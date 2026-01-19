SHAMAN, Полина Гагарина и NЮ: топ концертов этой зимы в Туле

Январь
Вячеслав Бутусов
Когда: 22 января в 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют самые узнаваемые песни группы Nautilus Pompilius. Туляков ждет большая юбилейная программа.
12+
Группа «Комиссар»
Когда: 23 января в 19.00.
Где: ДК «Туламашзавод».
Легенды 90-х представят песни, которые давно полюбились зрителю.
16+
Парад звёзд 80-х
Когда: 28 февраля в 19.00.
Где: ДК «Туламашзавод».
В концерте примут участие: Сергей Беликов, заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы» и гр. «Аракс»; Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс»; Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.
6+
SHAMAN
Когда: 31 января в 19.00.
Где: спорткомплекс «Тула-Арена».
Один из самых популярных певцов российской эстрады Ярослав Дронов привезет в Тулу шоу «30 лет на сцене». В программе прозвучат любимые хиты: «Я русский», «Встанем», «Ты моя» и др.
6+
«Лампабикт»
Когда: 31 января в 19.30.
Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini).
Группа выступает в жанре инди-фолк. Концерты завораживают зрителей особой атмосферой.
12+
Февраль
Таисия Повалий
Когда: 2 февраля в 19.00.
Где: Городской концертный зал.
На счету артистки — 15 альбомов. На концерте в Туле она споет свои легендарные хиты.
12+
Jazzophrenia
Когда: 8 февраля в 17.00.
Где: театр «Эрмитаж».
Jazzophrenia — кавер-группа со своим стилем и почерком, который ни с кем не спутаешь. Не зря их называют позитив-бэндом. Те, кто однажды услышал этих исполнителей, становятся почитателями их творчества раз и навсегда.
6+
Юлия Коган
Когда: 8 февраля в 19.00.
Где: Harat’s Pub.
Российская певица, автор песен и телеведущая, широко известная как бывшая солистка легендарной группы «Ленинград». С 2013 года Юлия успешно строит сольную карьеру, исполняя яркие и искренние песни.
18+
СЛОТ
Когда: 15 февраля в 19.00.
Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini).
Представители российской альтернативной рок-сцены выступят с мощным живым шоу.
16+
Алексей Гоман
Когда: 15 февраля в 17.00.
Где: Городской концертный зал.
Обладатель уникального баритонального тенора и победитель музыкального проекта «Народный артист» выступит с концертом в Туле. Зрителей ждут знакомые хиты и новые композиции, а также живое исполнение и незабываемая атмосфера.
12+
Марина Девятова
Когда: 16 февраля в 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Заслуженная артистка России представит калейдоскоп песен: от русских народных до лиричных романсов и современных композиций.
6+
NЮ. Юрий Николаенко
Когда: 20 февраля в 20.00.
Где: спорткомплекс «Тула-Арена».
NЮ стал широко узнаваем благодаря участию во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ и сериалу «Улица», а также собственным хитам, таким как «Веснушки», «Никто», «Рассвет» и другим, собравшим миллионы прослушиваний. Концерт в Туле пройдет при участии VESNA305.
16+
«Тролль Гнёт Ель»
Когда: 23 февраля в 19.00.
Где: Harat’s Pub.
«Тролль Гнёт Ель» — культовая группа более чем с 25-летней историей, стоящая у истоков отечественного фолк-рока и фолк-метала. За плечами коллектива — 10 студийных альбомов, около полутора тысяч концертов в России и за её пределами и множество музыкантов, вдохновлённых его творчеством.
18+
Вадим Самойлов с симфоническим оркестром
Когда: 24 февраля в 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Вадим Самойлов — основатель и бессменный лидер группы «Агата Кристи». Один из ключевых музыкантов постсоветской сцены представит специальную концертную программу с симфоническим оркестром.
16+
Полина Гагарина
Когда: 25 февраля в 19.00.
Где: спорткомплекс «Тула-Арена».
Шоу «Навсегда» — это масштабная музыкальная история жизни Полины Гагариной, рассказанная через песни разных периодов её творчества. Зрителей ждут впечатляющие инсталляции, космический свет, мощный живой звук, новые композиции и любимые хиты в обновлённом звучании.
6+
«КняZz»
Когда: 27 февраля в 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Программа «Мастер кукол» — уникальное шоу группы «КняZz», где актёры, фокусники, клоуны и другие персонажи оживают не только в песнях, но и на экранах, создаваемых Андреем Князевым. Зрителей ждут любимые хиты, редкие композиции и сюжетные истории с Шутом, который раскрывает предыстории песен.
12+