Туляки выбрали лучшие студии йоги и пилатеса
Публикуем итоги народного голосования на Myslo.
С 24 февраля по 29 марта мы проводили на Myslo голосование за лучшие студии йоги и пилатеса. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием ходят за покупками и развлечениями.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 29 марта.
Победителем голосования стало Пространство Йоги Юлии Никифоровой. Оно получило 47 голосов.
Второе место и 22 голоса достается Первому Центру Ментального Фитнеса Татьяны Поповой.
Третье место и 17 голосов получает студия йоги «Своя Йога».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание лучшей студии йоги и пилатеса.
Студии йоги и пилатеса, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.
Полный рейтинг студий йоги и пилатеса – 2021, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.