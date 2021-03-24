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Робот Захар, мультяшки и необычная мебель: тульский мастер создает деревянные шедевры

Робот Захар, мультяшки и необычная мебель: тульский мастер создает деревянные шедевры

Талантливый мастер, человек с золотыми руками, до безумия влюбленный в свое дело, – все это о 45-летнем Вячеславе Бородине, жителе поселка Майский Узловского района. Myslo побывал в гостях у умельца. 

Последние 24 года Вячеслав Бородин работает педагогом дополнительного образования, тренером местного спортклуба «Росич». В свободное время создает удивительные поделки из дерева. На работе у мастера в маленьком кабинете хранятся десятки его творений – персонажи из мультфильмов, атрибутика из кино, мебель, медали, скворечники и даже огромный робот. Заходишь в помещение – и словно попадаешь в музей творчества!
 
– Это не хобби, это моя жизнь! Живу этим 24 часа в сутки. Образы как-то сами приходят. Бывает, лягу спать, а сам мысленно на потолке вырезаю детали и создаю поделку. Потом встану и зарисую. В последнее время начал запоминать задумки, – рассказывает Вячеслав. – Каждая вещь уникальна, со своей историей. 
 
 
Мастер вспоминает, что страсть к творчеству у него проявилась еще в детстве. В пять лет смастерил первый игрушечный пистолет. 
 
– До сих пор помню этот момент. Во дворе с ребятами все время в войнушку играли. Принес домой кусок доски, постелил газету на стол и пошел за ножом. Бабушка удивилась и спросила, что я собираюсь делать. «Ой, только не поцарапай стол!» – распереживалась она. Я выстругал приклад, в кладовке нашел кусок трубки и прикрутил. Показал ребятам пистолет, они мне не сразу поверили. Потом уже просили, чтобы я и им делал игрушки.  
 
Вячеслав создавал поделки из всего, что попадется под руку, – из советских значков, коряг и даже из консервных банок. 
 
– Поступил на автослесаря, но к этому не лежала душа. Два месяца отучился… Ну не могу смотреть на масло, двигатели: не мое это. Мой друг Серега учился в новомосковском техникуме, предложил поступить к ним на резчика. Для поступления надо было написать натюрморт и портрет. Пришел на комиссию с портретом Виктора Цоя, которого я нарисовал простым карандашом. Преподаватели меня похвалили, но мест на курс уже не было. Предложили пойти сначала на роспись по дереву, а потом перевестись. В группе было 27 девчонок! Я как-то постеснялся с ними учиться и отказался. До сих пор об этом жалею. Пошел бы – может быть, не сидел бы здесь, а своим делом занимался. 
 
 
За свою жизнь Вячеслав успел получить много профессий. Он сварщик, плотник-столяр шестого разряда, инструктор-методист по адаптивно-физической культуре, старший судья по ГТО… В общем, кто угодно, только не резчик. 
 
Вячеслав – человек скромный, стесняется ставить большие цены на свои работы. Некоторые по доброте душевной раздает просто так. 
 
–  Беру деньги, потому что необходимы средства: то крыша лопнет, то детали покупать надо. Так бы не брал! Стесняюсь. Может, директора какого нанять, чтобы он занимался этими вопросами, – смеется Вячеслав. 
 
Мастер рассказывает, что постоянно черпает знания из интернета. Интересно все – не только резьба, но и скульптуры, работы из стекла. Под мастерскую оборудовал гараж, там и проводит большую часть свободного времени. Иногда ему помогают сыновья.
 
– Всей семьей любим мультфильм «Следствие ведут Колобки», у нас началась целая эпопея. Я смастерил сторожа, летавшего на воздушных шарах, пуговицы, кота (пока, правда, без усов), слона, есть заготовка для кенгуру. Вскоре появятся  главные герои, и будет дело о похищении слона. 
 
 
 
Мне нравится каждая вещь, которую я создал, больше люблю возиться со сложными поделками. Наши местные ребята посмотрели фильм «Безумный Макс», обсуждали его при мне и говорят: «Видал, дядь Слав?» Отвечаю: «Видал». А сам уже в голове начал делать фуру из этого кино! В итоге на ее создание ушел целый месяц, в день уделял по 4–5 часов. Машина закончена на 98 процентов, много хлопот с ней было. Пришлось столько всего изучать!
 
 
На диване в кабинете у мастера живет деревянный робот Захар в стиле стимпанк, пока еще недоделанный. У него сгибаются и разгибаются руки, ноги.
 

 

– Мастерю его с апреля 2020 года, как началась пандемия. В нем уже есть 400 деталей, еще будет, наверное, 100. Надо чем-то загораживать детали. А как? Чтобы не помешать движению. Это целая выдумка. С головой, вообще, проблема. Надо что-то добавлять на лицо, пока есть только глаза.

Вячеслав признается: работа в спортклубе забирает много энергии. Мечтает, чтобы у него было больше свободного времени для занятия любимым делом.

– Наверно, это будет на пенсии, – смеется мастер. – Я кайфую от своего дела. Это моя еда – как торт, пирожное, гречка, котлеты. Без этой пищи не могу. Бывает, что устану, неделю не хожу в гараж. Но такое случается редко.

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Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 1
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 2
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 3
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 4
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 5
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 6
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 7
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 8
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 9
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 10
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 11
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 12
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 13
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 14
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 15
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 16
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 17
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 18
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 19
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 20
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 21
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 22
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 23
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 24
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 25
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 26
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 27
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 28
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 29
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 30
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 31
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 32
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 33
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 34
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 35
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 36
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 37
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 38
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 39
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 40
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 41
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 42
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 43
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 44
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 45
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 46
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 47
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 48
Деревянные шедевры Вячеслава Бородина, Фото: 49
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 18:05 +11
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