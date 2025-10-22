  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. Как учитель английского языка строил дома на Бали, спасал черепашек и в 28 лет стал директором Технопарка - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Как учитель английского языка строил дома на Бали, спасал черепашек и в 28 лет стал директором Технопарка
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Алексея Субботина.

Как учитель английского языка строил дома на Бали, спасал черепашек и в 28 лет стал директором Технопарка

Поговорили с Алексеем Субботиным, одним из самых молодых управленцев в тульском образовании.

Карьеру Алексея Субботина можно смело назвать стремительной. После окончания университета он пошел работать в школу, в 24 года стал заместителем директора. В 26 лет — директором Городского центра развития, а в 28 — директором Технопарка универсальных педагогических компетенций при Университете Льва Толстого. 

— Я посмотрел на образование с разных сторон: работал в школе, в сфере дополнительного образования, а сейчас — в сфере высшего образования. Захотелось внести свою лепту в образование и воспитание учителя нового поколения, поэтому я сразу принял предложение прийти работать в Технопарк.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/97/28/54be-501b-4ab8-84a1-797d205be4c0/bbdf3880-9c8f-482b-9229-a5e1b8ff1f4e.jpg

После университета Алексей пошел работать учителем английского языка в ЦО № 7 в Заречье. 

— Когда пришёл работать в школу, у меня горели глаза. Хотелось всех научить английскому языку! А вскоре понял, что одних горящих глаз недостаточно, — надо что-то делать. И помимо уроков я решил показать через социальные сети, что учитель — живой человек и что английский язык открывает двери везде и всюду. В 24 года я стал заместителем директора по воспитательно-методической работе. Конечно, было очень сложно, особенно на первых порах. Пришлось столкнуться со скептицизмом со стороны старших коллег.

Нужно было каждый день доказывать, что ты чего-то стоишь и что то, что тебе поручено, ты выполняешь хорошо. Я организовал бесплатный разговорный клуб по субботам с приглашением носителей языка. Мы с ребятами, включая отстающих учеников, участвовали в международных конкурсах. Это были конкурсы, связанные с разработкой проектов. Для меня было важно объединить учеников в группы для того, чтобы они учились друг у друга и умели работать в команде.

А еще мы создали собственную книгу рассказов. Ребята писали свои небольшие рассказы, публиковали в интернете, другие ученики комментировали, а затем мы сформировали группу по создании онлайн-версии книги.

В начальной школе я обучал ребят новой лексике с помощью рэпа. Мы создавали свою музыку с помощью специального сайта, а потом накидывали новые слова на музыку и таким образом создавали композицию в стиле рэп. Вскоре все поняли, что я могу занимать эту должность. 

В Технопарке все было гораздо проще, потому что здесь молодой коллектив, в том числе и управленческий. У нас здесь такая модель управления, которая называется «бирюзовая организация», такая же на Wildberries и во «ВкусВилле». Это модель, при которой нет строгой иерархии, директор абсолютно открыт и участвует во всём. Мы на одной волне, работаем в одной команде и все решения принимаем вместе. Если нужно перенести со склада компьютеры, расставить всё в аудитории, что-то потаскать, это тоже делают все.

По словам Алексея, у него было необыкновенное студенчество, которое его многому научило. На четвертом и пятом курсах благодаря победам на конкурсах Алексей Субботин получил две стажировки — в США и Великобритании.

— На четвёртом курсе я на полгода уехал на стажировку в Америку, город Сидар-Рапидс. Учился параллельно в американском и тульском университетах, потому что экзамены никто не отменял. Я получил колоссальный опыт: работал в доме престарелых и обучал американцев русскому языку, работал в школе с детьми-эмигрантами и обучал их английскому языку. Также мы с ними изучали детскую литературу: они садились в кружок на пол, а я сидел в центре на высоком стуле и читал им детские рассказы.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/97/28/54be-501b-4ab8-84a1-797d205be4c0/588145a7-b7f7-48cf-af92-dc10a071cb01.jpg

Городок был маленький, и иностранец из России был очень интересен местным жителям. Там я испытал культурный и языковой шок, но мой уровень языка позволил мне хорошо общаться.

В Америке я познакомился с ветераном Второй мировой войны — она участвовала в Перл-Харборе. На тот момент бабушке было уже 92 года, мы с ней долгое время созванивались, поддерживали отношения, писали друг другу письма, но потом наша связь оборвалась.

В американском университете я был единственным русскоговорящим, мне даже некому было пожаловаться, обсудить какие-то проблемы. Да и домой я звонил редко из-за 10-часовой разницы во времени. Но эта поездка меня очень закалила и помогла в жизни.

После пятого курса Алексей Субботин выиграл стажировку на месяц в Лондоне, в крупнейшем издательстве. А потом случилась волонтерская поездка на месяц на остров Бали.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/97/28/54be-501b-4ab8-84a1-797d205be4c0/9e00978e-8cb0-4b96-8942-f41c298fedd1.jpg

— У нас было две программы. Первая — по строительству, мы строили детский сад, у нас была многонациональная команда, и я был единственным русским. Вторая программа была посвящена спасению черепах.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/97/28/54be-501b-4ab8-84a1-797d205be4c0/b734f951-3630-4940-b721-d3c403f2604b.jpg

Мы расчищали пляжи, находили черепашек, которые могли попасть в сети или съесть мусор, приносили их к нам в центр, чистили, кормили и потом отпускали в бассейн. Английский язык всегда помогал мне общаться. И я хочу сказать, что очень важно пользоваться всеми возможностями, которые тебе выпадают в жизни.

0PjD5ez09eaI90vutNt_SfThbpCw6w3FRrwXGnBj29IRjxmNbpX0ygmGP8n_6mua.jpgM1wxUM9sFbOEdZxJdSWsS4koylPSTKb_eDml3JjVCiJQp_qtJlnYGMSFld2Ntu2zFW.jpg

Английский язык и сейчас необходим, потому что есть сотрудничество с разными университетами, в том числе и зарубежными, например с Республикой Сербия. Мы продвигаем русский язык, но иногда все же языком-коммуникатором является английский.

На вопрос о том, какие личные качества помогли ему построить карьеру, Алексей говорит, что это доброжелательность, юмор и ответственность.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/97/28/54be-501b-4ab8-84a1-797d205be4c0/45c594cf-310b-4a04-a121-1c9e3f87d244.jpg

— Когда работаешь в управленческой должности, получаешь много задач, поручений со стороны руководства и министерства. Чтобы все выполнить, порой приходится подключать юмор, чтобы взбодрить коллектив и себя. И тогда получается, что нерешаемых проблем нет! И ещё очень важна ответственность. Когда ты становишься руководителем, то несёшь ответственность уже не только за себя. И неважно, сколько у тебя в подчинении человек — два или тысяча. Ты отвечаешь за своих сотрудников и работаешь 24/7. Как бы люди ни любили свою работу, они должны отдыхать, вовремя уходить домой. Когда мои сотрудники в отпуске, я всегда им говорю: «Никогда не отвечайте на мои звонки и сообщения!» (Смеётся).

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/97/28/54be-501b-4ab8-84a1-797d205be4c0/fd0b75fb-7746-4c3c-b55a-f86f21659d9d.jpg

Для самого Алексея перезагрузка от работы — в спорте и семье. 

— Я встаю в пять часов утра. И в хорошую теплую погоду в шесть утра я уже либо бегаю, либо занимаюсь на спортивной площадке. Осенью и зимой хожу в спортзал, силовые тренировки очень помогают мне перезагрузиться. Ну и конечно, рядом всегда моя семья. У меня четырёхлетняя дочь Ксюша, которую я очень люблю. С удовольствием вожу её на танцы, пение; для меня важная сторона родительства — отдавать себя ребёнку.

И еще один способ перезагрузиться — это командировки. У нас очень много командировок, в том числе за границу. Там я тоже много работаю, но все равно это смена обстановки.

В этом году Алексей Субботин поступил в аспирантуру, теперь занимается профессиональным образованием взрослых и сейчас думает над темой диссертации. 

— Кем я вижу себя через 10 лет? Это очень хороший вопрос (смеется). Мир очень изменчив. И если бы у меня спросили после выпуска из университета, где я буду через 10 лет, я бы вряд ли назвал родной университет. Но получилось так, что я здесь. Вижу себя кандидатом педагогических наук в этом же университете со множеством интересных проектов. А Университет Льва Толстого, как и сейчас, останется моим местом силы.

Сюжет: Молодой и главный
В Nature: как 15-летний школьник стал «тульским Дроздовым»
Люди / Знай наших!
В Nature: как 15-летний школьник стал «тульским Дроздовым»
10 октября, в 07:33, 18 43329 21

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
22 октября, в 10:33 +11
Другие статьи по темам
Событие
Технопарк
Люди
Алексей Субботин
Место
Тула
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
сегодня, в 07:00, 168 1433 5
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
сегодня, в 09:11, 24 2528 3
В Туле на Октябрьской фура врезалась в автобус
Дежурная часть
В Туле на Октябрьской фура врезалась в автобус
сегодня, в 10:45, 16 1564 1
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
Жизнь Тулы и области
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
сегодня, в 12:56, 16 851 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хвостатые волонтеры: как собаки ищут пропавших живых и мертвых
Хвостатые волонтеры: как собаки ищут пропавших живых и мертвых
Темы игры – Джиган и Ваня Дмитриенко: в Туле выбрали первых финалистов Оружейной лиги КВН
Темы игры – Джиган и Ваня Дмитриенко: в Туле выбрали первых финалистов Оружейной лиги КВН
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.