степан. Их папа вскоре после выписки супруги и малышей вернулся к исполнению задач в рамках специальной военной операции.

Екатерина и Игорь Герега познакомились более десяти лет назад. Девушка тогда училась в институте. Подруга как-то позвала гулять и познакомила с Игорем. Второй раз молодые люди встретились только через год – случайно. Это и стало их судьбоносной встречей. В 2017-м Игорь сделал предложение, а через год они сыграли свадьбу.

Первый сын родился в 2019 году. Поскольку супруг военнослужащий, то в феврале 2022 года он отправился на СВО.

– В 2023 году у нас родился второй сын. После рождения двух сыновей стали мечтать о дочке. Когда только узнали, что я вновь беременна, муж в шутку сказал: «Представляешь, будет двойня!» А потом, когда нам сообщили, что действительно так, я, конечно, была в приятном шоке! Сразу мужу позвонила – он обрадовался, – вспоминает Екатерина. – У меня папа военный, поэтому мы с сестрой на примере нашей семьи видели, что такое быть супругой военнослужащего.

Главным правилом у нас была взаимопомощь и забота. Поэтому когда узнали, что ждем двойню, у меня даже сомнений не было, что все будет хорошо.

Мне помогает и моя семья, и мама мужа переехала из Ростовской области в Тулу, чтобы быть поближе к внукам. И друзья тоже не отказывают, если надо куда-то подвезти меня с детьми. Старшие дети очень ждали рождения малышей, теперь наперегонки бегут к кроваткам – обнять, поиграть.

Многодетная мама отмечает, что супруг всегда мечтал о соб­ственном доме. Поэтому теперь в ближайшее время подадут заявку на получение земельного участка, чтобы мечта стала реальностью. Что касается мер поддержки, то помимо положенных выплат, что назначаются проактивно, Екатерина пока не обращалась за прочими.

– Я знаю, что в регионе достаточно много вариантов помощи многодетным семьям. Но пока на данный момент мне достаточно заботы, которую получаю от близких. Однако ситуации бывают разные, и приятно знать, что есть возможность попросить помощи – отвезти ребенка в дет­ский сад или взять напрокат все необходимое для детей. На самом деле, когда ты уверен, что вокруг тебя много возможных точек для опоры, это вселяет огромную уверенность в завтрашнем дне!

Меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей

В Тульской области для поддер­жки участников СВО и членов их семей введено 74 меры социальной поддержки. Это выплаты военнослужащим при заключении контракта, единовременные и ежемесячные выплаты на детей, выплаты членам семьи к праздничным датам и др.

Предусмотрены путевки, жилищные сертификаты, подарки к праздникам,

пригласительные билеты и т. д.

Жилье

Состоящим на учете нуждающимся в жилье добровольцам, мобилизованным гражданам, а также семьям участников СВО, проживающим в аварийном жилищном фонде в Тульской области, предоставляются жилищные сертификаты. Семьи участников СВО, включенные в список молодых семей, получают единовременную выплату на приобретение жилья. Такой реестр ведет администрация в каждом муниципальном образовании. В Тульской области на данный момент получили жилищные сертификаты и свидетельства о праве на выплату для приобретения жилья 245 семей участников СВО, из которых 217 уже направили на улучшение жилищных условий более 827,33 млн рублей в общей сложности.

Деньги

Для семей с детьми участников СВО, проживающих на территории региона, преду­смотрена финансовая поддер­жка:

10 тыс. рублей – единовременная выплата на каждого ребенка (до 18 лет и до 23 лет при условии его профессионального обучения на очном отделении);

30 тыс. рублей – единовременная выплата детям, поступающим впервые на обучение в вуз;

10 тыс. рублей – единовременная выплата к 1 сентября на каждого школьника.

Матери, супруги и дочери участника СВО получают выплату к 8 Марта (в 2025 году размер выплаты составил 10 000 рублей), а вдовам и матерям вручаются праздничные подарки. Дети участника СВО в возрасте от 2 до 17 лет принимают участие в новогодних елках с вручением сладкого подарка. На каждого ребенка участника СВО к Новому году предоставляется выплата в 5000 рублей.

Семьи с детьми освобождаются от платы за детский сад, пользуются внеочередным правом предоставления мест в школах, детских садах, а также в летних оздоровительных лагерях; в первоочередном порядке дети зачисляются в спортивные секции с предоставлением спортивного инвентаря, бесплатно посещают занятия по дополнительным общеобразовательным программам, зачисляются в первоочередном порядке в группы продленного дня с освобождением от платы за присмотр и уход. Дети, обучающиеся в школах, колледжах и техникумах, обеспечиваются горячим питанием.

Иные меры поддержки

Члены семей участников СВО обеспечиваются бесплатными лекарствами. При посещении медицинских учреждений им оказывается индивидуальное сопровождение.

При необходимости получения ТСР имеют внеочередное право. Кроме того, каждый может получить бесплатную социальную, психологическую и юридическую помощь.

Семья участника СВО может:

компенсировать в полном объеме затраты на догазификацию домовладения;

получить освобождение от уплаты налога на автомобиль;

получить земельный участок или компенсацию 200 тыс. рублей;

пользоваться платными парковками; дисконтной картой «Zабота», которая позволяет воспользоваться скидками на товары и услуги более 1000 организаций-партнеров.

Также участники СВО могут получить компенсацию в 95% от стоимости обучения в вузе при получении первого высшего образования; бесплатно получить второе среднее или дополнительное профессиональное образование.



Подробнее обо всех мерах поддержки см. на сайте Герой71.рф и Семья71.рф.