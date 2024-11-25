«Тулагоргазу» – 70 лет: с чего все начиналось и кто сейчас обеспечивает тепло и комфорт в домах туляков

История компании «Тулагоргаз» началась в ноябре 1954 года. Тогда приказом № 134 городского отдела коммунального хозяйства была образована «Контора по эксплуатации газового хозяйства Тулы». Она занимала четыре комнаты в здании, которое находилось на месте нынешнего торгового центра «Утюгъ». Сотрудников было всего 32, они работали в двух подразделениях — службе эксплуатации и аварийном звене.

В 1954 году в Туле были проложены первые газопроводы: по Одоевскому шоссе, ул. Демонстрации, ул. Халтурина, ул. Л. Толстого и ул. Свободы. Долгожданный пуск голубого топлива с Щекинского газового завода произошел 15 мая 1955 года. С тех пор комфорт пришел в жилые дома туляков.

Первыми в городе природный газ получили жители трех многоквартирных домов по Одоевскому шоссе, затем по ул. Пушкинской и по ул. Гоголевской. С 1953 по 1955 год было построено 33,5 км газовых сетей, к приему газа подготовили 1634 квартиры.

В 1956 году были газифицированы первые пять отопительных котельных и коммунально-бытовых объекта. В их числе — котельные жилых домов № 88 по ул. Коммунаров (№ 66 по пр. Ленина) и № 47 по ул. Советской, котельная бани № 3 на Колхозной площади (ныне Хлебная площадь).

На свое нынешнее место — на ул. М. Тореза — контора по эксплуатации газового хозяйства Тулы переехала в 1957 году. «Тулагоргаз» находится здесь до сих пор.

После переезда контора обзавелась четырьмя автомашинами ГАЗ-51 для выезда аварийных бригад, двумя автомобилями «Победа» и экскаватором «Беларусь» с открытым верхом. Развитие газификации в городе пошло большими темпами. К концу 1960 года голубое топливо было уже в 13 тысячах квартир, построили 80 отопительных котельных и 108 коммунально-бытовых объектов.

Силами газовиков были газифицированы крупные промышленные предприятия, предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности, строительных материалов. Были переведены на газовое топливо нагревательные печи кузнечных цехов машиностроительного завода, завода им. Кирова, комбайнового завода, завода «Желдормаш». Природный газ начал использоваться в технологии Новотульского и Косогорского металлургических заводов. С 1961 по 1965 год было построено 36 км газопроводов. В 1965 году трест «Тулагоргаз» был реорганизован в трест «Туламежрайгаз». Его сотрудники совершенствовали технологии, внедряли приборный метод проверки без вскрытия грунта, совместно с Тульским политехническим институтом перевели три котельные на автоматическое управление.

Это принесло свои плоды. К 25-летию треста в Туле уже было газифицировано 149 753 квартиры, на обслуживании находилась 371 отопительная котельная, 76 промышленных предприятий, 1039,7 км подземных газопроводов. Трест состоял из 18 структурных подразделений с общей численностью 863 человека.

В июне 1980 года «Туламежрайгаз» переименовали в трест «Тулагоргаз».

29 марта 1993 года постановлением главы администрации Центрального района Тулы «Тулагоргаз» получил статус АО. В 1996 году статус был изменен на ЗАО, а в 2015 году компания снова стала акционерным обществом.

За прошедшее время трестом руководили Иван Басов, Борис Сержантов, Виктор Новиков, Владимир Ломакин. С 2000 года компанию возглавляет Василий Большов.

Сегодня «Тулагоргаз» — крупнейшая газораспределительная компания города Тулы. Предприятие входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз».

В «Тулагоргаз» сейчас более 35 подразделений и служб и почти 630 сотрудников. Круглосуточно тульские газовики обеспечивают бесперебойное газоснабжение более 200 тысяч абонентов, 96 промышленных предприятий и более 1000 коммунально-бытовых объектов. Надежно обслуживают более 1,5 тысяч км газовых сетей. Проектируют, строят газопроводы и котельные, газифицируют новые объекты, занимаются торговым и сервисным обслуживанием газового оборудования, внедряют современные технологии, повышают качество и безопасность эксплуатации газовой инфраструктуры.

«Тулагоргаз» в лицах

Во все годы работы главными в «Тулагоргазе» оставались люди. Именно они стоят на страже безопасности туляков. Мы пообщались с теми, кто связал свою жизнь с газовой службой.

Александр Наумов, электрогазосварщик службы врезок и присоединений:

— Наша задача — проводить людям газ. Мы делаем монтажи сетей, но, конечно, не только подключаем новых абонентов, но и устраняем незаконные врезки и перекрываем голубое топливо тем, кто за него не платит. Люди на такое реагируют по-разному, но мы все объясняем. Это одна из специфик нашей работы — сглаживать конфликты.

В «Тулагоргазе» я работаю уже 30 лет. Переехал в оружейную столицу, потому что встретил здесь жену. Искал работу, но не очень удачно: тогда много где не платили вовремя зарплату. Здесь же была стабильность. Устроился обычным слесарем по ремонту и потом влюбился в работу сварщика. Я даже ради этого обучился новой профессии, окончил училище с отличием.

Никогда не хотелось уйти в другую компанию. Во-первых, здесь интересно, постоянно появляются новые методы в работе, материалы, задачи. А во-вторых, отношения с руководством сложились прекрасные. Да и коллектив у нас замечательный. Зачем что-то менять?

Мы, можно сказать, затягиваем к себе сотрудников. Они приходят и больше не хотят уходить. Опять же, потому что интересно. Да и масштаб ощущается сразу: мы газифицируем большие и важные объекты, например: Музейный квартал, новый корпус перинатального центра, Ледовый дворец, физкультурно-оздоровительные комплексы, новые микрорайоны и школы. И таких объектов за 30 лет было много, все важные.

Для сварщика каждый стык — как ребенок. Я даже внукам хвалюсь, когда гуляю с ними по городу: «Вот, посмотрите, это ваш дедушка здесь газ проводил». Надеюсь, они мной гордятся.

В сентябре в наш профессиональный праздник губернатор Тульской области Дмитрий Миляев наградил меня государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это очень почетно!

Людмила Тюрина, слесарь по обслуживанию наружных газопроводов:

— В «Тулагоргаз» пришла по совету знакомого и вот работаю здесь почти семь лет. Работа у нас ответственная, разнообразная и интересная. Мы сталкиваемся не только с документацией, но и с людьми, поэтому скучно не бывает. Проверяем наружные газопроводы на утечки, иногда находим незаконные врезки. От нас зависит безопасность людей, поэтому всегда нужно быть внимательным. Опыт научил решать все вопросы без конфликтов, так что с этим проблем нет.

Единственная сложность: работаем мы в любую погоду на улице, но когда осознаешь важность дела, обстоятельства не так важны. Наверное, поэтому большая часть моих коллег работает на одном месте долгие годы.

Семья поддерживает мой выбор профессии. А мой сын вообще обожает мою работу. В «Тулагоргазе» всегда дарят ребятам подарки к Новому году, дают билеты в цирк и театр с большой скидкой, устраивают праздники и конкурсы. Наша атмосфера внутри коллектива перекрывает все трудности.

Маргарита Марочкина, инспектор отдела технического надзора:

— В «Тулагоргазе» у нас работает целая династия Марочкиных-Тихоновых. Все началось с моей мамы. Она 38 лет назад пришла работать слесарем по ремонту газового оборудования и доросла до начальника аварийно-диспетчерской службы.

В аварийно-диспетчерской службе 29 лет работает мой брат Игорь Тихонов и 12 лет — сын Анатолий Романов, а в отделе со мной третий год трудится невестка Екатерина Романова. Если прибавить к этому мой 33-летний стаж, то получится общий трудовой стаж династии — 115 лет.

Мы с удовольствием передаем друг другу опыт и знания, поэтому никаких проблем с тем, что мы работаем в одной компании, нет. Мы с детства приходили на работу к родителям, знали многое об этой сфере. Скажу больше, наши внуки сейчас тоже вовлечены в праздники и мероприятия, которые устраивают в компании, так что не исключен вариант, что и они придут в «Тулагоргаз».

За что мы любим работу? За заботу о сотрудниках. Здесь есть не только стабильная зарплата, ДМС, но и участие в нашей жизни — викторины, праздники, интересные лекции. Мы ездим в увлекательные поездки, общаемся. Одним словом, здесь можно и работать, и отдыхать. Я не слышала, чтобы в других компаниях было что-то подобное.

Тимур Котов, мастер службы внутридомового газового оборудования:

— После армии я искал работу, пришел в «Тулагоргаз», думал, перебьюсь здесь, пока не найду что-то еще, а получилось, что остался вот уже на восемь лет. Мне здесь нравится! Плюсов в работе много. Во-первых, это дружный коллектив. Мои коллеги стали даже не друзьями, а родными людьми. А во-вторых — хорошая и стабильная зарплата.

Работа у нас ответственная, но бояться ее не стоит. За каждым молодым сотрудником закрепляется наставник, который делится знаниями и опытом. У нас хорошо поддерживают молодых специалистов, дают стимулирующие премии, есть много возможностей для карьерного роста. Я попал в кадровый резерв, много учился, очень старался и стал мастером. Сейчас у меня в подчинении семь опытных сотрудников, мы настоящая команда.

Получить хорошую должность в «Тулагоргазе» может каждый, главное — не топтаться на одном месте, стремиться и не переставать обучаться. Последнее, кстати, в компании одобряют. Я, например, получил высшее образование, когда работал, и руководство меня в этом поддержало.

Ольга Котова, единственная женщина-слесарь по ремонту оборудования:

— Я в «Тулагоргазе» уже 46 лет. Пришла 18-летней девчонкой, устроилась приемщицей заказов, потом мне стало интересно попробовать себя в роли слесаря по ремонту и обслуживанию газового оборудования, и затянуло.

Раньше женщин в моей профессии было много, сейчас я осталась одна. Но никаких неудобств не испытываю, разве что сумка с оборудованием тяжелая, но это мелочи. Потребители меня любят. На моем участке выросло уже три поколения, и они ценят меня как профессионала. Мы уже как родные: если проблема — выезжаем и днем и ночью.

Думаю, в слесаре-женщине есть даже преимущество. Мы более внимательны к абонентам. А люди разные: иногда приходишь — просят давление измерить. Бывает и такое, стараемся помогать во всем.

Всю жизнь я проработала в «Тулагоргазе» и не жалею. У нас дружный коллектив, мы много лет вместе. Здесь комфортно и приятно. Это по любви.