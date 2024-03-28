Лечение варикоза вен в Туле: как выбрать клинику цена = качество

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Что считается «золотым» стандартом в лечении варикоза, стоит ли выполнять операцию по ОМС и на что обратить внимание при выборе клиники – спросили у врачей клиники «Л'Мед»

Александр Варев, генеральный директор — Сегодня, есть множество методов по лечению варикозной болезни. Они подбираются индивидуально, с учетом особенностей каждого пациента и стадии развития его болезни. Чаще всего мы выполняем комбинирование лечение, потому что, по статистике пациент обращается уже когда «болит», а это 3 или 4 стадия варикоза.

Чтобы проще понять, давайте посмотрим на развитие варикозной болезни:

Конечно, когда пациент обращается на первой стадии с «сеточками» и «звездочками» — ему помогаем инъекционными методами, которые и не дорогие и не дают варикозу «отрастать» дальше.

Таким пациентам в клинике «Л’Мед» проводят склеротерапию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Склеротерапия — лечение варикоза БЕЗ операции.

Суть метода: инъекционное введение в просвет, вены вещества «склерозанта» — который «пломбирует» больную вену. Спустя 6-12 месяцев — она полностью исчезает.

Вот этот случай — можно было вылечить склеротерапией, но закончилось все — трофической язвой.

Чаще всего, пациенты не лечат начальные стадии варикозной болезни, считают их просто косметическим дефектом. А главное — на этой стадии варикоз «не болит».

У нас ведь как — если не болит, то и лечить не нужно

В случае с варикозом — несколько иначе: пока объем операции маленький, пока можно вылечить пациента БЕЗ операции — лучше делать именно в этот момент. Тем самым варикоз «не отрастет» до стадии операции, а пациент сэкономит самое ценное: время и деньги, так как лазерное лечение стоит в разы больше, чем инъекционное.

Варикоз — очень коварное заболевание, при котором утрачивается эластичность вен и нарушается кровообращение. Нарушается работа клапанов, отвечающих за движение крови по венам снизу вверх — к сердцу. В венах увеличивается давление, кровь застаивается, нарушается нормальный кровоток.

Когда пациент обращается в клинику уже на стадии «болей», он обычно испытывает такие симптомы:

зуд и судороги в ногах,

усталость и боль во время ходьбы,

появление сосудистых «звездочек» и «сеточек»,

появление на коже ног долго не заживающих язв,

покалывание и/или отек ног,

потемнение или утолщение кожи,

«распирающие» вены.

На таких стадиях варикоз лечится только операцией, в «Л'Мед» предпочитают лазерные.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ЭВЛК — на сегодня «золотой стандарт» в лечении варикозной болезни.

ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) — лечение варикоза лазером через один небольшой прокол. Операция проводится под местной анестезией и уже через 20-60 минут после нее пациент уходит домой и возвращается к своему привычному образу жизни.

Чем отличаются лазерная и классическая операции на венах?

Есть неоспоримые преимущества лечения варикоза современными лазерами:

радиальный лазерный луч,

одноразовые расходные материалы,

контроль УЗИ,

малая травматичность,

быстрая реабилитация.

После «классической» флебэктомии, когда вена, по сути, механически вырывается через разрез, человек восстанавливается около 2 месяцев. И в это время его беспокоят боль, отеки, гематомы.

Риски осложнений у ЭВЛК существенно ниже, чем у других вариантов хирургического лечения варикоза.

Часто пациенты спрашивают: «Можно ли удалить вены бесплатно, т. е. по полису ОМС?»

Конечно можно! Но есть разница. Речь пойдет только о Тульском регионе и о направлении лечения варикоза лазером (ЭВЛК).

Какой путь проходит пациент с варикозом?

Удаление варикоза по ОМС — это флебэктомия. Серьезная хирургическая операция по «выдергиванию» варикозной вены. Долгий период лечения в стационаре + длительная реабилитация и шрамы.

ЭВЛК по ОМС — возможно, но в «Л'Мед» так не делают. По ОМС операция проходит с помощью торцевого световода, в «Л'Мед» её делают радиальным.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для сравнения:

если операция проведена радиальным световодом — вероятность рецидива варикоза — 1%.

если операция проведена торцевым световодом — вероятность рецидива варикоза — 30%.

Для информации:

стоимость радиального световода – 16 000 руб.

стоимость торцевого световода – 1 700 руб.

Часто приходят пациенты, которые говорят: «Сделал ногу лазером, через 6 месяцев опять рецидив. Ерунда этот ваш лазер».



На самом деле очень важно не только, каким световодом вам провели операцию, но и кто вам провел ЭВЛК. Взяться за операцию может любой, но результат в этом случае окажется абсолютно непредсказуем. Гораздо разумнее доверить свои ноги профессионалу, у которого ЭВЛК является профилирующей операцией, которую он проводит постоянно, ежедневно.



Мы не ЗА и не ПРОТИВ ОМС - мы просто показываем разницу.





Как же выбрать клинику, в которой можно «избавиться» от надоевшего недуга?

Доверие — нужно заслужить, согласны?

Тем более что мы доверяем клинике самое ценное: наше здоровье и даже нашу жизнь.

Поэтому, важно обратить внимание на детали, а именно:

1. Сколько лет клиника работает в городе? Можно ли ей доверять?

2. Стабильность персонала. Ведь вы делаете операцию, ЭВЛК после которой, необходимо наблюдение в течение года и, конечно же, важно, чтобы наблюдал вас именно тот доктор, который оперировал.

3. Опыт доктора именно в лечении по направлению ЭВЛК.

4. Отзывы пациентов и реальные результаты в открытом доступе.

5. Оборудование клиники.

6. Качественные расходные материалы.

Как в «Л'Мед» лечат варикоз?

Без наркоза

Без разрезов

Без госпитализации - «встал и пошел»

Результат - сразу после операции.

Лечение варикоза лазером — это не страшно и не больно. Результат — сразу после операции.

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