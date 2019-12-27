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Полезные карточки о новогодних аферистах: плохие Санты и злобные олени атакуют!

Полезные карточки о новогодних аферистах: плохие Санты и злобные олени атакуют!

Как не стать жертвой мошенников, советуют специалисты Тульского отделения Банка России.

Новый год – время не только чудес и исполнения желаний, но и больших расходов: наряды, подарки, елка, праздничный стол, фейерверк. Предновогодним безумием пользуются и мошенники, которые тоже мечтают урвать свой кусок. 

Фейковые сайты

  1. Сайты-двойники, похожие на настоящие страницы компаний, сервисов, интернет-магазинов. Адрес сайта может отличаться на 1-2 буквы.
  2. Сайт несуществующей компании (интернет-магазина одежды, техники, электроники) предлагает товары по чересчур привлекательным ценам. Кому гаджеты со скидкой 70%?

Какие риски? Заплатить и ничего не получить. А ваши персональные данные окажутся в руках кибермошенников.
 

Распродажи или куча ненужных вещей

К «выгодным» новогодним предложениям относитесь критически: маркетинг придуман не вчера.
 
Какие риски? Накупить лишнего. Купить «залежалый» товар, который под шумок выставили на новогоднюю распродажу. На кураже влезть в кредит на бытовую технику, которая вам не нужна.

Удивительно наглые скидки

«Купи один телевизор по цене двух – и второй получи бесплатно». В каждой шутке есть доля правды. Часто цены взвинчивают, а потом уже делают «скидки».  Не спешите! Даже если вам обещают скидку 50% или даже 70%, загляните в другие магазины.

Какие риски? Переплатить.

 

Приз ваш! Но мы вам его не дадим

В Новый год хочется верить в чудо: в «выигрышные» рассылки, «неожиданные» компенсации. Мошенники шлют письма от банков и крупных интернет-магазинов, обещая распродажи и подарки. Просят пройти опрос за вознаграждение либо вы внезапно оказываетесь 100-тысячным клиентом. Вам положен приз, но сначала нужно оплатить комиссию... Будьте бдительны!

Алло, это из банка!

Аферисты звонят клиентам банков и уверяют, что карта заблокирована, просят сообщить одноразовый пароль, который пришел в смс-сообщении. И получают доступ к деньгам на карте.
 
Что делать? Позвоните в банк сами. Номер указан на сайте банка или на обратной стороне вашей карточки.
 

Сверхдоходный вклад

Перспективный проект, инвестиционная платформа, безрисковый вклад с повышенной доходностью – клиентов заманивают разными способами. Решили доверить свои деньги инвесткомпании? Убедитесь, что у нее есть лицензия Банка России на сайте cbr.ru. Даже если компания действует легально, не спешите: наведите справки о ее репутации, проверьте, как долго она существует. И никогда не вкладывайте последние деньги, отложенные на черный день.

 

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вчера, в 15:42 +5
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