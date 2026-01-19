SHAMAN, Полина Гагарина и NЮ: топ концертов этой зимы в Туле

Myslo собрал для вас самые интересные и ожидаемые концерты января и февраля. Внимание: в афише возможны изменения.

Фото из архива Myslo.

Январь

Вячеслав Бутусов

Когда: 22 января в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют самые узнаваемые песни группы Nautilus Pompilius. Туляков ждет большая юбилейная программа.

12+

Группа «Комиссар»

Когда: 23 января в 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Легенды 90-х представят песни, которые давно полюбились зрителю.

16+

Парад звёзд 80-х

Когда: 28 февраля в 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

В концерте примут участие: Сергей Беликов, заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы» и гр. «Аракс»; Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс»; Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

6+

SHAMAN

Когда: 31 января в 19.00.

Где: спорткомплекс «Тула-Арена».

Один из самых популярных певцов российской эстрады Ярослав Дронов привезет в Тулу шоу «30 лет на сцене». В программе прозвучат любимые хиты: «Я русский», «Встанем», «Ты моя» и др.

6+

«Лампабикт»

Когда: 31 января в 19.30.

Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini).

Группа выступает в жанре инди-фолк. Концерты завораживают зрителей особой атмосферой.

12+

Февраль

Таисия Повалий

Когда: 2 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

На счету артистки — 15 альбомов. На концерте в Туле она споет свои легендарные хиты.

12+

Jazzophrenia

Когда: 8 февраля в 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».

Jazzophrenia — кавер-группа со своим стилем и почерком, который ни с кем не спутаешь. Не зря их называют позитив-бэндом. Те, кто однажды услышал этих исполнителей, становятся почитателями их творчества раз и навсегда.

6+

Юлия Коган

Когда: 8 февраля в 19.00.

Где: Harat’s Pub.

Российская певица, автор песен и телеведущая, широко известная как бывшая солистка легендарной группы «Ленинград». С 2013 года Юлия успешно строит сольную карьеру, исполняя яркие и искренние песни.

18+

СЛОТ

Когда: 15 февраля в 19.00.

Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini).

Представители российской альтернативной рок-сцены выступят с мощным живым шоу.

16+

Алексей Гоман

Где: Городской концертный зал.

Обладатель уникального баритонального тенора и победитель музыкального проекта «Народный артист» выступит с концертом в Туле. Зрителей ждут знакомые хиты и новые композиции, а также живое исполнение и незабываемая атмосфера.

12+

Марина Девятова

Когда: 16 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Заслуженная артистка России представит калейдоскоп песен: от русских народных до лиричных романсов и современных композиций.

6+

NЮ. Юрий Николаенко

Когда: 20 февраля в 20.00.

Где: спорткомплекс «Тула-Арена».

NЮ стал широко узнаваем благодаря участию во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ и сериалу «Улица», а также собственным хитам, таким как «Веснушки», «Никто», «Рассвет» и другим, собравшим миллионы прослушиваний. Концерт в Туле пройдет при участии VESNA305.

16+

«Тролль Гнёт Ель»

Когда: 23 февраля в 19.00.

Где: Harat’s Pub.

«Тролль Гнёт Ель» — культовая группа более чем с 25-летней историей, стоящая у истоков отечественного фолк-рока и фолк-метала. За плечами коллектива — 10 студийных альбомов, около полутора тысяч концертов в России и за её пределами и множество музыкантов, вдохновлённых его творчеством.

18+

Вадим Самойлов с симфоническим оркестром

Когда: 24 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Вадим Самойлов — основатель и бессменный лидер группы «Агата Кристи». Один из ключевых музыкантов постсоветской сцены представит специальную концертную программу с симфоническим оркестром.

16+

Полина Гагарина

6+

«КняZz»

Когда: 27 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Программа «Мастер кукол» — уникальное шоу группы «КняZz», где актёры, фокусники, клоуны и другие персонажи оживают не только в песнях, но и на экранах, создаваемых Андреем Князевым. Зрителей ждут любимые хиты, редкие композиции и сюжетные истории с Шутом, который раскрывает предыстории песен.

12+