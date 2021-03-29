Актриса Эвелина Блёданс: «Каждая женщина обязана быть красивой»

Фото предоставлены Эвелиной Бледанс.

Эвелина Бледанс — яркая, харизматичная, красивая и всегда узнаваемая. В Туле с гастролями она бывает довольно часто и в своих интервью признается, что относится к нашему городу с большой симпатией. Сейчас актриса вместе со своим сыном Семеном отдыхает в сочинском санатории и нашла время между процедурами пообщаться с нами.

– Эвелина, с каким настроением приедете в Тулу на этот раз?

– Я приеду к вам с большим чувством легкости, так как сейчас мы с сыном проходим программу в детокс-отеле. Мы правильно питаемся, плаваем в бассейне с морской водой, делаем разные процедуры, массажи, ходим в баню. Приеду слегка похудевшая, с розовыми щечками, чистым организмом и хорошим настроением.

– Спектакль «День дурака» — о чем он?

– Это ироничный детектив, по сути комедия. В нем много интригующих, завораживающих моментов. Зрителю будет очень интересно и весело. Актерский состав потрясающий! Блистательный Владимир Яковлевич Долинский сыграет женскую роль, как у Колягина в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» Я играю немного взбалмошную актрису. Всё я вам не расскажу, но вы будете подозревать абсолютно всех! Так что скоро Тула, пряники… Прощай, диета (смеется).

– Комедия — Ваш любимый жанр?

– Нет, я не могу так сказать. Так сложилась жизнь, что комедия стала моим основным жанром, поскольку сразу после института я отправилась в Одессу участвовать в комик-труппе «Маски-шоу». Но мой мастер Игорь Петрович Владимиров в театральном институте тогда еще в Ленинграде меня на комедию не склонял. Во мне видели лирическую героиню, томную красавицу. Первый мой этюд — отрывок из «Идиота» Достоевского, где я сыграла Настасью Филипповну. Я, красивая, сидела на кресле в мамином красном платке с золотым люрексом… Так хорошо это помню!

– Эвелина, какие у Вас новые проекты?

– Сейчас я с содроганием сердца готовлюсь к премьере спектакля «Особенности национальной женитьбы», которая будет через месяц. Это спектакль по пьесе Островского «Волки и овцы» и у меня там роль Мурзавецкой (по пьесе ей 65 лет. – Прим. авт.), это огромный пласт текста. Я очень переживаю, потому что на сцене я в большей степени импровизатор.

Один из моих любимых партнеров Стас Садальский, с которым мы много работаем, очень любит импровизацию и всегда воспринимает ее с радостью.

Он меня к этому и приучил. И я для себя решила, что так оно и нужно, так кайфово! Но, сталкиваясь впоследствии с разными партнерами, я поняла, что далеко не все это могут и это любят. И всегда нужно сказать финальную фразу, за которую цепляется партнер. Иначе он может растеряться. Что касается Островского, то это просто кощунственно – такой драгоценный, золотой текст коверкать. Поэтому я сейчас немножко в ужасе. Все свои проекты я делаю влегкую, а для этого проекта каждый вечер выделяю время и учу текст. Для меня это интересная работа, я немного играла в классике. Это очень современная история, несмотря на то что ей уже много лет.

– Знаем, что Ваш сын Семен уже попробовал себя в качестве артиста…

– Да, 21 марта отшумел Международный день человека с синдромом Дауна, и мой сын впервые вышел на сцену — без меня. Было много общих номеров и даже сольные — он сыграл Пьеро и Оловянного солдатика, справился великолепно. Я также являюсь послом специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани, был ряд мероприятий по этому поводу. Пока живу, горю этими вещами. И уже готовлюсь ко второму инклюзивному пикнику в Царицыно с благотворительным фондом «Мы все разные». К Дню защиты детей будем делать большое мероприятие с цирком, мастер-классами, звездами, вкусняшками.

– О чем Вы сейчас мечтаете?

– Я человек достаточно реальный. Человек действия. Я хотела попробовать похудеть, омолодиться и еще впервые своего ребенка на детокс посадить — я это сделала. Хотя это необычно, ведь ребенку только будет девять лет. Но в наше время чем раньше мы будем проводить такие курсы, тем лучше. Хотелось мне сыграть в классике — я сделала. Я не за мечты, а за действия!

Обновлений весной очень хочется! Хочу, чтобы от снега оттаял мой участок, мой сад. Жду, когда появятся первые цветы. В Сочи уже нарциссы отцветают, а я в Подмосковье буду ждать своего первого крокуса, гиацинта, нарцисса. Для меня это очень важно! Привожу растения в свой сад из разных уголков России. Я очень люблю свой сад, он мне такой родной.

– Эвелина, поделитесь с нашими читательницами секретами красоты.

– Очень важно в голове держать мысль, что я всегда должна быть здорова, энергична, молода и красива. Я считаю, это долг каждой женщины. Чем бы она ни занималась. А для актрисы это особенно важно, это часть моей работы. Я поделилась в соцсетях, что еду в Сочи, и мне многие: вот, опять свою ж… повезла отдыхать. Нет! Это не отдых, это работа над собой. Утром тренировка, потом бассейн, массаж, сейчас я с вами разговариваю и иду по терренкуру вдоль моря быстрым шагом. Это плотный график ухода за собой. Когда мы видим неухоженную женщину, то понимаем: она просто себя не любит и не выполняет свое женское предназначение — нести красоту и любовь на эту землю. И над этим надо работать!

Из досье Myslo

Эвелина Висвальдовна Блёданс

Родилась 5 апреля 1969 г. в Ялте.

Окончила ЛГИТМиК.

Семья: разведена, сын Николай (1994 г. р.) от второго брака, сын Семен (2012 г. р.) от третьего брака.

Живет в подмосковной деревне Новоглаголево.

Обожает баню.

Избранная фильмография: «Трое сверху», «Гитлер капут!», «Проклятый рай», «Платон», «Одна за всех», «Столица греха», «Бабочка», «Фитнес-3».