В ведомстве рассказали о графике работы.

В связи с предстоящими майскими праздниками Почта России скорректировала график работы своих отделений.

1 и 9 мая — большинство почтовых отделений по всей стране будут закрыты. Это касается и тех, что находятся в торговых центрах, и отделений «у дома».

30 апреля и 8 мая — рабочий день будет сокращён на один час. Отделения закроются раньше обычного.

Круглосуточные отделения продолжат работать в обычном режиме 24/7.

Точки выдачи заказов с маркетплейсов (например, Wildberries, Ozon) также будут открыты для получения и отправки посылок.

В праздничные дни (1 и 9 мая) доставка писем, газет и журналов осуществляться не будет. Пенсии и пособия будут доставлять по согласованному с Соцфондом графику.