Директор Тульского филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа: «Год прошел динамично»

Предновогодние дни – время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. А большинство планов легче реализовать, имея надежного финансового партнера.

Для многих предприятий и жителей области таким партнеров является Россельхозбанк. По итогам 2021 года Почетной грамотой правительства Тульской области награжден директор Тульского филиала банка Сергей Ганжа.

Мы попросили его рассказать о направлениях и приоритетах в работе РСХБ на территории региона.

– Сергей Юрьевич, Россельхозбанк ассоциируется прежде всего с сельским хозяйством. Расскажите о своей работе с предприятиями АПК?

– Да, действительно, сельхозпроизводители – наша стратегическая целевая аудитория. Сегодня эта отрасль является одним из локомотивов экономики. И наша задача – взять на себя все финансовые вопросы работы АПК. Мы понимаем, что получить финансирование по льготной процентной ставке с понятными условиями и упрощенной схемой кредитования важно для любого бизнеса. Поэтому банком сегодня разработаны программы, адаптированные под специфику агробизнеса. Действует упрощенный порядок кредитования со сроком одобрения от трех дней. Отмечу, что более 80% выдаваемых нами кредитов предприятиям АПК проходят по льготной процентной ставке. И мы видим интерес аграриев к нашим услугам – число клиентов увеличивается, а кредитный портфель по малому и среднему бизнесу вырос за три года в 7 раз.

– В конце прошлого года вы внедрили цифровую экосистему для фермеров Свое Фермерство. Как она работает?

– Уникальная цифровая экосистема Свое Фермерство – это инновационная технологическая платформа и новая бизнес-модель, разработанная банком для поддержки малых и средних предприятий АПК. Она позволяет решить комплекс производственных вопросов. Предприниматели присоединяются к экосистеме на бесплатной основе и получают единую точку доступа к сервисам поддержки бизнеса, агрегатору товаров для сельхозпроизводителей, агросервисам, повышающим эффективность работы фермерского хозяйства. Например, востребованными сервисами оказались «Агроном онлайн» и «Ветеринар онлайн», которые с помощью новейших цифровых разработок помогают фермерам решать вопросы содержания животных и возделывания растений. Кроме того, доступны цифровые банковские сервисы, сервисы по взаимодействию с государственными органами и многое другое. Экосистема позволяет компаниям малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции.

– А еще банк разработал интернет-магазин фермерской продукции. Расскажите, пожалуйста, о нем.

– Да, приятно, что вы уже о нем знаете. Вторая важнейшая разработка РСХБ – это маркетплейс Свое Родное. По сути, это специализированный интернет-магазин, позволяющий фермерам обеспечивать более широкий рынок сбыта своей продукции без лишних затрат. Через Свое Родное находят клиентов со всей России производители органических продуктов питания. Всего сегодня на этой платформе зарегистрировано уже более 100 продавцов из Тульской области и почти 6500 по всей стране. Мы также сделали платформу для размещения агротуров – Свое За городом. В Тульской области в системе зарегистрировано уже 24 экологических тура по сельской местности. А для нас, как для обывателей, Свое Родное и Свое За городом интересны тем, что, не вставая с дивана, мы сможем заказать к себе домой вкуснейшую натуральную фермерскую продукцию или спланировать свой отдых за городом.

– Проявляют ли интерес к этим площадкам жители региона?

– Безусловно, новые цифровые проекты Россельхозбанка актуальны и для предпринимателей, и для потребителей. Например, приложение Свое Родное только с начала месяца установили более 400 наших клиентов, а в планах – подключение к нему по крайней мере 10 тысяч жителей области. Такой интерес неудивителен, ведь через него можно заказать полезные и вкусные фермерские продукты.

– Но РСХБ работает не только с сельхозпредприятиями, но и с жителями. Есть ли для них интересные банковские предложения?

– Да, для физических лиц мы предлагаем конкурентные финансовые продукты, а на местах мы стараемся обеспечить максимально комфортные условия их предоставления. Количество довольных клиентов стремимся довести до 100%.

Отмечу, в этом году в регионе большой популярностью пользуются накопительные программы Россельхозбанка. Например, накопительный счет «Моя выгода». По нему устанавливается процентная ставка 4,2% годовых, которая далее растет до 8% *годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Широкая линейка вкладов, акционные предложения с повышенной процентной ставкой, комфортные условия с возможностью пополнения и снятия позволяют клиентам сохранять свои средства и получать доход.

Акционные предложения по потребительскому кредитованию позволяют оформить заем, не обременяя семейный бюджет, например, сейчас потребительский кредит на любые цели доступен под ставку 5,5%** годовых.

Также мы предлагаем специальные условия для отдельных категорий граждан – пенсионеров, работников бюджетной сферы, надежных клиентов банка. Для них ставки, например, по потребительскому кредитованию могут снижаться на 0,5-1 процентных пункта.

– Как вы решаете вопросы доступности банковских услуг для населения?

– Личное общение с клиентом имеет для нас огромное значение, поэтому мы не только сохраняем, но и расширяем свою региональную сеть офисов. Это важно для сельских жителей, которым не всегда доступны дистанционные сервисы. Мы одними из первых подключились к Системе быстрых платежей, позволяющей бесплатно переводить деньги между банками. Клиентам начисляются проценты на остатки денежных средств на картах. В РСХБ действует программа лояльности «Урожай», в рамках которой банк за каждую покупку с использованием карты начисляет клиенту баллы для оплаты товаров и услуг на нашей электронной витрине. Аналогичные условия действуют и для пенсионеров, получающих пенсию на карты, выпущенные нашим банком.

– Как вы оцениваете итоги этого года в Тульском филиале?

– Год прошел динамично, было много вызовов и решений, но вектор изменений, определенно, позитивный. Мы провели ряд важных встреч и мероприятий, по итогам которых уже появились работающие на территории области проекты. Работа филиала отмечена народной премией «Тульский бренд» и премией экспертного сообщества «Тульский бизнес». Успешным год можно считать и для нашего образовательного проекта «Школа фермера» – недавно его выпускники получили дипломы и планируют развивать агробизнес в регионе. Кроме того, мы реализовали ряд крупных инвестиционных проектов, которые положительно сказываются не только на экономических показателях области, но и на качестве жизни и инфраструктуре сельских территорий.

А сейчас я хочу сердечно поздравить всех жителей Тульской области с наступающим Новым годом. Желаю всем процветания и успехов в 2022 году!

*Период проведения акции по 28.02 включительно. Тарифный план – «Моя выгода». Минимальный размер остатка не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений. Начисление процентов осуществляется на каждую суммовую базу на счете на начало операционного дня по процентной ставке, установленной для тарифного плана «Моя выгода». На дату начисления процентов и определяемой в зависимости от периода нахождения суммовой базы на счете. Указанная ставка действует при выборе тарифного плана «Моя выгода, начиная с 12го месяца хранения денежных средств на накопительном счете. Суммовая база – сумма денежных средств, поступивших на счет за вычетом суммы денежных средств, списанных со счета в течение календарного месяца. Или сумма денежных средств, сформировавшаяся на счете в результате списания денежных средств со счета в течение календарного дня. Информация действительна на 29.12.2021.

**5,5% годовых в первый год действия кредитного договора, далее 10,0% годовых. Указаны ставки по кредитам «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный Плюс» на срок 5 лет включительно, при условии выбора клиентом условий кредитования со страхованием жизни, здоровья, временной нетрудоспособности и добровольного медицинского страхования (телемедицина) (предложение действует до 01.02.2022 г.). При отказе от договора страхования по указанному набору рисков ставка 16.9% годовых.

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