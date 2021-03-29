Туляки выбрали лучшие студии йоги и пилатеса

С 24 февраля по 29 марта мы проводили на Myslo голосование за лучшие студии йоги и пилатеса. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием ходят за покупками и развлечениями.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 29 марта.

Победителем голосования стало Пространство Йоги Юлии Никифоровой. Оно получило 47 голосов.

Второе место и 22 голоса достается Первому Центру Ментального Фитнеса Татьяны Поповой.

Третье место и 17 голосов получает студия йоги «Своя Йога».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание лучшей студии йоги и пилатеса.

Студии йоги и пилатеса, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.

Полный рейтинг студий йоги и пилатеса – 2021, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.