Робот Захар, мультяшки и необычная мебель: тульский мастер создает деревянные шедевры

Талантливый мастер, человек с золотыми руками, до безумия влюбленный в свое дело, – все это о 45-летнем Вячеславе Бородине, жителе поселка Майский Узловского района. Myslo побывал в гостях у умельца.

Последние 24 года Вячеслав Бородин работает педагогом дополнительного образования, тренером местного спортклуба «Росич». В свободное время создает удивительные поделки из дерева. На работе у мастера в маленьком кабинете хранятся десятки его творений – персонажи из мультфильмов, атрибутика из кино, мебель, медали, скворечники и даже огромный робот. Заходишь в помещение – и словно попадаешь в музей творчества!

– Это не хобби, это моя жизнь! Живу этим 24 часа в сутки. Образы как-то сами приходят. Бывает, лягу спать, а сам мысленно на потолке вырезаю детали и создаю поделку. Потом встану и зарисую. В последнее время начал запоминать задумки, – рассказывает Вячеслав. – Каждая вещь уникальна, со своей историей.

Мастер вспоминает, что страсть к творчеству у него проявилась еще в детстве. В пять лет смастерил первый игрушечный пистолет.

– До сих пор помню этот момент. Во дворе с ребятами все время в войнушку играли. Принес домой кусок доски, постелил газету на стол и пошел за ножом. Бабушка удивилась и спросила, что я собираюсь делать. «Ой, только не поцарапай стол!» – распереживалась она. Я выстругал приклад, в кладовке нашел кусок трубки и прикрутил. Показал ребятам пистолет, они мне не сразу поверили. Потом уже просили, чтобы я и им делал игрушки.

Вячеслав создавал поделки из всего, что попадется под руку, – из советских значков, коряг и даже из консервных банок.

– Поступил на автослесаря, но к этому не лежала душа. Два месяца отучился… Ну не могу смотреть на масло, двигатели: не мое это. Мой друг Серега учился в новомосковском техникуме, предложил поступить к ним на резчика. Для поступления надо было написать натюрморт и портрет. Пришел на комиссию с портретом Виктора Цоя, которого я нарисовал простым карандашом. Преподаватели меня похвалили, но мест на курс уже не было. Предложили пойти сначала на роспись по дереву, а потом перевестись. В группе было 27 девчонок! Я как-то постеснялся с ними учиться и отказался. До сих пор об этом жалею. Пошел бы – может быть, не сидел бы здесь, а своим делом занимался.

За свою жизнь Вячеслав успел получить много профессий. Он сварщик, плотник-столяр шестого разряда, инструктор-методист по адаптивно-физической культуре, старший судья по ГТО… В общем, кто угодно, только не резчик.

Вячеслав – человек скромный, стесняется ставить большие цены на свои работы. Некоторые по доброте душевной раздает просто так.

– Беру деньги, потому что необходимы средства: то крыша лопнет, то детали покупать надо. Так бы не брал! Стесняюсь. Может, директора какого нанять, чтобы он занимался этими вопросами, – смеется Вячеслав.

Мастер рассказывает, что постоянно черпает знания из интернета. Интересно все – не только резьба, но и скульптуры, работы из стекла. Под мастерскую оборудовал гараж, там и проводит большую часть свободного времени. Иногда ему помогают сыновья.

– Всей семьей любим мультфильм «Следствие ведут Колобки», у нас началась целая эпопея. Я смастерил сторожа, летавшего на воздушных шарах, пуговицы, кота (пока, правда, без усов), слона, есть заготовка для кенгуру. Вскоре появятся главные герои, и будет дело о похищении слона.

Мне нравится каждая вещь, которую я создал, больше люблю возиться со сложными поделками. Наши местные ребята посмотрели фильм «Безумный Макс», обсуждали его при мне и говорят: «Видал, дядь Слав?» Отвечаю: «Видал». А сам уже в голове начал делать фуру из этого кино! В итоге на ее создание ушел целый месяц, в день уделял по 4–5 часов. Машина закончена на 98 процентов, много хлопот с ней было. Пришлось столько всего изучать!

На диване в кабинете у мастера живет деревянный робот Захар в стиле стимпанк, пока еще недоделанный. У него сгибаются и разгибаются руки, ноги.