Тульские фигуристы: «Мечтаем выступить на чемпионате мира!»

Наши спортсмены за последние два года сделали серьезный рывок в развитии фигурного катания в Тульской области: ребята ездят на всероссийские соревнования, занимают призовые места.

Из-за плотного графика застать спортсменов в Туле сложно: то соревнования, то сборы. Myslo встретился с фигуристами перед поездкой в Нижний Новгород, через месяц там пройдет всероссийский турнир «П амяти В. Л. Серебровского». Ребята усиленно готовятся к выступлению.

Ирина Назарова, президент Тульской областной федерации катания на коньках, рассказала об успехах спортсменов.

– В фигурном катании ничего не возникает на пустом месте, нельзя прийти и сразу показывать великолепные результаты – нужно вырасти как спортсмен. Должно пройти определенное количество времени, чтобы у тренеров и ребят накопился опыт. Еще важно, чтобы федерацию признали на всероссийском уровне. Нам это удалось. В Алексине провели большие соревнования, куда приезжали спортсмены из 31-го региона. Приятно, что нам доверяют организацию турниров такого уровня, это ответственно.

В начале марта туляки выступили в Москве на соревнованиях «П амяти И. С. Русакова». Евгений Зенкин, выступая в разряде «кандидат в мастера спорта», завоевал серебряную медаль. Ксения Зевахина по программе мастеров спорта стала пятой.

Тулячка Валерия Костина дебютировала на первенстве России. Спортсменка показала качественный прокат в короткой и произвольной программах. Ее выступление судьи оценили на 147,56 балла, которых оказалось недостаточно для призового места.

– Цели тульской команды — занимать достойные места на всероссийских турнирах, выполнять программу мастеров спорта. С каждым годом сделать это все сложнее из-за жестких требований, которые предъявляют к фигуристам, — говорит Ирина Юрьевна.

Неудивительно, ведь фигурное катание — олимпийский вид спорта, который не терпит расслабленности и работы вполсилы. К тому же конкуренция среди спортсменов в России довольно высокая. Об этом говорят последние результаты нашей сборной. По результатам чемпионата мира, который прошел в Стокгольме, в копилке российской сборной шесть медалей, из них три золотых. В женском одиночном катании фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета. Это триумф!

Ирина Назарова считает, что серьезных успехов в фигурном катании можно добиться, если начать заниматься этим видом спорта с раннего возраста, например с пяти лет.

– В Туле и Новомосковске сейчас занимаются 200 спортсменов. По-прежнему не хватает мальчишек: их перехватывает хоккей. Развивается одиночное и парное катание, синхронное катание. Недавно мы отдали наших воспитанников в Москву, к тренеру Нине Михайловне Мозер. Конечно, жалко, что уходят перспективные ребята, но это большой прогресс и для них, и для нас. Значит, мы их правильно обучили.

В сборной Тульской области – ребята переходного возраста. Тренерам поддерживать микроклимат в команде бывает сложно, но нужно найти баланс — где-то пошутить, где-то прикрикнуть.

Myslo пообщался с юными звездами тульского фигурного катания.

15-летний Евгений Зенкин — кандидат в мастера спорта.

– Фигурное катание мне понравилось еще в детстве. Как-то увидел по телевизору выступление фигуристов — прыжки, сложные элементы. Сказал родителям, что тоже хочу так научиться. Меня отправили на секцию, у меня стало получаться. Сейчас тренируюсь шесть раз в неделю.

На соревнованиях «П амяти И. С. Русакова» я завоевал серебро. В принципе, доволен выступлением, но можно было и лучше. Ошибся в произвольной программе и потерял баллы. Перед соревнованиями я не волнуюсь — выхожу на лед и понимаю: это моя работа, и нужно ее выполнять.

Понимаю всю ответственность и хочу связать свою жизнь с фигурным катанием. Мечтаю поехать на чемпионат мира, но для этого нужно усердно тренироваться, достигать своих целей.

Мой кумир — японский фигурист Юдзуру Ханю. Нравится, как он отображает программу, его эмоции. Привлекает мастерством катания, прыжками.

15-летняя Валерия Костина начала заниматься фигурным катанием в 5,5 лет.

– В большой спорт меня привела мама, и поначалу мне не хотелось заниматься. Сейчас хожу с удовольствием, люблю фигурное катание! Мне нравится скользить, вращаться, но больше всего обожаю прыжки. Каскады — самый сложный элемент, который мне удается. Хочется повышать навыки скольжения, выполнять тройной аксель.

На каждом соревновании присутствует волнение, но стараюсь не думать об этом. Для меня важно просто катать свою программу и на всех соревнованиях чисто ее выполнять.

14-летняя Ксения Зевахина — спортсменка в четвертом поколении. Родом из Москвы, но выступает за Тулу.

– Папа — хоккеист Александр Зевахин, чемпион мира среди молодежных сборных. Старший брат — хоккеист Павел Царегородцев, мама — телеведущая и мастер спорта по спортивной акробатике Янина Царегородцева. Бабушка и дедушка тоже спортсмены!

Я стою на коньках с двух лет. Однажды увидела по телевизору, как папа катается на коньках во время матча, и заявила маме, что тоже так хочу! До сих пор помню этот момент. Серьезно начала заниматься фигурным катанием в 4−5 лет, меня отдали в «Москвич», потом в «Снежный барс». Так вышло, что я стала выступать за Тульскую область.

Сейчас понимаю, что важно не только откатать программу по технике – нужно стараться красиво все исполнять. Тренирую артистизм. Больше всего люблю прыжки. В этом мне импонирует фигуристка Полина Цурская. Мама всегда мечтала, чтобы я так прыгала.

Немного нервничаю, когда выхожу на лед. Ставлю цель откатать так, как на тренировке. Нравится выступать, когда есть зрители на трибунах. Тебе хлопают, что-то кричат, поддерживают – это приятно. Для меня лучше, когда полная арена людей. Это мотивирует.

В будущем мечтаю стать тренером.