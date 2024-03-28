Лечение варикоза вен в Туле: как выбрать клинику цена = качество

Александр Варев, генеральный директор
— Сегодня, есть множество методов по лечению варикозной болезни. Они подбираются индивидуально, с учетом особенностей каждого пациента и стадии развития его болезни. Чаще всего мы выполняем комбинирование лечение, потому что, по статистике пациент обращается уже когда «болит», а это 3 или 4 стадия варикоза.
Чтобы проще понять, давайте посмотрим на развитие варикозной болезни:
Конечно, когда пациент обращается на первой стадии с «сеточками» и «звездочками» — ему помогаем инъекционными методами, которые и не дорогие и не дают варикозу «отрастать» дальше.
Таким пациентам в клинике «Л’Мед» проводят склеротерапию.
Склеротерапия — лечение варикоза БЕЗ операции.
Суть метода: инъекционное введение в просвет, вены вещества «склерозанта» — который «пломбирует» больную вену. Спустя 6-12 месяцев — она полностью исчезает.
Вот этот случай — можно было вылечить склеротерапией, но закончилось все — трофической язвой.
Чаще всего, пациенты не лечат начальные стадии варикозной болезни, считают их просто косметическим дефектом. А главное — на этой стадии варикоз «не болит».
У нас ведь как — если не болит, то и лечить не нужно
В случае с варикозом — несколько иначе: пока объем операции маленький, пока можно вылечить пациента БЕЗ операции — лучше делать именно в этот момент. Тем самым варикоз «не отрастет» до стадии операции, а пациент сэкономит самое ценное: время и деньги, так как лазерное лечение стоит в разы больше, чем инъекционное.
Варикоз — очень коварное заболевание, при котором утрачивается эластичность вен и нарушается кровообращение. Нарушается работа клапанов, отвечающих за движение крови по венам снизу вверх — к сердцу. В венах увеличивается давление, кровь застаивается, нарушается нормальный кровоток.
Когда пациент обращается в клинику уже на стадии «болей», он обычно испытывает такие симптомы:
- зуд и судороги в ногах,
- усталость и боль во время ходьбы,
- появление сосудистых «звездочек» и «сеточек»,
- появление на коже ног долго не заживающих язв,
- покалывание и/или отек ног,
- потемнение или утолщение кожи,
- «распирающие» вены.
На таких стадиях варикоз лечится только операцией, в «Л'Мед» предпочитают лазерные.
ЭВЛК — на сегодня «золотой стандарт» в лечении варикозной болезни.
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) — лечение варикоза лазером через один небольшой прокол. Операция проводится под местной анестезией и уже через 20-60 минут после нее пациент уходит домой и возвращается к своему привычному образу жизни.
Чем отличаются лазерная и классическая операции на венах?
Есть неоспоримые преимущества лечения варикоза современными лазерами:
- радиальный лазерный луч,
- одноразовые расходные материалы,
- контроль УЗИ,
- малая травматичность,
- быстрая реабилитация.
После «классической» флебэктомии, когда вена, по сути, механически вырывается через разрез, человек восстанавливается около 2 месяцев. И в это время его беспокоят боль, отеки, гематомы.
Риски осложнений у ЭВЛК существенно ниже, чем у других вариантов хирургического лечения варикоза.
Часто пациенты спрашивают: «Можно ли удалить вены бесплатно, т. е. по полису ОМС?»
Конечно можно! Но есть разница. Речь пойдет только о Тульском регионе и о направлении лечения варикоза лазером (ЭВЛК).
Какой путь проходит пациент с варикозом?
Удаление варикоза по ОМС — это флебэктомия. Серьезная хирургическая операция по «выдергиванию» варикозной вены. Долгий период лечения в стационаре + длительная реабилитация и шрамы.
ЭВЛК по ОМС — возможно, но в «Л'Мед» так не делают. По ОМС операция проходит с помощью торцевого световода, в «Л'Мед» её делают радиальным.
Для сравнения:
- если операция проведена радиальным световодом — вероятность рецидива варикоза — 1%.
- если операция проведена торцевым световодом — вероятность рецидива варикоза — 30%.
Для информации:
- стоимость радиального световода – 16 000 руб.
- стоимость торцевого световода – 1 700 руб.
Часто приходят пациенты, которые говорят: «Сделал ногу лазером, через 6 месяцев опять рецидив. Ерунда этот ваш лазер».
На самом деле очень важно не только, каким световодом вам провели операцию, но и кто вам провел ЭВЛК. Взяться за операцию может любой, но результат в этом случае окажется абсолютно непредсказуем. Гораздо разумнее доверить свои ноги профессионалу, у которого ЭВЛК является профилирующей операцией, которую он проводит постоянно, ежедневно.
Мы не ЗА и не ПРОТИВ ОМС - мы просто показываем разницу.
Как же выбрать клинику, в которой можно «избавиться» от надоевшего недуга?
Доверие — нужно заслужить, согласны?
Тем более что мы доверяем клинике самое ценное: наше здоровье и даже нашу жизнь.
Поэтому, важно обратить внимание на детали, а именно:
1. Сколько лет клиника работает в городе? Можно ли ей доверять?
2. Стабильность персонала. Ведь вы делаете операцию, ЭВЛК после которой, необходимо наблюдение в течение года и, конечно же, важно, чтобы наблюдал вас именно тот доктор, который оперировал.
3. Опыт доктора именно в лечении по направлению ЭВЛК.
4. Отзывы пациентов и реальные результаты в открытом доступе.
5. Оборудование клиники.
6. Качественные расходные материалы.
Как в «Л'Мед» лечат варикоз?
- Без наркоза
- Без разрезов
- Без госпитализации - «встал и пошел»
- Результат - сразу после операции.
Лечение варикоза лазером — это не страшно и не больно. Результат — сразу после операции.
Еще сомневаетесь? Тогда смотрите видео из операционной:
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