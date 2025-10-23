Хвостатые волонтеры: как собаки ищут пропавших живых и мертвых

Владислав Скляр и его собака Дик нашли не один десяток пропавших людей.

Иногда к заветному «Найден, жив!» ведут четыре лапы. Собаки могут найти тех, до кого не добирается человек. Поговорили с отрядом добровольцев, в котором все держится на хозяевах и их питомцах.

Добровольный кинологический отряд «След 71» был создан четыре года назад для поиска без вести пропавших людей. Сейчас в нем пять человек и семь собак – немецкая овчарка, бигль, ридж­бек, метис хаски и дворняжки. Почти у каждого животного есть на счету спасенные жизни.

Четвероногие волонтеры работают без выходных и празд­ников. Если у кого-то случилась беда, собаки выезжают в любое время суток.

Есть в отряде те, кто умеет искать в лесах и заброшенных зданиях живых людей, есть следовые собаки, показывающие траекторию и направление движения пропавшего, а есть те, кто обучен поиску тел погибших.

Руководит отрядом кинолог Владислав Скляр. Он работает охранником, а собаками занимается для души. Скромничает, когда отвечает на вопросы о числе найденных людей, и воспринимает большую работу как данность: «Если нужна наша помощь, мы не можем отказать».

На поиски отряд выезжает только в случае, если подано заявление в полицию. Заслуги ребят высоко оценивают не только коллеги-волонтеры, но и силовые структуры. Помочь кинологов с поисками просят и добровольческие отряды, и полиция. Последние даже присылают официальные запросы руководителю «Следа».

«Найден, жив!»

Один из самых опытных участ­ников команды – метис Дик. Ему восемь лет, в полиции собак такого возраста уже списывают со счетов, но Дик – в полном расцвете сил. За свою жизнь он нашел десятки людей.

– Дик работает по индивидуальном запаху человека. Первого пропавшего обнаружил, когда ему было 1,5 года, – вспоминает хозяин Дика Владислав Скляр. – Я до сих пор помню этот случай. Поступила заявка на поиск мужчины, который уехал на Chevrolet Niva и пропал. Дик был еще такой неопытный, но он пошел по запаху и нашел. Как потом оказалось, собака прошла четко по следу. Никакие камеры мужчину не зафиксировали, а Дик нашел. Это было так круто!

Когда мы находим человека, испытываем непередаваемые эмоции, это даже объяснить нельзя! Иногда наш поиск – единственный шанс не дать погибнуть пропавшему, потому что собачий нюх не заменит ничто.

Важен каждый поиск

Находить живых удается не всегда: человеку могло стать плохо, или с момента пропажи прошло много времени. Но обнаружить тело погибшего тоже важно.

– Когда выезжаем на поиск, надеемся найти живого, но получается не всегда, – говорит Владислав Скляр. – В первые разы, когда находили погибшего, очень переживали. Что сказать родственникам? Но оказалось, что для них это не менее важно: нормально попрощаться с человеком, знать, что случилось с близким, оплакать его. Привыкнуть к нахождению погибших нельзя. Но мы учимся принимать это как данность: в любом случае делаем всё, что в наших силах.

На что живет отряд

Отряд – история не про деньги. За поиск никто не платит. Чтобы заниматься любимым делом, команда сняла зал в Туле и платит за него. Чтобы окупать аренду, Владислав проводит занятия с юными кинологами – учит ребят взаимодействовать с собаками, обучает тонкостям поиска.

Помимо этого, Владислав занимается с домашними собаками, которым нужна помощь в воспитании. Всё это едва ли позволяет закрыть расходы.

Мотивация у ребят из отряда в другом – в желании помогать людям.

– Отряд нужен мне, чтобы жить в мире с собой, понимать свою значимость. Я воспитывался в детском доме, люди предали меня. Нас никто не любил, и мы никого не любили. Поисковый отряд – мой способ научиться принимать людей. Когда спасаешь чью-то жизнь, всегда думаешь: «Господи, спасибо тебе за то, что ты правильно меня ведёшь», – говорит Владислав.

Героизм как развлечение

Для собак поиск – это игра! Показывать таланты для них – настоящее счастье. Разучивание команд и действий, необходимых при поиске, – для них развлечение, но выглядит это со стороны завораживающе.

Например, по позе человека собака можете понять, что он в беде, и начать громко лаять, сообщая людям, что здесь нужна срочная помощь.

– Чтобы стать поисковой, собаке не нужны специальные данные или порода. Одна из собак отряда – Альма, дворняжка. Она была найдена в Севастополе на помойке еще крошечным щенком – мокрая, в ужасном состоянии. Пришлось выкармливать ее с помощью соски. Сейчас она ищет живых и погибших людей. На ее счету не одна спасенная жизнь. Так что всё зависит от человека. Заинтересовать, обучить – задача кинолога.

Когда равнодушными бывают люди

В сравнении с собачьей эмпатией очень контрастно смотрится человеческое равнодушие. Поиски пропавших всегда проходят в отдаленной от города местности. Для того чтобы выезжать, четыре года назад участники отряда «След 71» на собственные деньги приобрели старенький УАЗ Патриот. Купили у знакомых дешево и еще год отдавали деньги. Это был единственный отрядный автомобиль, потому что вся команда – «безлошадная», без личных авто.

Сейчас УАЗ Патриот сломался. В мастерской выставили счет – 200 тысяч рублей. Для волонтеров это неподъемная сумма.

Кинологи больше не могут выезжать на поиски. Такси за загородную поездку с собаками выставляют очень большие суммы. Пока выкручиваются как могут: просят знакомых, скидываются на дорогое такси из собственных денег.

Объявлять крупные сборы добровольцы стесняются. О проблеме с машиной мы узнали случайно во время интервью.

– Недавно искали бабушку в Веневском районе. Нас просили о помощи, а мы были почти бессильны. Я посчитал, что смогу наскрести на поездку на такси туда, а обратно? – поделился Владислав. – Обратились в чат родителей юных кинологов. К счастью, одна из мам согласилась помочь. Бабушка оказалась жива, с ней все в порядке.

У этой истории счастливый финал. Но любая другая, в центре которой могут оказаться и наши близкие, может закончится печально просто из-за того, что волонтеры не смогут выехать на место.

Помощь волонтерам никто не оказывает: структуры, помогающей таким добровольческим отрядам, нет. Так может, мы все сможем помочь?

Когда мы предложили опубликовать клич о сборе помощи, Владислав попросил уточнить, что они не просят новых шикарных машин и много денег. Отказываться от помощи на ремонт этой команда не будет.

Деньги на ремонт машины отряда можно скинуть на карту «Альфа Банка», привязанную к номеру +7 960 595-92-58 с пометкой «На крокодила».

Карта принадлежит одной из участниц отряда (Алене Юрьевне К.).

Пожертвования для отряда можно скинуть еще и через сервис «ВКонтакте». Соответ­ствующая кнопка есть в сообществе отряда «ДКО «След 71» (vk.com/dikivlad).